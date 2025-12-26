Ngã vào gầm xe tải, chàng trai 18 tuổi nguy kịch, gia đình kiệt quệ cầu cứu (Video: Hương Hồng).

Tại khoa Hồi sức tích cực 1, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, em Bùi Thanh Tường (SN 2007, trú ở xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) đang được các y, bác sĩ theo dõi sát sau ca phẫu thuật sinh tử.

Trên giường bệnh, chàng trai 18 tuổi vẫn chưa hồi tỉnh. Rất nhiều máy móc, thiết bị y tế tối tân hỗ trợ Tường duy trì sự sống.

Gặp nạn trên đường đi làm về, tính mạng chàng trai 18 tuổi nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Bá Tuân, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực 1, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

“Bệnh nhân Bùi Thanh Tường (18 tuổi, quê Phú Thọ) nhập viện sau tai nạn giao thông ngày 8/12 trong tình trạng sốc đa chấn thương nặng. Bệnh nhân có lóc da diện rộng vùng chậu, đùi, cẳng chân phải, dập nát nghiêm trọng đùi phải, kèm chấn thương gan độ III và được chuyển thẳng lên phòng mổ cấp cứu.

Do chi dưới tổn thương, không còn khả năng bảo tồn, các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt cụt 1/3 trên đùi phải để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, theo dõi sát sau mổ và phòng ngừa các biến chứng.

Một điều hết sức lo ngại là bệnh nhân không có Bảo hiểm y tế, trong khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân”.

Rất nhiều máy móc, thiết bị y tế hỗ trợ chàng trai trẻ duy trì sự sống mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Bồn chồn, đứng ngồi không yên ngoài hành lang của khoa Hồi sức tích cực 1, chị Bùi Thị Thiên (SN 1986, mẹ của Tường) nghẹn ngào nói với chúng tôi: “Chiều tối ngày 8/12, cháu gọi điện về bảo hôm nay thấy hơi mệt nên ngồi nghỉ ở công ty một lát rồi về. Nghe cháu nói thế, em thấy trong người hồi hộp, lo lắng, bất an vô cùng. Không ngờ, cháu lại bị như thế này…”.

Đưa tay quệt nước mắt, chị Thiên thổn thức kể, Tường là con trai lớn trong gia đình. Dù rất ham học, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tường đành gác lại chuyện đèn sách để đi làm, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống.

Do Tường không có Bảo hiểm y tế, nên để cứu con bố mẹ nghèo đã vay hơn 150 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Tường mới xin vào làm công nhân ở khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) được 3 tuần, chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên nên chưa có tiền mua Bảo hiểm y tế.

Theo lời chị Thiên, vào buổi chiều định mệnh, người đi đường thấy Tường loạng choạng tay lái rồi ngã văng sang bên kia đường, đúng lúc một xe tải lao tới… Cả Tường và chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải.

Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện tuyến dưới, Tường được chuyển qua nhiều cơ sở y tế trước khi đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng sốc đa chấn thương, nguy kịch tính mạng.

Gia đình Tường vốn thuộc diện khó khăn ở địa phương, thu nhập chủ yếu dựa vào 2 sào ruộng và mảnh đồi cằn cỗi. Khi biến cố xảy ra, để cứu con, bố mẹ Tường đã phải vay mượn người thân, hàng xóm và ngân hàng, với số tiền hơn 150 triệu đồng.

Con nằm trong phòng Hồi sức tích cực, người mẹ nghèo như "đứt từng khúc ruột" (Ảnh: Hương Hồng).

“Có người cho vay, có người thương thì cho cháu năm chục, một trăm ngàn đồng. Ai giúp được bao nhiêu em cũng nhận, nhưng tiền cứ "đội nón ra đi" từng ngày.

Nhìn con nằm bất động, ruột gan em như có lửa đốt. Nhưng giờ vợ chồng em không biết phải xoay xở ra sao. Em cúi đầu xin ông, bà, cô, bác giúp đỡ cháu!”, chị Thiên chắp hai tay trước ngực khẩn cầu.