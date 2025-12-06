Người mẹ suy thận giai đoạn cuối gồng mình nuôi con bệnh tim đã qua đời

Chiều 4/12, trong căn nhà nhỏ ở xã Quy Mông (tỉnh Lào Cai) bao trùm không khí tang thương khi chị Hà Thị Bích Liên (SN 1988), nhân vật trong bài viết “Người mẹ suy thận giai đoạn cuối xin cứu giúp con trai bệnh tim”, đã qua đời lúc 15h sau thời gian dài chiến đấu với suy thận giai đoạn cuối.

Những năm tháng chống chọi bệnh tật của chị Bích Liên là hành trình của sự kiên cường lẫn nỗi xót xa. Phát hiện suy thận từ năm 2019, chị phải chạy thận 3 lần mỗi tuần, cơ thể ngày càng suy kiệt.

Nhưng trong đau đớn, chị chưa một lần buông bỏ hy vọng, bởi bản thân còn phải chăm lo con trai nhỏ Nguyễn Hà Bảo An, 14 tuổi, mang bệnh tim bẩm sinh nặng.

Dù được gia đình tận tình chăm sóc, y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, chị Hà Thị Bích Liên đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).

Những ngày cuối ở bệnh viện, dù hơi thở đã mỏng và yếu, chị vẫn lo cho con nhiều hơn lo cho chính mình. Với chị, chỉ cần còn tỉnh táo, được nhìn con thêm một lần, là đủ để níu giữ nghị lực sống.

Khi bác sĩ tiên lượng xấu, anh Nguyễn Xuân Cường (chồng chị Liên) nắm tay vợ và nghẹn ngào đưa chị lên xe về quê. Xe vừa về tới sân nhà, bàn tay chị Liên đã lạnh dần. Người mẹ hiền ra đi bình yên trên chiếc giường gỗ cũ, nơi từng rộn rã tiếng nói, cười của các con.

Sự ra đi của chị Liên không chỉ là nỗi mất mát của gia đình, mà còn khiến nhiều bạn đọc từng chung tay, yêu thương, chia sẻ với chị không khỏi nghẹn lòng.

Chính sự chung tay của bạn đọc hảo tâm đã giúp chị Liên được điều trị tích cực, có thêm thời gian bên gia đình và bớt phần đau đớn, con trai chị được tiếp tục chữa trị căn bệnh tim.

“Gia đình em xin cúi đầu cảm ơn các y, bác sĩ cùng bạn đọc báo Dân trí, nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ. Nhờ vậy, vợ em đã có thêm nhiều tháng được sống bên gia đình.

Em tin, thời gian cuối cùng tại trần thế, cô ấy đã hạnh phúc vì được sống trong tình yêu thương của rất nhiều tấm lòng nhân ái”, anh Cường nghẹn ngào nói qua điện thoại.

Trong lúc gia đình rơi vào đau thương và tuyệt vọng, rất mong bạn đọc gần xa tiếp tục đồng hành cùng Nguyễn Hà Bảo An, để cháu có thể tiếp tục điều trị bệnh tim, tương lai không khép lại chỉ vì nghèo khó và mất mát (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Liên đã ra đi, nhưng nỗi lo phía trước vẫn còn đó. Cháu Bảo An, đứa trẻ gầy gò, sống bên mẹ trong những năm tháng chạy thận và điều trị tim, giờ thiếu đi điểm tựa lớn nhất đời mình. Ca phẫu thuật tiếp theo vẫn đang chờ ở phía trước, chi phí điều trị kéo dài trong khi gia đình anh Cường gần như kiệt quệ.

Người mẹ là trụ cột tinh thần lớn nhất, đã ra đi. Cha bệnh tật, sức khỏe yếu, thu nhập bấp bênh. Con đường phía trước của cậu bé 14 tuổi vì thế trở nên mờ mịt và đầy thử thách.

Xin chia buồn cùng gia đình chị Hà Thị Bích Liên. Mong chị yên nghỉ. Mong trái tim nhỏ bé của cháu Bảo An tiếp tục nhận được những vòng tay nâng đỡ từ những tấm lòng nhân ái.