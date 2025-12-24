Chương trình Nhân ái báo Dân trí và những nguyên tắc bất di bất dịch

Nguyên tắc “một đồng đến là một đồng đi” và sự đồng hành bền bỉ của bạn đọc

Suốt hơn 20 năm qua, với sứ mệnh “kết nối yêu thương, sẻ chia hy vọng”, Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã góp phần khơi dậy lòng trắc ẩn và tình yêu thương đồng bào từ sâu thẳm trái tim mỗi con người.

Ngày 27/11, báo Dân trí phối hợp với Cục Đào tạo (Bộ Công an), Sở Nội vụ và Công an tỉnh Cao Bằng cùng các đơn vị, địa phương tổ chức Lễ khánh thành điểm trường Lũng Khỉnh, xã Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Quyết Thắng).

Những năm qua, gần 6.000 hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí, đã nhận được sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm, với số tiền hỗ trợ hàng năm khoảng 60 tỷ đồng.

Đặc biệt, từ sự chung tay của bạn đọc, báo Dân trí đã hỗ trợ xây dựng 58 phòng học, 32 công trình cầu – đường dân sinh, tổ chức 28 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân, trao tặng 7.210 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh nghèo...

Bên cạnh đó, từ tháng 4/2024 đến nay, báo Dân trí khởi công 249 ngôi nhà Nhân ái, trong đó 205 nhà đã được khánh thành, giúp các gia đình khó khăn sớm "an cư lạc nghiệp".

Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí thay mặt bạn đọc thăm hỏi, động viên và trao số tiền ủng hộ gia đình anh Quan Văn Biên và chị Hoàng Thị Huyên, thôn Nông Tiến 2, xã Trung Hà, tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong những ngôi nhà Nhân ái đầu tiên được báo Dân trí tổ chức xây dựng, hưởng ứng phong trào "xoá nhà tạm, nhà dột nát" do Chính Phủ phát động vào đầu năm 2024 (Ảnh: Thành Đông).

Báo Dân trí đặc biệt chú trọng các hoạt động tri ân Người có công, gia đình chính sách; hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025), sáng 8/7, báo Dân trí phối hợp cùng các y bác sĩ Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity tổ chức khám sức khỏe tại nhà cho các thương binh nặng, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - vùng đất anh hùng mang vị trí chiến lược đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (Ảnh: Thành Đông).

Thông qua báo Dân trí, bạn đọc cũng đã chung tay xây dựng 50 nhà phao chống lũ tại xã Kim Phú (Quảng Trị), giúp bà con vùng rốn lũ có nơi trú ngụ an toàn.

Những căn nhà phao do bạn đọc Dân trí hỗ trợ đã trở thành điểm tựa, giúp người dân chủ động ứng phó với thiên tai, không còn thấp thỏm lo chạy lũ mỗi khi có mưa lớn, nước dâng cao. Ông Trương Minh Quý (SN 1964, trú tại thôn 3, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), di chuyển đổ đạc gia đình lên ngôi nhà phao (Ảnh: Tiến Thành).

Sau bão số 3 (Yagi, tháng 9/2024), Dân trí là cơ quan báo chí đầu tiên ủng hộ 2 tỷ đồng giúp người dân Làng Nủ (Lào Cai) khắc phục hậu quả lũ quét. Ngay sau đó, báo đã cùng địa phương triển khai xây dựng con đường nối làng Nủ và thôn Trĩ Trong (xã Phúc Khánh), với kinh phí 837.047.727 đồng do bạn đọc ủng hộ, giúp người dân, học sinh đi lại, giao thương thuận lợi hơn.

Trong 2 năm 2024-2025, báo Dân trí tổ chức gần 50 chương trình hỗ trợ người dân vùng thiên tai thông qua các hoạt động như cứu trợ khẩn cấp, trao túi an sinh, giúp người dân tái thiết cuộc sống, góp phần xây dựng lại cầu, đường, trường lớp và nhà cửa…

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí (bên phải), trao bảng tượng trưng tặng 500 thẻ BHYT đến ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ - đại diện ngành giáo dục thành phố tiếp nhận (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Mới đây, khi bão lũ hoành hành tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã nhanh chóng phê duyệt gói hỗ trợ 3 tỷ đồng và 1.000 túi an sinh cùng các hoạt động chung tay tái thiết cuộc sống người dân vùng lũ tại nhiều địa phương: Gia Lai, Đắk Lắk, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Trị…

Đặc biệt, để khẩn trương hỗ trợ người dân vùng rốn lũ ở Đắk Lắk, Tổng Biên tập báo Dân trí đã phê duyệt chủ trương tiếp tục xây dựng 50 nhà phao chống lũ, với tổng kinh phí 1,75 tỷ đồng từ nguồn bạn đọc ủng hộ.

