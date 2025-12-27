Niềm vui an cư của người nghèo giữa núi rừng Điện Biên

Mùa đông Điện Biên năm nay dường như bớt lạnh hơn, bởi hơi ấm của tình người đang lan tỏa đến từng bản làng xa xôi (Ảnh: Thành Đông).

Nhà Nhân ái kiên cố giúp người nghèo chạm tay vào giấc mơ an cư

Ngày 17/12, tại bản Hả (xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên), báo Dân trí phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái tặng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những mái nhà mới khang trang, kiên cố không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần “tương thân tương ái”, được chắt chiu từ hàng vạn tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Niềm hạnh phúc vỡ òa của người dân khi được tặng nhà Nhân ái (Ảnh: Tùng Dương).

Từ sáng sớm, con đường đất dẫn vào bản Hả đã rộn ràng hơn thường lệ. Bà con trong những bộ trang phục truyền thống dân tộc Thái nói cười vui vẻ, cùng nhau đến địa điểm tổ chức lễ khánh thành. Những cái bắt tay thân tình cùng lời thăm hỏi ấm áp khiến không khí buổi lễ trở nên gần gũi, chan chứa yêu thương.

Niềm hân hoan, phấn khởi của người dân bản Hả (xã Chiềng Sinh) trong Lễ khánh thành 8 ngôi nhà Nhân ái (Ảnh: Tùng Dương).

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của các đại biểu và đông đảo bà con nhân dân, đặc biệt là đại diện 8 hộ dân - những người từng sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát, hôm nay được chạm tay vào giấc mơ an cư.

Trong ngôi nhà 2 tầng khang trang còn vương mùi vôi vữa, bà Lò Thị Bượng (bản Hả, xã Chiềng Sinh) đứng lặng hồi lâu. Ngôi nhà rộng hơn 100m2, phía trước có sân láng xi măng sạch sẽ là điều mà suốt cuộc đời lam lũ, bà chưa từng dám nghĩ tới.

Gia đình bà Lò Thị Bượng hạnh phúc bên ngôi nhà 2 tầng khang trang tại bản Hả (Ảnh: Tùng Dương).

Bà Bượng và cháu Lò Thị Thanh Thúy là nhân vật trong bài viết “Con chỉ mong khỏi bệnh và có chiếc bàn chắc chắn để yên tâm học bài”, được báo Dân trí đăng tải ngày 22/10.

17 năm trước, tai nạn bất ngờ cướp đi người chồng, để lại bà Bượng một mình nuôi 6 người con. Ở tuổi xế chiều, bà tiếp tục là chỗ dựa cho 2 cháu nhỏ, trong đó có cháu Thúy (8 tuổi) mắc bệnh thận từ năm 2 tuổi, hàng tháng phải xuống Hà Nội điều trị.

Bà Bượng và 2 cháu từng sống trong căn nhà xây bằng gạch ba banh đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa bão, nỗi lo mái dột, gió lùa luôn thường trực.

Bà Lò Thị Bượng cùng 2 cháu trước và sau khi có nhà mới (Ảnh: Tùng Dương).

Sau khi bài viết được đăng tải, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã ủng hộ gia đình bà Bượng hơn 153 triệu đồng. Từ sự hỗ trợ ấy, gia đình bà có động lực, mạnh dạn vay mượn thêm để xây dựng ngôi nhà mới với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

“Cả đời tôi chưa bao giờ dám mơ được ở trong ngôi nhà to đẹp như thế. Ơn này, tôi không biết lấy gì mà trả cho hết”, bà Bượng xúc động nói.

Cách đó hơn 30km, trong căn nhà mới còn chưa kịp sơn tường, suốt nhiều năm qua, 2 mẹ con chị Lò Thị Thương (bản Xuân Lứa, xã Mường Lạn), sống trong túp lều tre nứa xiêu vẹo, mỗi trận mưa lớn đều trở thành nỗi ám ảnh.

Nhà của chị Lò Thị Thương trước và sau khi được hỗ trợ xây mới (Ảnh: Tùng Dương).

Con trai chị Thương mắc bệnh tan máu bẩm sinh, hàng tháng phải xuống Hà Nội truyền máu định kỳ. Qua bài viết “Xót xa cảnh mẹ nghèo đơn thân nuôi con mắc tan máu bẩm sinh", bạn đọc gửi về giúp đỡ mẹ con chị gần 200 triệu đồng. Nhờ đó, chị Thương có thể trả bớt nợ, xây nhà mới và dành một khoản để chữa bệnh cho con.

“Cả đời làm nông, tôi chưa bao giờ nghĩ mình được nhận số tiền lớn như vậy. Nếu không có báo Dân trí và bạn đọc cùng các nhà hảo tâm, không biết mẹ con tôi sẽ ra sao. Ơn này, tôi xin ghi nhớ mãi!”, chị Thương nắm tay phóng viên, run run nói trong nước mắt.

