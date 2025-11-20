Chàng trai trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ ung thư dừng điều trị để cứu con

Ánh mắt khát sống của chàng trai đi phụ hồ nuôi mẹ ung thư (Video: Hương Hồng).

Xe cấp cứu chạy xuyên đêm, kịp thời cứu tính mạng chàng trai trẻ

Trong phòng bệnh của khoa Nội - Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Lý Văn Tiếp (SN 1995, trú tại xã Hoa Thám, tỉnh Lạng Sơn) nằm bất động.

Sau một thời gian dài hôn mê, Tiếp đã hồi tỉnh, được cai thở máy, nhưng xung quanh vẫn còn cả một giàn máy móc hỗ trợ, sự sống hết sức mong manh.

Ngã xe máy, Tiếp bị đa chấn thương rất nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Ngồi ngủ gục bên giường bệnh em trai, anh Lý Văn Đại (SN 1993, anh ruột Tiếp), ngước lên gương mặt vẫn còn nguyên sự thảng thốt, bàng hoàng. Nói chuyện với chúng tôi, giọng anh lạc đi.

“Tối muộn ngày 11/10, em nhận được điện thoại báo Tiếp bị ngã xe máy khi gần về đến nhà. Em vội chạy đến thì Tiếp đã ngất lịm đi rồi…”, anh Đại đau đớn kể lại giây phút nhận tin em trai bị tai nạn.

Thấy em trai người đầy máu, nằm gục bên cạnh xe máy, anh Đại cầu cứu mọi người giúp đỡ. Tiếp được đưa đến Trạm y tế xã cấp cứu, rồi nhanh chóng chuyển đến bệnh viện tỉnh.

Do chấn thương quá nặng, các bác sĩ chuyển Tiếp về Hà Nội. Chuyến xe cấp cứu chạy xuyên đêm, đưa chàng trai trẻ đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lúc 6h ngày 12/10.

Đã hồi tỉnh sau thời gian dài hôn mê, cai được máy thở nhưng tính mạng của Tiếp vẫn nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, anh Đại cho biết, bố mẹ anh sinh được 3 người con, Tiếp là con út trong nhà. Năm 2016, bố anh qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Mẹ anh (bà Hoàng Thị Xuân, SN 1958), đang điều trị căn bệnh ung thư phổi.

Anh trai và chị gái sau khi lập gia đình đã ra ở riêng, cuộc sống khó khăn. Bố mất, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, Tiếp trở thành trụ cột trong nhà. Để mưu sinh và lo chữa bệnh cho mẹ, chàng trai trẻ “quên” cả việc lập gia đình riêng.

Tiếp xin làm phụ hồ ở một công trình gần nhà. Tiền công lao động ít ỏi, Tiếp không dám tiêu gì, chắt bóp từng đồng dành mua thuốc cho mẹ. Ngay cả việc mua cho mình một bộ quần áo tươm tất để đi chơi với bạn, Tiếp cũng không dám.

Ở quê nhà, người mẹ mắc ung thư đã phải dừng chữa trị, cầm cố nhà lấy tiền cứu con (Ảnh: CTV).

Tai họa bỗng đâu giáng xuống, khiến người con hiếu thảo đang phải từng giây từng phút giành giật mạng sống với tử thần và đẩy gia đình em vào cơn bĩ cực không lối thoát.

“Ở quê, mẹ em đã cầm cố nhà vay hơn 100 triệu đồng để chạy chữa cho Tiếp. Bác sĩ nói em ấy phải điều trị lâu dài, còn nhiều ca phẫu thuật phía trước…

Em và chị gái cũng khó khăn, nên khi chú ấy gặp nạn, chúng em không giúp được mấy, em khổ tâm lắm! Mẹ em bệnh nặng, giờ xin dừng điều trị để dành tiền lo cho Tiếp. Gia đình em thật sự không biết bấu víu vào đâu”, anh Đại nói.

Những giọt nước mắt đầy ám ảnh của người con trai hiếu thảo

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Chu Văn Vinh, khoa Nội - Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Bệnh nhân Lý Văn Tiếp được chuyển đến trong tình trạng nguy kịch, sau tai nạn xuất hiện liệt nửa người, ý thức lơ mơ.

Gương mặt không giấu được sự bất lực của người anh, trước thực tại nghiệt ngã của người em trai (Ảnh: Hương Hồng).

Qua thăm khám, chúng tôi xác định anh Tiếp bị nhồi máu não bán cầu trái do lóc tách và tắc động mạch cảnh trái, đồng thời gãy xương đùi hai bên. Bệnh nhân đang được điều trị tích cực để kiểm soát tình trạng nhồi máu não, 2 chân bó bột cố định, theo dõi chuẩn bị phẫu thuật kết hợp xương khi não ổn định hơn.

Tiên lượng của bệnh nhân rất nặng, nguy cơ để lại di chứng liệt nửa người suốt đời rất cao. Bệnh nhân cần điều trị tích cực dài ngày, kết hợp nhiều lần phẫu thuật và phục hồi chức năng.

Chi phí điều trị dự kiến rất lớn, trong khi gia đình đã cạn kiệt. Đây là trường hợp đặc biệt thương tâm vì bệnh nhân còn trẻ, là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ”.

Tiếp cần điều trị tích cực dài ngày, chi phí điều trị dự kiến rất lớn, trong khi gia đình đã cạn kiệt. (Ảnh: Hương Hồng).

Đã hồi tỉnh, nhưng Tiếp vẫn không thể nhúc nhích cơ thể. Chàng trai trẻ chỉ khẽ gật đầu khi được hỏi. Mỗi khi nhắc tới người mẹ đang mang bệnh hiểm nghèo, Tiếp lại ứa nước mắt…