Có được những con số ấn tượng đó là nhờ sự tin yêu của bạn đọc, nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp… đã bền bỉ đồng hành cùng Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí thương bệnh binh và gia đình có công (Ảnh: Thành Đông).

Trong suốt 20 năm qua, báo Dân trí luôn tuân thủ nguyên tắc bất di bất dịch: “Một đồng đến là một đồng đi”. Nghĩa là, một đồng bạn đọc ủng hộ tới các hoàn cảnh, hay ủng hộ các địa phương đều được báo Dân trí chuyển tới đúng địa chỉ.

Đồng thời, số tiền bạn đọc ủng hộ được báo Dân trí chuyển tới đối tượng thụ hưởng đều có chữ ký của người nhận và xác nhận của cơ quan chức năng tại địa phương.

Nguyên tắc công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm với bạn đọc

Để có được niềm tin yêu của bạn đọc, nhà hảo tâm và sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp trong Chương trình Nhân ái, báo Dân trí luôn tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm với bạn đọc.

Hàng tuần, báo đều đặn đăng tải công khai, minh bạch các khoản tiền ủng hộ và kết chuyển, trao tặng tới tận tay các hoàn cảnh, các địa phương, bạn đọc có thể đối soát trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí trao học bổng bạn đọc ủng hộ học sinh Điện Biên tại Lễ Khánh thành 8 nhà Nhân ái, ngày 17/12 (Ảnh: Thành Đông).

Mọi khoản tiếp nhận từ bạn đọc, nhà hảo tâm đều được báo Dân trí ghi chép sổ sách cẩn trọng và có hóa đơn, chứng từ khi trao tới tay hoàn cảnh. Tất cả đều có đầy đủ hồ sơ theo quy định, thực hiện đúng quy trình để theo dõi.

Đặc biệt, bộ phận kế toán của báo Dân trí luôn phối hợp với các ngân hàng cung cấp sao kê tới bạn đọc khi có yêu cầu từ bất cứ kênh thông tin nào.

Hoạt động phi lợi nhuận, minh bạch và được giám sát

Chương trình Nhân ái hoạt động phi lợi nhuận, nhằm khơi dậy lòng trắc ẩn và lan tỏa tình yêu thương.

Mọi chi phí tổ chức trao quà, khởi công, khánh thành, công tác của phóng viên đều do báo tự chi trả, không sử dụng tiền bạn đọc ủng hộ.

Chương trình đặt trong sự quản lý của cơ quan nhà nước, tuân thủ pháp luật và được kiểm tra, giám sát hàng năm.

Nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại miền Trung - Tây Nguyên, vượt lũ mang quà của bạn đọc đến trao tận tay người dân khu vực tổ dân phố Thủy Phú, phường Hóa Châu, TP Huế. Mọi chi phí tổ chức trao quà đều do báo chi trả, không sử dụng tiền bạn đọc ủng hộ (Ảnh: Vy Thảo).

Bạn đọc, nhà hảo tâm có thể ủng hộ qua mã QR hoặc tài khoản chính thức của báo Dân trí (không qua tài khoản cá nhân). Số liệu chuyển khoản qua PayOS được cập nhật sau khoảng 5 phút kể từ khi nhà hảo tâm chuyển khoản thành công.

Những chuyện cổ tích giàu lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí

Trong hơn 20 năm qua, thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí, gần 6.000 hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội đã được bạn đọc hỗ trợ. Trong đó, nhiều hoàn cảnh đã được bạn đọc và các nhà hảo tâm giúp đỡ kịp thời, từng bước vượt qua số phận nghiệt ngã, như trường hợp cô giáo Lường Thị Dỉu (SN 1990, giáo viên Trường PTDTNT THPT Mường Ảng, tỉnh Điện Biên).