Bên ngôi nhà cấp 4 mới xây tại bản Hua Ná (xã Mường Lạn), ông Tòng Văn Mỹ, nhân vật của bài viết "Người ông cùng cực bên cháu nội trong cuộc chiến sinh tử", xúc động đón đoàn công tác Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên, xã Mường Lạn và đại diện báo Dân trí.

Cháu nội ông, bé Tòng Gia Khánh (7 tuổi), mắc bệnh ung thư máu. Mỗi tháng, gia đình phải đưa cháu vượt quãng đường hơn 400km xuống Hà Nội chữa bệnh. Chi phí đi lại, ăn ở và thuốc men ngoài Bảo hiểm y tế vượt quá khả năng của một hộ nghèo.

Ông Mỹ và cháu Gia Khánh trước và sau ngày nhận nhà Nhân ái (Ảnh: Tùng Dương).

Thương cảnh khó nghèo, bạn đọc đã giúp đỡ gia đình hơn 367 triệu đồng. Gia đình đã lập sổ tiết kiệm để dành tiền chữa bệnh cho cháu Khánh. Bên cạnh đó, xây ngôi nhà mới rộng 55m², có 2 phòng ngủ, công trình phụ khép kín, chấm dứt cảnh sống trong căn nhà sàn cũ kỹ, mối mọt.

Tại bản Pá Lạn, xã Mường Lạn, anh Lường Văn Hương được bạn đọc báo Dân trí và nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 110 triệu đồng. Anh mạnh dạn vay thêm vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng ngôi nhà kiên cố. Có mái ấm ổn định, vợ anh được tiếp tục chữa bệnh, những cơn tâm thần cũng dần thuyên giảm.

Gia đình anh Hương trước và sau khi được hỗ trợ xây nhà Nhân ái (Ảnh: Tùng Dương).

Niềm vui an cư còn lan tỏa đến gia đình anh Lỳ Go Cà (xã Sín Thầu), nhân vật trong bài viết "Người chồng dân tộc Hà Nhì: “Xin cho vợ tôi được sống để các con có mẹ!”". Nhờ số tiền hơn 178 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ, anh đã xây được ngôi nhà mới khang trang, yên tâm tiếp tục điều trị bệnh cho vợ.

Mái ấm từ những tấm lòng nhân ái, điểm tựa niềm tin vững bền

Mỗi ngôi nhà được trao tặng là một câu chuyện khác nhau, một mảnh đời khác nhau, nhưng tất cả đều chung một điểm tựa: Tình người. Từ những căn nhà dột nát, tạm bợ, giờ đây các hộ dân đã có chốn an cư để bắt đầu cuộc sống mới.

Phát biểu tại lễ khánh thành, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí gửi lời cảm ơn tới Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên cùng chính quyền các xã Chiềng Sinh, Sín Thầu, Thanh An, Mường Lạn, Mường Phăng đã đồng hành, kết nối để những hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ xây nhà Nhân ái (Ảnh: Tùng Dương).

“Từ những tấm lòng thầm lặng của bạn đọc, sự tận tâm của phóng viên và sự vào cuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, những mái nhà đầy nghĩa tình đã được xây dựng. Mỗi mái nhà hoàn thành là một điểm tựa để người nghèo bắt đầu lại cuộc sống”, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, bà Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Điện Biên ghi nhận, báo Dân trí đã kêu gọi xây nhà Nhân ái giúp 8 hộ đặc biệt khó khăn ở Điện Biên từ tháng 8, được hơn 1,36 tỷ đồng.

Bà Lò Thị Minh Phượng trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây nhà Nhân ái (Ảnh: Tùng Dương).

“Những ngôi nhà hôm nay là kết quả của sự sẻ chia bền bỉ và đầy trách nhiệm từ bạn đọc Dân trí trên khắp cả nước. Sống trong mái ấm kiên cố, người dân không chỉ yên tâm trước nắng mưa, mà còn có thêm điểm tựa để lao động, sản xuất và nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn”, bà Lò Thị Minh Phượng khẳng định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đông đảo bà con nhân dân (Ảnh: Thành Đông).

Buổi lễ khép lại trong những cái nắm tay thật chặt, những ánh mắt rạng rỡ và cả những giọt nước mắt của niềm vui. Trên những mái nhà mới, nắng mùa đông vàng ươm, ấm áp.

Những ngôi nhà Nhân ái được trao đi không chỉ giúp người nghèo an cư, mà còn gieo vào lòng họ niềm tin bền bỉ rằng, giữa cuộc đời còn nhiều gian khó, vẫn luôn có những vòng tay sẵn sàng nâng đỡ để hạnh phúc không còn là giấc mơ xa vời.