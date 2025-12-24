Chồng ung thư trực tràng, vợ ung thư vú vừa trị bệnh vừa nuôi 2 con ăn học

Vợ chồng cùng mắc "án tử"

Từ một gia đình êm ấm bỗng chốc rơi vào bi kịch khi cả hai vợ chồng anh Đặng Quốc Thanh (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Sữa (45 tuổi), tạm trú tại khu phố Tân Tỉnh B, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp, cùng mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Anh Thanh bị ung thư trực tràng di căn gan, trong khi chị Sữa mắc ung thư vú và đã phải cắt bỏ vú trái. Sức khỏe suy kiệt, nhưng họ vẫn cố gắng bám trụ vì hai con thơ đang tuổi ăn học.

Ngôi nhà được vợ chồng anh Thanh thuê làm chỗ sửa chữa máy móc. Tiền thuê nhà mỗi tháng là 1,2 triệu đồng. Vì thương hoàn cảnh anh Thanh, chị Sữa khó khăn nên nhiều năm qua chủ nhà không tăng tiền thuê (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngôi nhà thuê nằm dọc Quốc lộ 50, cách trung tâm Đồng Tháp khoảng 5km, là nơi vợ chồng anh Thanh đã gắn bó hơn 10 năm. Đây không chỉ là cửa tiệm sửa chữa linh kiện, phụ tùng mà còn là tổ ấm của cả gia đình 4 người.

Vợ chồng cùng mang căn bệnh "án tử" lo con thơ thất học (Video: Bảo Kỳ).

Anh Thanh chia sẻ với phóng viên Dân trí, công việc chính của anh là sửa chữa máy khoan, máy hàn và các phụ tùng cơ khí. Chị Sữa nhận gia công áo len với tiền công 5.000 đồng/sản phẩm. Nhờ những công việc này, họ có thể trang trải cuộc sống, nuôi cô con gái sinh viên năm 4 đại học và cậu con trai học lớp 3.

Tai ương ập đến vào năm 2023, khi chị Sữa phát hiện mắc ung thư vú. Để giành giật sự sống, chị đã phải phẫu thuật cắt bỏ vú trái và đang chờ phác đồ điều trị tiếp theo. Dù sức khỏe suy kiệt, chị vẫn cố gắng may gia công để có thêm thu nhập, nhưng gần đây đã không thể làm nổi nữa.

Anh Thanh đã xạ trị, hoá trị và phải phẫu thuật mở hậu môn nhân tạo (Ảnh: Bảo Kỳ).

Năm ngoái, anh Thanh thường xuyên đau bụng và đi vệ sinh ra máu. Ban đầu, anh chỉ nghĩ là vấn đề tiêu hóa nên tự uống thuốc giảm đau. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng dữ dội, tần suất đi vệ sinh ra máu tăng dần, buộc anh phải đến bệnh viện.

Sau thời gian điều trị không mấy khả quan tại bệnh viện địa phương, anh Thanh lên Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TPHCM) và được chẩn đoán ung thư trực tràng giai đoạn 3.

"Hai vợ chồng cùng mắc ung thư một lúc nhưng không dám ngã quỵ vì còn 2 đứa con phía sau. Hơn 1 năm qua, chúng tôi thay phiên nhau ra vào bệnh viện, người này chăm sóc người kia. Có lúc chúng tôi cùng hóa trị, phải nhờ người thân lên chăm sóc ít hôm.

Tôi còn nhớ lần đi tái khám, bệnh viện yêu cầu đóng 9 triệu đồng để làm các xét nghiệm chuyên sâu, vô hóa chất, nhưng trong túi tôi chỉ còn hơn 500.000 đồng. Tôi đành lủi thủi ra về và chịu những cơn đau dai dẳng, không dám than, sợ vợ con thêm lo", anh Thanh nghẹn ngào.

Chị Sữa may gia công áo len, tiền công 5.000 đồng/sản phẩm. Khi nào khỏe, chị cố gắng thức đến thâu đêm để may được nhiều áo (Ảnh: Bảo Kỳ).

Con gái muốn nghỉ học để cứu cha mẹ

Chị Sữa cho biết, anh Thanh đã xạ trị, phẫu thuật mở hậu môn nhân tạo, hóa trị 6 toa, nhưng tế bào ung thư đã di căn sang gan và vẫn đang tiếp tục hóa trị. Bản thân chị, dù đã phẫu thuật cắt bỏ khối u, vẫn không biết liệu bệnh có tái phát hay không.

"Con gái tôi đang học năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh tại một trường đại học ở TPHCM. Biết cha mẹ bệnh, con sợ tốn tiền nên muốn bỏ học để đi làm kiếm tiền. Nhưng tôi cố gắng động viên con rằng chúng tôi không sao. Dù khổ cực cách mấy vợ chồng tôi cũng ráng lo cho con gái được tốt nghiệp đàng hoàng.

Từ hồi bệnh đến giờ, chúng tôi có vay vốn sinh viên, nợ cũng hơn 100 triệu đồng để đóng học phí, chuẩn bị đóng tiền học kỳ mới. Chồng tôi lo lắng không biết kiếm đâu ra mấy chục triệu lo cho con bây giờ", chị Sữa xót xa nói.

Để chữa bệnh cho cả hai vợ chồng, chị Sữa đã phải thế chấp căn nhà của cha mẹ ruột, được hơn 300 triệu đồng. Thời gian qua, hai vợ chồng không làm ra tiền nhưng phải lo thuốc men, viện phí, tiền học hành cho con nên không còn khả năng trả nợ.

"Giờ chỉ ước ao có tiền đóng học phí cho con gái, vợ chồng tôi không thể nào để con dang dở tương lai học hành được. Còn bệnh tật của chúng tôi thì tới đâu hay tới đó", chị Sữa nghẹn ngào.

Chị Sữa điều trị ở Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TPHCM) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng khu phố Tân Tỉnh B, phường Mỹ Phong cho biết, vợ chồng anh Thanh đã tạm trú tại địa phương nhiều năm và đang đối mặt với hoàn cảnh vô cùng khó khăn do bệnh hiểm nghèo.

"Mỗi tháng anh Thanh được trợ cấp 750.000 đồng và Bảo hiểm y tế. Còn chị Sữa chưa được hỗ trợ. Thay mặt địa phương, tôi rất mong bạn đọc Dân trí, những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ cho trường hợp này để cả gia đình vượt qua khốn khó", ông Hoàng kêu gọi.