Bạn đọc Dân trí giúp đỡ nữ sinh và 4 em thơ hơn 257 triệu đồng

Ngày 24/12, phóng viên Dân trí cùng đại diện UBND phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đã đến thăm hỏi, trao số tiền 257.436.771 đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình nữ sinh Hoàng Thị Bảo Ngọc (14 tuổi, học lớp 9, trú tại tổ dân phố Minh Yên, phường Trần Phú).

Gia đình em Ngọc là nhân vật trong bài viết “Bố mất vì tai nạn, mẹ trầm cảm, nữ sinh và 4 em thơ sống lay lắt”.

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền phường, tổ dân phố trao bảng biểu trưng số tiền của bạn đọc giúp đỡ cho gia đình Bảo Ngọc (Ảnh: Hoài Anh).

Do người mẹ đang điều trị bệnh, sức khỏe chưa ổn định, bà nội tuổi cao, gia đình đã thống nhất ủy quyền chuyển toàn bộ số tiền bạn đọc ủng hộ vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trần Phú.

Số tiền này sẽ được lập sổ tiết kiệm và gửi ngân hàng để bảo quản lâu dài, chờ các cháu khôn lớn. Phần lãi phát sinh, cán bộ địa phương sẽ rút gửi về gia đình, phục vụ việc chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu.

Ngoài ra, theo chính quyền địa phương và gia đình, sau khi hoàn cảnh của các cháu được phản ánh, nhiều doanh nghiệp và tổ chức xã hội đã chủ động liên hệ hỗ trợ. Đến nay, tổng số tiền chăm sóc, nuôi dưỡng mà các đơn vị cam kết hỗ trợ mỗi tháng cho Ngọc và 4 em nhỏ đã vượt hơn 9 triệu đồng.

Ngọc và các em sớm rơi vào cảnh mồ côi bố (Ảnh: Dương Nguyên).

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Lê Thị Phương Chi, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú, gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí.

"Sự chung tay, sẻ chia của bạn đọc đã giúp đỡ gia đình một khoản tiền rất lớn, tạo thêm động lực để các cháu vượt qua khó khăn, vững bước đến trường. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Biên tập, bạn đọc báo Dân trí", bà Chi chia sẻ.

Như Dân trí đã đưa tin, năm 2016, anh Nguyễn Quy (SN 1985) kết hôn với chị Hoàng Thị Toàn (35 tuổi), người phụ nữ đã qua một lần đò và có con gái riêng là cháu Hoàng Thị Bảo Ngọc.

Những đứa trẻ chỉ biết bấu víu vào bà nội khi mẹ bị trầm cảm nặng (Ảnh: Dương Nguyên).

Sau đó, vợ chồng sinh thêm 4 người con là Nguyễn Hoàng Khánh Linh (9 tuổi), Nguyễn Ngọc Tuấn (8 tuổi), Nguyễn Hoàng Trung Kiên (4 tuổi) và Nguyễn Hoàng Chí Đạt (1 tuổi).

Anh Quy làm thợ hồ và nhận thêm bất cứ việc gì để kiếm sống, nuôi cả gia đình 7 miệng ăn. Dù cuộc sống vất vả, anh luôn cố gắng lo cho vợ con trong khả năng của mình. Tuy nhiên, chị Toàn sau khi sinh con út lại mắc bệnh trầm cảm, sức khỏe yếu, thường xuyên mệt mỏi và mất ngủ.

Biến cố tiếp tục ập tới vào ngày 17/10, anh Quy trên đường đi làm đã gặp tai nạn giao thông và không qua khỏi. Từ ngày anh mất, bệnh tình của chị Toàn ngày càng nặng hơn, mất nhận thức và hay bỏ đi lang thang.

Các con của anh Quy và chị Toàn đều còn nhỏ, chưa thể tự lo. Không còn trụ cột gia đình, 5 đứa trẻ rơi vào cảnh túng quẫn, chỉ biết bấu víu vào bà nội tuổi đã 68 tuổi.