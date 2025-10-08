Cụ bà 86 tuổi cùng con trai tâm thần 2 lần bị bão cuốn bay mái nhà

Hai lần chạy bão, trở về đều hư hỏng nhà cửa

Chỉ trong hơn 1 tháng, liên tiếp 2 cơn bão số 5 (Kajiki) và số 10 (Bualoi) quét qua, nhiều người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng nề, nhà cửa tốc mái, đổ sập. Trong số đó có bà Đậu Thị Diên (86 tuổi, trú thôn Đại Hải, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) sống cùng người con trai bị tâm thần bẩm sinh.

Chồng bà Diên, liệt sỹ Nguyễn Đức Phú (SN 1938), hy sinh năm 1968 khi 2 con trai còn thơ dại. Từ đó, bà Diên ở vậy, một mình nuôi con nơi căn nhà nhỏ tại làng chài ven biển. Ngày ngày, bà gánh nước mắm, mắm ruốc đi bán rong hoặc đi làm thuê kiếm tiền nuôi con.

Nhà của bà Diên bị thổi bay mái trong bão Bualoi (Ảnh: Văn Nguyễn).

Người con cả của bà cụ, ông Nguyễn Đức Hà (62 tuổi), không may bị tâm thần bẩm sinh, chân tập tễnh, đi lại khó khăn. Suốt hơn nửa thế kỷ qua, bà Diên lặng lẽ chăm sóc người con bệnh tật như chăm 1 đứa trẻ.

Con trai thứ 2, ông Nguyễn Đức Thành (SN 1965), lập gia đình và ở riêng, nhưng cách đây 5 năm đã qua đời vì ung thư. Người con dâu, bà Trần Thị Mậu, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn vẫn thường xuyên thăm hỏi, mang đồ ăn cho mẹ và anh chồng.

Nay tuổi cao sức yếu, bà Diên cùng con trai sống nhờ khoản trợ cấp của Nhà nước cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương và bà con lối xóm.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup trực tiếp đến khảo sát hoàn cảnh, thăm hỏi, động viên gia đình bà Diên (Ảnh: Dương Nguyên).

Cuối tháng 8 vừa qua, khi bão Kajiki ập đến, chính quyền địa phương đã kịp thời sơ tán mẹ con bà Diên đến nơi tránh trú an toàn. Sau bão, mái bếp bị tốc, nhiều viên ngói bay mất. Chính quyền và bà con lối xóm đã góp sức giúp bà khắc phục tạm để có chỗ ở.

Nhưng chỉ hơn 1 tháng sau, bão Bualoi lại quét qua. Một lần nữa, mẹ con bà Diên phải đi sơ tán. Trở về, bà bật khóc khi mái nhà đã bị cuốn bay hoàn toàn, đồ đạc ngấm nước, hư hỏng.

Thương hoàn cảnh người vợ liệt sỹ tuổi cao, con trai bị khuyết tật, chính quyền cùng lực lượng công an xã Thạch Khê và các nhà hảo tâm chung tay lợp lại mái nhà giúp mẹ con bà Diên có nơi trú ngụ.

Bà Diên xúc động khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ (Ảnh: Dương Nguyên).

Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình bà Đậu Thị Diên, ngày 7/10, chị Vũ Thị Biển, đại diện Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và khảo sát thực tế để sớm triển khai hỗ trợ gia đình.

Khi được đại diện Quỹ Thiện Tâm đến nhà thăm hỏi, bà Diên rất xúc động, đôi mắt rưng rưng.

"Bão nối tiếp bão, gia đình tôi liên tục bị ảnh hưởng. Nhưng mỗi lúc khó khăn, mẹ con tôi luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền, lực lượng chức năng, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và bà con lối xóm. Nay được Quỹ Thiện Tâm trực tiếp đến thăm và hỗ trợ, tôi thật sự rất xúc động và biết ơn mọi người", bà Diên chia sẻ.

Thần tốc hỗ trợ hơn 2.000 hộ dân bị hỏng nhà sau bão

Không chỉ trực tiếp đến gia đình bà Diên, những ngày qua, gần 600 cán bộ, nhân viên Tập đoàn Vingroup đã khảo sát tại nhiều tỉnh, trực tiếp hỗ trợ 2.032 hộ dân có nhà ở bị tốc mái, hư hỏng và 56 gia đình có người tử vong do bão Bualoi.

Với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", Quỹ Thiện Tâm đã mở rộng phạm vi hỗ trợ tới các nhóm đối tượng đặc biệt khó khăn, bao gồm: Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có thu nhập (đơn thân nuôi con nhỏ, người già neo đơn); gia đình có người ốm đau bệnh tật hiểm nghèo; trẻ mồ côi dưới 16 tuổi; gia đình có người bị nhiễm chất độc màu da cam thế hệ F1; người khuyết tật…

Bão Bualoi quét qua khiến nhiều căn nhà bị tàn phá (Ảnh: Quỹ Thiện Tâm cung cấp).

Sau khi mở rộng tiêu chí, Quỹ Thiện Tâm đã cử các đoàn công tác tiếp tục khảo sát tại 15 tỉnh, gồm: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Ninh Bình, Hưng Yên và Hải Phòng.

Dù phạm vi thiệt hại trải rộng, nhiều khu vực bị chia cắt giao thông, nhưng nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của gần 600 cán bộ, nhân viên Vingroup tình nguyện tham gia nên công tác khảo sát, thống kê, xác minh và chuyển tiền hỗ trợ vẫn được triển khai liên tục, chính xác và kịp thời.

Trung bình mỗi ngày, Quỹ Thiện Tâm rà soát, trình duyệt và chi trả hỗ trợ cho hơn 1.300 hộ dân, đồng thời tiếp tục cập nhật danh sách những trường hợp cần cứu trợ bổ sung.

Quỹ Thiện Tâm trao hỗ trợ cho gia đình bị hư hỏng nhà cửa sau bão Bualoi (Ảnh: Quỹ Thiện Tâm cung cấp).

Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) cho biết, bằng tất cả sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", Quỹ Thiện Tâm rà soát các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi, ghi nhận và lập tức hỗ trợ các trường hợp, các gia đình gặp thiệt hại.

"Có những tỉnh đã hoàn thành việc cứu trợ như Quảng Trị, nhưng chúng tôi vẫn rà soát lại để đảm bảo mọi người đều được giúp đỡ, bao gồm các đối tượng mở rộng. Hiện, chúng tôi tiếp tục khảo sát tại các tỉnh", ông Tuấn chia sẻ.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 500 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Bualoi.