Phú Quốc báo động ô nhiễm môi trường trước thềm APEC 2027

Ngày 12/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh An Giang vừa công bố báo cáo toàn diện về thực trạng rác thải trên địa bàn tỉnh, sau khi tiếp nhận nhiều phản ánh từ người dân và du khách tại các đảo du lịch trọng yếu như Nam Du và Phú Quốc.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 45 bãi rác và địa phương đang khẩn trương xây dựng phương án đóng lấp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Thực trạng rác thải ở Phú Quốc và các đảo được du khách phản ánh trên các hội nhóm (Ảnh: Hoàng Duật).

Nam Du đối mặt thách thức vì chưa có lò đốt

Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải tại các đảo thuộc đặc khu Kiên Hải, bao gồm Hòn Tre, Hòn Sơn và Nam Du, đang ở mức báo động. Người dân địa phương phản ánh rác thải sinh hoạt bị đổ tràn lan xuống mé biển và tự đốt, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Sở NN&MT tỉnh cho biết, An Giang đã đầu tư ba lò đốt rác tại Hòn Tre (công suất 330kg/h), Hòn Sơn (công suất 500 kg/h) và An Sơn (công suất 350 kg/h). Tuy nhiên, Nam Du vẫn chưa thể lắp đặt lò đốt rác do vướng mắc về mặt bằng, khiến rác sinh hoạt phải xử lý tạm thời tại bãi rác hiện hữu.

Để giải quyết vấn đề này, Sở NN&MT đang triển khai mô hình thí điểm phân loại và xử lý rác thải bằng giải pháp vi sinh bản địa. Phương pháp này giúp ủ rác hữu cơ thành phân bón, hướng đến mục tiêu nhân rộng trên toàn bộ các đảo.

Rác còn lại sau phân loại tại Hòn Tre và Hòn Sơn sẽ được đưa vào lò đốt. Riêng Nam Du, rác vẫn được xử lý tạm hoặc vận chuyển sang các đảo lân cận trong thời gian chờ đợi dự án đầu tư xây dựng lò đốt rác chính thức.

Nhiều bờ biển ở đảo thuộc tỉnh An Giang bị rác thải bủa vây (Ảnh: Phú Quốc Sạch và xanh).

Phú Quốc nhận gần 37 tấn rác mỗi ngày từ khách du lịch

Tại Phú Quốc, sự phát triển du lịch nhanh chóng đã kéo theo khối lượng chất thải sinh hoạt tăng cao, với tổng lượng rác hơn 160 tấn/ngày, trong đó gần 37 tấn/ngày từ khách du lịch. Tình trạng ô nhiễm rác thải đang trở thành vấn đề nhức nhối tại nhiều bờ biển, điển hình là đoạn từ cảng Gành Dầu đến chợ Gành Dầu, nơi rác thải tích tụ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường.

Nguyên nhân được xác định là sự kết hợp của rác thải trôi dạt theo dòng hải lưu và ý thức kém của một bộ phận người dân địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Trung, người dân xã Cửa Cạn, bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng bờ biển cảng Gành Dầu ngập ngụa rác thải nhiều năm qua. Mặc dù chính quyền và các tổ chức tình nguyện đã nhiều lần thu gom, dọn dẹp, nhưng hiệu quả không lâu dài.

Theo báo cáo của Sở NN&MT tỉnh An Giang, do chưa đầu tư được nhà máy xử lý rác thải theo quy hoạch, toàn bộ rác hiện phải vận chuyển về Bãi rác tạm Đồng Cây Sao để xử lý.

Ông Võ Văn Lên, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh An Giang thông tin về thực trạng rác thải trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Hoàng Duật).

Tại Đồng Cây Sao, Công ty Ligogi13 đang vận hành dây chuyền xử lý rác tồn đọng công suất 250 tấn/ngày từ tháng 3/2024 và đang đầu tư thêm dây chuyền 250 tấn/ngày để xử lý rác phát sinh hàng ngày.

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đã lựa chọn Công ty Cổ phần - Tổng Công ty nước - môi trường Bình Dương làm nhà đầu tư cho Dự án Nhà máy xử lý rác ở Bãi Bổn, trị giá 382 tỷ đồng.

Tỉnh cũng đang phối hợp thực hiện các thủ tục, bao gồm chuyển đổi đất rừng, để sớm triển khai dự án với mục tiêu khởi công vào đầu năm 2026, hoàn thành và đưa vào hoạt động để phục vụ APEC 2027.