Ròng rã mấy tháng trời chạy vạy khắp nơi xoay xở tiền bạc, đến nay, chị Nguyễn Thị Thanh Duyên (36 tuổi, ngụ xã Tân Hà, tỉnh Lâm Đồng) mới có thể tạm gác lo toan khi chồng chị được xuất viện.

Những ngày chạy đua với tử thần

Anh Nguyễn Huy Bình (36 tuổi, chồng chị Duyên) là nhân vật trong bài viết “Vợ khóc ngất, đau thắt ruột gan khi chồng bị bỏng điện nguy kịch” được báo Dân trí đăng tải cách đây không lâu.

Đầu tháng 10, anh Bình leo lên mái nhà để sửa lại những chỗ thấm dột. Trong lúc đưa thanh sắt lên cố định tấm tôn, anh vô tình chạm phải sợi dây điện hở gần đó. Chỉ trong tích tắc, dòng điện mạnh phóng vào cơ thể khiến anh mất thăng bằng, ngã nhào từ mái nhà xuống đất, bất tỉnh.

Anh Nguyễn Huy Bình điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Khánh An).

Anh được gia đình đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ lập tức tiến hành sơ cứu, cố định tạm thời các vùng tổn thương rồi chuyển anh lên các bệnh viện tuyến trên.

Tại khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Bình được chẩn đoán bỏng tia lửa điện 22% diện tích cơ thể độ II-III, tập trung chủ yếu ở tứ chi, trong đó cả hai cẳng tay bị bỏng sâu nghiêm trọng.

Dù ê-kíp điều trị cố gắng hết sức, nhưng vì tổn thương quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt cụt cả hai tay để bảo toàn sự sống cho bệnh nhân. Biến cố trên khiến gia đình bệnh nhân lâm vào hoàn cảnh khánh kiệt, không thể kham nổi khoản viện phí lớn.

Món quà Giáng sinh nghĩa tình

Sau khi hoàn cảnh gia đình anh Bình, chị Duyên được đăng tải, nhiều tấm lòng nhân ái khắp nơi đã chung tay hỗ trợ. Chỉ trong thời gian ngắn, bạn đọc đã giúp đỡ gia đình anh Bình số tiền hơn 75 triệu đồng. Ngoài ra, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ bệnh nhân 20 triệu đồng để lo chi phí điều trị.

Đón nhận món quà do bạn đọc ủng hộ trong chiều 24/12, anh Bình xúc động chia sẻ: “Nhiều đêm nằm trên giường bệnh, tôi cứ ứa nước mắt vì tự trách bản thân.

Đang là trụ cột, giờ tôi lại để mọi gánh nặng lên vai vợ, trong khi hai con nhỏ ở quê vẫn đang tuổi ăn tuổi học. Nhìn đôi tay không còn nguyên vẹn, có lúc tôi đã nghĩ mình chẳng còn hy vọng gì nữa.

Số tiền được giúp đỡ lúc này giúp vợ tôi bớt đi gánh nặng viện phí, giúp các con tôi yên tâm tới trường mà không phải lo đứt đoạn giữa chừng. Trong cơn hoạn nạn, tấm lòng của quý báo và bạn đọc cùng các nhà hảo tâm chính là đôi tay thứ hai dìu tôi đứng dậy. Với tôi, số tiền nhận được hôm nay như món quà Giáng sinh được cuộc đời ban tặng”.

Phóng viên báo Dân trí cùng đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy trao số tiền 75.869.107 đồng bạn đọc giúp đỡ tới anh Nguyễn Huy Bình (Ảnh: Khánh An).

Chị Duyên cho biết thêm, sau khi xuất viện, anh Bình sẽ tiếp tục liệu trình phục hồi tại nhà. Đôi tay đã cắt bỏ vẫn còn đau, nhưng sức khỏe của anh đang dần ổn định hơn. Tuy nhiên, các vết bỏng ở chân vẫn chưa hồi phục, mỗi ngày đều phải thay băng với chi phí khoảng 1 triệu đồng/ngày.

“Sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí là nguồn động viên vô cùng to lớn và quý giá, để tôi trang trải viện phí cho chồng và các con không bỏ học. Ơn này của bạn đọc, gia đình tôi xin khắc cốt ghi tâm”, chị Duyên xúc động nói lời cảm ơn.

Bà Đỗ Thị Thanh Lan, đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy bày tỏ, số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ hôm nay như món quà Giáng sinh đặc biệt với gia đình anh Bình. Khoản hỗ trợ này không chỉ giúp gia đình thanh toán một phần viện phí, mà còn tiếp thêm động lực để bệnh nhân tìm lại niềm tin vào cuộc sống.

Với sự chung tay của cộng đồng, hy vọng chị Duyên sẽ có thêm nghị lực để trở thành "đôi tay" của chồng trong những ngày tháng tới, cùng gia đình vượt qua biến cố, từng bước ổn định cuộc sống.