Cô giáo Lường Thị Dỉu mắc ung thư máu, cơ hội duy nhất để cô tiếp tục sống là ghép tủy, chi phí lên đến cả tỷ đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Tháng 11/2024, cô giáo Lường Thị Dỉu bất ngờ ngất xỉu khi đang giảng dạy. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô mắc ung thư máu, chỉ còn cơ hội sống duy nhất là ghép tủy. May mắn, anh trai cô hợp tủy và sẵn sàng hiến. Tuy nhiên, chi phí ca ghép lên tới cả tỷ đồng, vượt quá khả năng của gia đình vùng cao.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, qua bài viết “Cô giáo vùng cao ước có tiền ghép tủy để tiếp tục "lên non gieo chữ’”, hàng ngàn bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ chị Dỉu hơn 280 triệu đồng. Nhờ sự chung tay ấy cùng sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, cô giáo Dỉu đã trở về với gia đình và học trò, viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Cô giáo Lường Thị Dỉu cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trân trọng đón nhận số tiền 254.153.855 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Không chỉ có câu chuyện của cô giáo Dỉu, đó còn là hành trình “tạm biệt” 7 năm chống chọi bệnh hiểm nghèo của cô gái Hà Thị Phương Thảo (SN 2002, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Ở tuổi 16, Thảo phát hiện mắc bệnh Crohn hiếm gặp, phải gắn bó với giường bệnh suốt 7 năm, nhiều lần cận kề ranh giới sinh tử. Nhờ tình yêu thương của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm và sự tận tâm của y bác sĩ, em đã hồi sinh kỳ diệu.

Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức xúc động chia sẻ: “Trường hợp của Phương Thảo thực sự khiến chúng tôi xúc động. Em có một nghị lực sống đáng khâm phục, và thành công hôm nay là nhờ sự tận tâm, nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ cùng sự đồng hành của hàng nghìn tấm lòng nhân ái thông qua báo Dân trí”.

Nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái, Phương Thảo được “hồi sinh” thần kỳ (Ảnh: Hương Hồng).

Gần đây nhất, bạn đọc thêm xúc động trước hoàn cảnh cô giáo mầm non Đinh Thị Bích Ngọc (SN 1984, trú tại số 21B, Tô Hiệu, phường Lâm Viên, Đà Lạt, Lâm Đồng).

Chị Đinh Thị Bích Ngọc cùng chồng là thầy giáo Huỳnh Phú Lộc, từng bán cả căn nhà để chữa bệnh tim bẩm sinh cho con trai Huỳnh Thiên Hân. Sau ca phẫu thuật, bé vẫn phải chống chọi với nhiều bệnh lý phức tạp.

Trong lúc đã khó khăn, kiệt quệ, chị Ngọc lại phát hiện mắc ung thư vú. Đến năm 2024, chị tiếp tục được chẩn đoán mắc ung thư ác tính tuyến giáp, ung thư vú di căn phổi, viêm phổi…

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng trao bảng biểu trưng số tiền bạn đọc hỗ trợ đến gia đình chị Đinh Thị Bích Ngọc (Ảnh: Hà Loan).

Mọi chi phí sinh hoạt, chữa bệnh cho hai mẹ con đều do chồng gánh vác. Khi con trai cần thực hiện ca phẫu thuật thay van tim với chi phí 650 triệu đồng, gia đình gần như kiệt quệ.

Vào lúc gia đình gần như tuyệt vọng thì bài viết “Mẹ ung thư khẩn cầu cứu con trai trọng bệnh” (mã số 5750) đã lay động hàng vạn trái tim. Thông qua báo Dân trí cùng Trường THCS Nguyễn Du và Hội Bảo trợ Lâm Đồng đã kêu gọi, giúp gia đình nhận được hơn 1,9 tỷ đồng.

Ngày 8/12, gặp lại chị Ngọc, nhiều người xúc động khi chị dành 100 triệu đồng hỗ trợ một học sinh nghèo mắc bệnh hiểm nghèo và 20 triệu đồng cho trẻ em khó khăn theo lời kêu gọi của Hội Bảo trợ Lâm Đồng. Chị Ngọc chia sẻ rằng, mong những giá trị nhân văn tốt đẹp sẽ được lan tỏa và còn mãi.

Chị Ngọc gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, để gia đình có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.