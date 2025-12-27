Mất một chân sau tai nạn, tài xế bật khóc lo cha mẹ già, con nhỏ

Tiếng khóc của người tài xế

Những ngày qua, cuộc sống của anh Phạm Đình Du (41 tuổi, ngụ thôn Nghi Sơn, xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng; trước đây thuộc xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) rẽ sang một ngã rẽ nghiệt ngã.

Vụ tai nạn giao thông bất ngờ không chỉ để lại nỗi đau thể xác, mà còn khiến anh vĩnh viễn mất đi một chân, nặng trĩu những lo toan cho tương lai, cho cha mẹ già và đứa con nhỏ phía sau.

Bác sĩ Đào Thanh Tú trao đổi với bệnh nhân Phạm Đình Du (Ảnh: Xuân Đoàn).

Đến thời điểm hiện tại, anh Phạm Đình Du đã trải qua 2 đợt phẫu thuật do chấn thương đặc biệt nghiêm trọng sau vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo vào ngày 13/12.

Ngay sau tai nạn, anh được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu và nhanh chóng chuyển vào phòng mổ.

Trải qua ca phẫu thuật “thập tử nhất sinh”, anh Du may mắn qua cơn nguy kịch, song chân phải không thể giữ lại. Bên cạnh đó, bàn chân trái của anh cũng bị chấn thương phức tạp và dự kiến còn phải tiếp tục trải qua nhiều đợt phẫu thuật điều trị.

Là người túc trực tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngay từ khi anh Du được chuyển đến, anh Đỗ Quang Duy (43 tuổi, đồng hương với nạn nhân) cho biết, anh không khỏi bàng hoàng và xót xa khi chứng kiến những vết thương trên cơ thể anh Du.

Sau ca phẫu thuật, anh Du được chuyển về phòng hồi sức. Trong suốt thời gian này, anh Duy luôn ở bên chăm sóc, động viên tinh thần người bạn đồng hương.

“Sau phẫu thuật, Du nhờ tôi gọi điện về quê cho mẹ để hai mẹ con nói chuyện. Vừa nghe giọng mẹ, Du bật khóc nức nở: ‘Mẹ ơi, con mất hết rồi, ai sẽ nuôi mẹ, ai sẽ kiếm tiền lo cho con của con đây?’. Tôi sợ Du xúc động mạnh, ảnh hưởng đến vết mổ nên vội ngăn lại, chờ khi sức khỏe ổn định hơn mới để hai mẹ con trò chuyện tiếp”, anh Duy nghẹn ngào kể.

Gia cảnh khó khăn

Biết tin anh Du bị tai nạn, nhiều người trong hội đồng hương thôn Nghi Sơn (xã Quế Sơn Trung) đang sinh sống, làm việc tại TPHCM đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên.

Tại quê nhà, gia cảnh anh Du thuộc diện khó khăn. Anh Du có vợ và một con trai nay đã được 15 tuổi. Tuy nhiên, hai vợ chồng đã ly hôn hơn 10 năm và anh đảm nhiệm việc nuôi con.

Những người đồng hương đến Bệnh viện Chợ Rẫy hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trước đây, anh Du mưu sinh bằng nghề thợ điện nước. Khoảng 5 năm trở lại đây, anh chuyển sang lái xe tải chở hàng từ TP Đà Nẵng đi các tỉnh Tây Nguyên và khu vực phía Nam.

Những ngày không có chuyến hàng, anh ở nhà phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng.

Do đặc thù công việc phải thường xuyên bôn ba khắp nơi, có khi 10 ngày đến nửa tháng mới có dịp về nhà, trong khi cha mẹ đã lớn tuổi, đường sá quê nhà lại đồi dốc, việc đưa đón cháu đi học gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, khoảng 1 năm trước, anh Du quyết định gửi con để vợ cũ chăm sóc, tiện cho con đến trường. Dù vậy, hàng tháng, anh vẫn đều đặn ghé thăm con và gửi tiền nuôi dưỡng.

Chị Đinh Thị Hồng Tuấn (45 tuổi, ngụ thôn Nghi Sơn, xã Quế Sơn Trung) cho biết, anh Du là người hiền lành, chịu khó làm ăn nên được bà con trong thôn quý mến.

Theo chị Tuấn, khi hay tin anh Du gặp tai nạn, nhiều người dân địa phương đã chung tay quyên góp, gửi tiền vào TPHCM để hỗ trợ chi phí điều trị cho anh.

“Có những người ở địa phương khác, thậm chí không quen biết với Du, nhưng khi nghe tôi kể về hoàn cảnh của em ấy, họ vẫn sẵn lòng gửi tiền và nhờ tôi chuyển giúp”, chị Tuấn chia sẻ.

Anh Phạm Đình Du đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đào Thanh Tú (khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy), cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương, mất máu nghiêm trọng. Trong đó, chân phải của nạn nhân bị dập nát từ phần đầu gối đến bàn chân và đã hoại tử; chân trái tổn thương lóc da rộng, các ngón chân hoại tử.

“Bệnh viện đã huy động 2 ê-kíp để cùng lúc phẫu thuật 2 chân cho bệnh nhân. Phần chân phải chúng tôi phải cắt cụt 1/3 đến dưới đùi, bàn chân trái cũng được làm sạch vết thương, cắt bỏ da và các ngón chân đã hoạt tử.

Hiện tại, phần chân phải đã ổn, nhưng bàn chân trái vẫn còn phức tạp và phải trải qua thêm vài đợt phẫu thuật”, bác sĩ Đào Thanh Tú thông tin.