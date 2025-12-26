Ngày 26/12, phóng viên Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 114.421.855 đồng do bạn đọc ủng hộ đến chị Võ Thị Diễm (mẹ bé Nguyễn Võ Hoài Lâm). Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cá nhân của chị Diễm.

Bé Nguyễn Võ Hoài Lâm (SN 2019, ngụ tại khóm Đông An, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) là hoàn cảnh trong bài viết "Mắc bệnh hiểm nghèo, bé trai 6 tuổi giữa lằn ranh sinh tử", được báo Dân trí đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, hàng nghìn bạn đọc và nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay hỗ trợ, giúp gia đình có thêm kinh phí điều trị bệnh cho cháu Hoài Lâm.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 114.421.855 đồng bạn đọc hỗ trợ tới chị Võ Thị Diễm (mẹ bé Nguyễn Võ Hoài Lâm) (Ảnh: H.Hà).

Nhận được sự hỗ trợ quý báu, chị Diễm trân trọng gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con chị trong suốt thời gian qua.

Chị cho biết, sau ca mổ bóc tách khối u, Hoài Lâm được xét nghiệm lại nhưng kết quả không khả quan khi có nhiều khối u mới xuất hiện. Tế bào ung thư di căn quá nhanh nên cháu phải tiến hành hóa trị tấn công trở lại. Hoài Lâm vừa hoàn tất chu kỳ hóa trị tấn công thứ nhất nhưng cơ thể không đáp ứng thuốc, đang phải điều trị đợt thứ 2.

"2 đợt hóa trị này thuốc mạnh nên con bị nhiều tác dụng phụ, sốt cao liên tục, ven tiêm thuốc bị cháy, lở loét, phải sang Bệnh viện Nhi đồng điều trị. Hiện Hoài Lâm phải di chuyển bằng xe lăn, sụt mất 7kg", chị Diễm nghẹn ngào chia sẻ.

Hoài Lâm trong vòng tay yêu thương của mẹ (Ảnh: Tùng Nguyên).

Dù bệnh tình của Hoài Lâm chưa có dấu hiệu khả quan, nhưng chị Diễm vẫn cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm, sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm.

Nhờ sự giúp đỡ ấy mà hành trình gian nan của mẹ con chị bớt phần vất vả, thiếu thốn, đồng thời có thêm điều kiện chi trả chi phí cho 2 đợt hóa trị tốn kém vừa qua.

"Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn đọc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các anh chị nhà báo đã quan tâm, giúp đỡ mẹ con em những ngày vừa qua. Em cầu mong con có thể vượt qua đợt di căn này, sớm hồi phục sức khỏe để không phụ tấm lòng yêu quý của mọi người", chị Diễm chia sẻ.