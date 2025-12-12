Bắt giữ Lý Văn Vũ, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm mang theo súng

Sáng 12/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã bắt giữ Lý Văn Vũ (36 tuổi, quê Thái Nguyên), đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Lý Văn Vũ là phạm nhân chấp hành án 24 năm 7 tháng tù tại Trại giam Yên Hạ, tỉnh Sơn La (thuộc Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an) về tội Đe dọa giết người, Trộm cắp tài sản, Cố ý làm hư hỏng tài sản và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Lý Văn Vũ bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 22/5, Lý Văn Vũ bỏ trốn khi đang lao động và bị truy nã toàn quốc từ ngày 26/5. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động truy tìm nhiều tháng qua. Vũ liên tục thay đổi nơi ẩn náu, di chuyển qua nhiều tỉnh phía Bắc, có thời điểm lẩn trốn 14-15 ngày trong rừng, chỉ uống nước và ăn trái dại.

Trong quá trình trốn chạy, Vũ trộm một xe máy rồi di chuyển qua Sơn La, Hòa Bình (cũ), Phú Thọ, lên khu vực cửa khẩu Tân Thanh, sau đó vượt biên sang Campuchia. Khi quay về Việt Nam, Vũ tiếp tục di chuyển qua nhiều tỉnh trước khi xuất hiện ở Hà Tĩnh.

Khoảng 11h30 ngày 11/12, Vũ vào khu vực phường Vũng Áng. Từ tin báo của người dân, Công an phường Vũng Áng đã triển khai lực lượng khống chế, bắt giữ đối tượng này an toàn. Thời điểm bị bắt, Vũ mang theo súng ngắn và nhiều viên đạn để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Lý Văn Vũ mang theo súng và nhiều viên đạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, Vũ khai thường chỉ đi đêm, chọn đường rừng, ngủ tại nhà hoang hoặc nghĩa địa để tránh bị phát hiện.

Ngày 11/12, Đại tá Vũ Trọng Chiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, đã trực tiếp đến Hà Tĩnh cảm ơn lực lượng truy bắt và chỉ đạo đưa phạm nhân về Trại giam Yên Hạ để tiếp tục điều tra.