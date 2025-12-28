Hàng trăm người dân đồng bào Dao lần đầu tiếp cận y tế Trung ương (Video: Vũ Thanh Bình).

Xã Cao Bồ là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang, toàn xã có 182 hộ nghèo và 254 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu đầu người chỉ 28 triệu đồng/năm.

Đời sống của người dân ở đây gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng giao thông còn rất hạn chế, dân trí chưa cao, vẫn còn 2 thôn chưa có điện do nằm trên đỉnh núi.

Xã Cao Bồ là một trong những xã khó khăn nhất của tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Thế Hưng).

Theo ông Chu Hùng Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ (Tuyên Quang), xã có tới 95% người dân là đồng bào dân tộc Dao. Toàn xã có 4.215 nhân khẩu trên tổng số 798 hộ. Diện tích tự nhiên lớn nhưng dân cư lại sống thưa thớt, cách rất xa nhau.

Người dân trong xã thường sống thành cụm 10-15 nhà. Mỗi cụm lại cách rất xa nhau, rải rác ở các ngọn núi thuộc dãy Tây Côn Lĩnh – "nóc nhà vùng Đông Bắc" Việt Nam. Vì thế, việc tiếp cận y tế của bà con ở đây còn rất hạn chế.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Cao Bồ, thu nhập chính của người dân từ công việc vào rừng hái thảo quả và chè san tuyết. Thu nhập bình quân hàng năm thuộc nhóm rất thấp. Vì vậy, việc mua thuốc, khám chữa bệnh chưa được chú trọng.

“Mỗi khi đau ốm, người dân có thể tới trạm y tế xã, song khi bệnh tình trở nặng, họ vẫn phải xuống Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên. Thế nhưng, từ tháng 5 tới tháng 10 hàng năm, Cao Bồ thường xuyên có mưa, chỉ cần mưa to là nước đã dồn về không thể đi được. Bà con muốn đi khám bệnh cũng vô cùng khó khăn”, ông Cường chia sẻ.

Người dân xã Cao Bồ tới điểm tư vấn sức khoẻ từ sáng sớm (Ảnh: Thế Hưng).

Ông Cường khẳng định, chương trình tư vấn sức khỏe vô cùng thiết thực đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số của xã. Qua hoạt động ý nghĩa này, bà con sớm biết tình trạng bệnh và có cách chữa trị hiệu quả, đồng thời nâng cao công tác tuyên truyền về đảm bảo sức khỏe.

Hai chị em bà Bàn Thị Pố (71 tuổi) và Bàn Thị Xiệp (69 tuổi) được các con đưa đến điểm tư vấn sức khỏe. Tại đây, các bà được y, bác sĩ hỏi thăm và tư vấn chi tiết về những bệnh đau đầu, đau xương khớp và huyết áp đang mắc phải. Các bác sĩ đã kê đơn thuốc cho từng bệnh và dặn dò kỹ càng người nhà cách chăm sóc, chế độ ăn uống, dùng thuốc.

Hai chị em bà Bàn Thị Pố (71 tuổi) và Bàn Thị Xiệp (69 tuổi) (Ảnh: Thế Hưng).

Run rẩy trước cái lạnh của thời tiết và bệnh đau xương khớp, bà Pố vẫn nở nụ cười tươi với hàm răng nhuộm đen. Bà Pố rất phấn khởi, nói những lời cảm ơn và mong các bác sĩ sẽ quay lại nhiều lần để bà không phải vất vả đi khám xa xôi. Bởi nhà của bà nằm ở trên cao, quanh năm mây mù bao phủ.

Mỗi lần bà Pố đi xuống Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên phải mất tới gần 2 tiếng đồng hồ. Bà kể: “Tôi say xe, đường đi lại khó nên mỗi lần đi đều đau mỏi lắm!”. Bà cảm ơn vì báo Dân trí và các bác sĩ đã tới tận đây hỗ trợ người dân.

Theo bác sĩ Khuất Thị Phương Linh, Bác sĩ nội trú Truyền nhiễm và các bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tư vấn cho bà con gặp nhiều khó khăn, nhất là bất đồng về ngôn ngữ. Mất nhiều thời gian hơn mới tìm hiểu được. Bà con ở đây thường bị cao huyết áp, đau xương khớp, viêm thoái hóa khớp gối do đặc thù vùng cao phải leo núi. Người dân uống rượu nhiều nên tỷ lệ mắc các bệnh về gan rất cao.

Với các bệnh nhân tăng huyết áp, bác sĩ Linh hướng dẫn người dân thường xuyên ra trạm y tế để nhận thuốc và kiểm soát huyết áp định kỳ.

“Qua tư vấn, tôi phát hiện 2 bệnh nhân là 2 chị em có triệu chứng giai đoạn sớm của rung cơ toàn thân là run, cứng cơ, chậm cử động. Tôi đã tư vấn xuống chuyên khoa thần kinh để chẩn đoán bệnh, nếu để lâu không chữa sẽ dẫn tới suy giảm trí nhớ, lú lẫn, liệt và cần phải chăm sóc toàn thời gian”, bác sĩ Linh thông tin.

Phấn khởi vì có các y, bác sĩ đến tận nơi, bà Đặng Thị Hương (SN 1944) mang theo cả sổ khám bệnh để được tư vấn. Sợ không nhớ được hết lời căn dặn, bà Hương còn cẩn thận kéo tay đứa cháu gái lại gần để cùng nghe và nhắc bà thực hiện theo đúng hướng dẫn khi về nhà.

Sau khi tư vấn, người dân được nhận miễn phí nhiều loại thuốc như: kháng sinh, vitamin 3B, bổ gan, hạ men gan, cơ xương khớp, dạ dày, ức chế axit dạ dày, bọc niêm mạc dạ dày, test 5 trong 1, Cảm cúm… Các thuốc được kê đơn cụ thể theo từng bệnh nhân.

Bác sĩ tư vấn có bà con cách sử dụng thuốc (Ảnh: Thế Hưng).

Đối với trẻ nhỏ và người già, các bác sĩ còn hướng dẫn cách bảo vệ sức khỏe khi thời tiết chuyển lạnh và hướng dẫn phòng ngừa những bệnh thường gặp sau mưa lũ.