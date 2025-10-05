Người vợ có chồng tử nạn trong tâm lũ: “Cả nhà đợi cơm, anh chẳng kịp về”

Bữa trưa dang dở trong ngày định mệnh

Gần trưa 5/10, đại diện Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup đã có mặt tại gia đình chị Đặng Thị Tuyết (SN 1983, phố Mới, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa), để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 100 triệu đồng.

Chị Tuyết có hoàn cảnh rất đáng thương. Chồng chị là anh Triệu Văn Tùng (SN 1981), tử vong khi đang hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện công tác phòng, chống lụt bão tại địa phương cách đây ít ngày.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm thắp hương, thăm hỏi, động viên gia đình (Ảnh: Thanh Tùng).

Một ngày sau đám tang của chồng, chị Đặng Thị Tuyết với gương mặt xanh xao, ngồi thất thần bên góc bàn thờ, gọi tên chồng trong vô vọng. Cú sốc quá đột ngột khiến chị gục ngã, khóc cạn nước mắt.

Chị Tuyết là giáo viên tại một trường liên cấp ở gần nhà, còn anh Tùng làm nghề mộc. Cách đây không lâu, vợ chồng chị vay ngân hàng hơn 500 triệu đồng để mua chiếc xe cẩu phục vụ việc cẩu gỗ.

Sau cơn bão Bualoi (bão số 10), nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt. Do nhà có xe cẩu, anh Tùng thường được lực lượng chức năng nhờ hỗ trợ chở ca nô đi cứu hộ vùng tâm lũ.

Ngày 30/9, anh nhận chở ca nô lên xã Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc cũ) và xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Thủy cũ). Do các tuyến quốc lộ bị ngập, anh không thể trở về nhà nên phải ngủ lại tại xã Cẩm Bình. Đến sáng hôm sau, anh về nhà và vừa nghỉ ngơi được một lát, tiếp tục nhận tin cần hỗ trợ đưa ca nô từ Cẩm Bình về xã Kim Tân (huyện Thạch Thành cũ) để giúp chống lũ.

Chiếc xe của anh Tùng gặp nạn trong nước lũ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Lúc này, chị Tuyết can ngăn, bảo rằng anh vừa đi về còn mệt, nên nghỉ ngơi chút, ăn cơm xong hãy đi. Thế nhưng, với tinh thần vì bà con vùng lũ, anh dặn vợ ở nhà đợi rồi tiếp tục lên đường.

Khi đưa được ca nô về đến vùng ngập lụt ở xã Kim Tân, anh Tùng cùng 3 người khác trên chiếc xe cẩu quay trở ra ngoài thì gặp nạn. Ba người ngồi trên xe may mắn thoát nạn, còn anh nằm lại dưới dòng nước lũ.

“Tôi đợi mãi không thấy chồng về ăn cơm nên sốt ruột. Lúc gần 14h, tôi gọi điện cho anh nhưng không liên lạc được. Đến 15h, nghe tin báo về chồng, tôi mới hay trên đường đi, nước ngập nặng khiến chiếc xe bị lật, chồng tôi mắc kẹt dưới dòng nước lũ”, chị Tuyết kể.

Chị tâm sự, do nước lũ lên cao, suốt 3 ngày ròng rã, lực lượng chức năng không thể tiếp cận hiện trường để tìm kiếm. Mãi đến tối 3/10, khi nước bắt đầu rút, thi thể anh Tùng mới được tìm thấy và đưa về an táng.

Chị Tuyết đau buồn trước sự ra đi đột ngột của chồng (Ảnh: Thanh Tùng).

“Suốt 3 ngày đó, tôi không chợp mắt. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh anh hiện về - anh nằm lại dưới dòng nước lạnh lẽo, chưa kịp ăn bữa cơm cuối cùng với vợ con. Đau đớn vô cùng…”, chị nghẹn ngào.

Chồng mất, 2 con còn đang tuổi ăn học, khoản nợ ngân hàng hơn nửa tỷ đồng chưa kịp trả. Nghĩ đến tương lai của các con khiến chị Tuyết bế tắc đến cùng cực.

“Dẫu biết anh hy sinh cả tính mạng vì tình yêu thương với bà con vùng lũ, nhưng đó là nỗi đau quá lớn với tôi và các con. Giờ không có anh bên cạnh, các con tôi không biết có thể vượt qua được nỗi đau này hay không…”, chị nói, nước mắt lăn dài.

“Không được phép chậm trễ”

Đón nhận sự hỗ trợ kịp thời từ Quỹ Thiện Tâm, chị Tuyết xúc động. “Mấy hôm nay, các đoàn thể, cơ quan, chính quyền và bà con lối xóm cũng đến động viên. Tôi rất đau đớn, nhưng nghĩ về 2 con lúc này, tôi phải gắng gượng để các con có chỗ dựa.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quỹ Thiện Tâm, các nhà hảo tâm, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ, giúp gia đình tôi vơi bớt phần nào nỗi đau vào lúc này”, chị Tuyết chia sẻ.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm bật khóc, chia buồn cùng gia đình chị Tuyết (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại gia đình, đại diện Quỹ Thiện Tâm chia sẻ, động viên chị Tuyết và các con. Đồng cảm với nỗi đau, mất mát của chị, bà Nguyễn Thị Quyên - thành viên Quỹ Thiện Tâm - bật khóc, nói: “Chúng tôi mong rằng, với sự hỗ trợ hôm nay, cuộc sống của mẹ con chị trong thời gian tới sẽ vơi bớt những khó khăn. Khi nghĩ đến cảnh một mình chị phải gồng gánh nuôi 2 con, tôi không cầm được nước mắt”.

Theo thông tin từ Quỹ Thiện Tâm, trong 3 ngày qua, để kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau bão số 10, các cán bộ, nhân viên của đơn vị đang khẩn trương đến các địa phương bị thiệt hại để rà soát, trao quà hỗ trợ.

Tại Thanh Hóa, tính đến ngày 5/10, đội ngũ nhân viên đã chia thành 5 tổ, vượt qua nước lũ, đi vào các điểm bị ảnh hưởng để hỗ trợ bà con. Cụ thể, Quỹ đã hỗ trợ gần 200 hộ có nhà bị hư hỏng và sập, đồng thời trao quà hỗ trợ đến 5 gia đình có người tử vong. Các tổ công tác cũng đang tiếp tục rà soát để hỗ trợ thêm nhiều gia đình khác bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm trao tiền hỗ trợ đến các gia đình chịu thiệt hại sau bão số 10 (Ảnh: Quỹ Thiện Tâm cung cấp).

Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, cho biết, với tinh thần không được phép chậm trễ, hơn 300 cán bộ, nhân viên của Vingroup đang tỏa đi khắp các ngả đường, lặn lội đến những vùng sâu, vùng xa, nơi khó khăn nhất để trực tiếp hỗ trợ và trao tiền cứu trợ đến bà con bị thiệt hại.

“Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Quỹ vẫn chưa nhận được danh sách cụ thể các hộ bị ảnh hưởng từ nguồn chính thống, nên chúng tôi đang tổ chức các đoàn cán bộ đến từng lãnh đạo xã, trưởng thôn để thu thập thông tin và xác minh.

Công việc này đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức do địa bàn rộng và phức tạp. Chúng tôi rất mong người dân cùng chung tay hỗ trợ bằng cách chia sẻ thông tin đến người thân, người quen để họ biết và kịp thời đăng ký nếu thuộc diện cần giúp đỡ”, ông Tuấn chia sẻ.