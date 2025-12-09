Bạn đọc hỗ trợ gia đình chị Đinh Thị Bích Ngọc ở Lâm Đồng gần 1,9 tỷ đồng

Hành động thiết thực từ tấm lòng nhân ái của bạn đọc, nhà hảo tâm

Ngày 8/12, phóng viên Dân trí phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng), đại diện Trường THCS Nguyễn Du trao bảng tượng trưng số tiền 527 triệu đồng đến gia đình chị Đinh Thị Bích Ngọc (SN 1984, trú tại số 21B, Tô Hiệu, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng).

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ chị Ngọc thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Toàn bộ số tiền ủng hộ đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng gia đình Ngọc.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc hỗ trợ đến gia đình chị Đinh Thị Bích Ngọc (Ảnh: Hà Loan).

Chị Ngọc cho biết, sau khi báo Dân trí viết bài kêu gọi hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị, trường học ở Lâm Đồng đã chia sẻ bài viết, đồng thời phát động chương trình, kêu gọi chung tay ủng hộ.

Trong đó, Trường THCS Nguyễn Du (phường Lâm Viên - Đà Lạt) vận động, hỗ trợ gia đình chị Ngọc gần 416 triệu đồng; bạn đọc báo Dân trí và chương trình kêu gọi của Hội Bảo trợ Lâm Đồng chuyển hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản chị Ngọc hơn 926 triệu đồng.

Như vậy, thông qua bài viết “Mẹ ung thư khẩn cầu cứu con trai trọng bệnh” , bạn đọc, nhà hảo tâm giúp gia đình chị Ngọc tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng.

Mẹ ung thư khẩn cầu cứu con mang trọng bệnh được hỗ trợ gần 1,9 tỷ đồng (Video: Minh Hậu).

Con được mổ tim, mẹ có tiền chữa ung thư

Với khoản tiền gần 1,9 tỷ đồng, gia đình chị Ngọc có điều kiện để mổ tim cho con trai và thêm phần chi phí để chị điều trị bệnh ung thư.

“Vừa qua, tôi cũng chia sẻ 100 triệu đồng để hỗ trợ một học sinh Trường THCS Nguyễn Du bị bệnh hiểm nghèo, 20 triệu đồng giúp đỡ trẻ em nghèo do Hội Bảo trợ Lâm Đồng phát động. Nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc, mạnh thường quân, tôi rất xúc động. Tôi xin chân thành cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn đến bạn đọc, nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ để gia đình có điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn này”, chị Đinh Thị Bích Ngọc thổ lộ.

Bà Bùi Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cho biết, sau khi nắm bắt thông tin về hoàn cảnh éo le của gia đình chị Ngọc, ban giám hiệu đã phát động cuộc kêu gọi hỗ trợ trong phạm vi của nhà trường. “Với hơn 416 triệu đồng, chúng tôi hy vọng phần nào giúp gia đình chị Ngọc vượt qua nghịch cảnh. Mong mẹ con chị Ngọc sớm khỏi bệnh để ổn định cuộc sống”, bà Bùi Thị Lan chia sẻ.

Qua thông tin báo Dân trí, Trường THCS Nguyễn Du, phường Lâm Viên - Đà Lạt phát động chương trình, kêu gọi và hỗ trợ gia đình chị Ngọc gần 416 triệu đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng cho biết, với số tiền gần 1,9 tỷ đồng, mẹ con chị Ngọc sẽ có điều kiện chữa bệnh. “Sau khi bạn đọc hỗ trợ, con trai chị Ngọc được phẫu thuật tim thành công và sắp tới cháu tiếp tục được theo dõi, phẫu thuật cột sống, chân khoèo. Đặc biệt, gia đình có thêm chi phí để chị Ngọc điều trị bệnh ung thư”, ông Lực chia sẻ.

Như báo Dân trí đã đưa tin, đầu năm 2012, vợ chồng chị Ngọc vỡ òa trong hạnh phúc, đón chào cậu con trai đầu lòng Huỳnh Thiên Hân. Niềm vui chưa tày gang, chị Ngọc nhận hung tin con trai mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Suốt nhiều năm liền, gia đình chị Ngọc chạy vạy ngược xuôi, dồn hết tiền bạc, của cải chữa bệnh cho con. Khi nguồn lực đã cạn, vợ chồng chị chấp nhận bán gia tài lớn nhất là căn nhà để lấy tiền lo chi phí phẫu thuật tim cho Thiên Hân.

Lãnh đạo Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ đến gia đình chị Đinh Thị Bích Ngọc (Ảnh: Minh Hậu).

Sau phẫu thuật tim, Thiên Hân trở về với gia đình, nhưng cơ thể vẫn ốm yếu, liên tục xuất hiện các bệnh hẹp động mạch phổi phải, cong vẹo cột sống, chân khoèo, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị. Để níu kéo sự sống cho con trai, gia đình chị Ngọc cần phải có số tiền 650 triệu đồng để chi trả cho cuộc phẫu thuật thay van tim.

Về phần chị Đinh Thị Bích Ngọc, trong lúc cùng chồng gồng gánh, kiếm tiền chữa bệnh cho con, chị nhận thấy sức khỏe thường xuyên sa sút, mệt mỏi. Năm 2020, khi đến bệnh viện khám bệnh, chị như ngã quỵ khi hay tin mình bị bệnh ung thư vú. Đến năm 2024, chị Ngọc tiếp tục được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh bị ung thư ác tính tuyến giáp, ung thư vú di căn phổi, viêm phổi…

Mang trong mình trọng bệnh, sức khỏe suy giảm nên chị Ngọc không thể tiếp tục làm việc như trước đây. Mọi chi phí sinh hoạt, chữa bệnh cho 2 mẹ con chị Ngọc đều do người chồng là anh Huỳnh Phú Lộc gánh vác, cuộc sống chồng chất khó khăn.