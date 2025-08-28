Cô giáo vùng cao ước có tiền ghép tủy để tiếp tục “lên non gieo chữ”

Cô giáo dạy Toán bất ngờ ngất xỉu trên bục giảng, kết luận của bác sĩ khiến tất cả choáng váng

Trong căn phòng cách ly của khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cô giáo Lường Thị Dỉu (SN 1990, giáo viên Trường PTDTNT THPT Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) nằm thiêm thiếp.

Mái tóc dày, đen mượt từng là niềm kiêu hãnh của cô gái Thái xinh đẹp giờ đã rụng không còn một sợi sau những đợt truyền hóa chất liên tiếp. Cơ thể người phụ nữ 35 tuổi tiều tụy, sau gần 1 năm giành giật mạng sống với căn bệnh ung thư máu quái ác.

Mắc ung thư máu, cơ hội để cô giáo Lường Thị Dỉu tiếp tục sống, trở về với bục giảng là ghép tủy (Ảnh: Hương Hồng).

Theo lời kể của anh Lò Văn Thảo (chồng chị Dỉu), chị Dỉu sinh ra trong một gia đình nghèo ở bản Hón Sáng, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Tuổi thơ của cô bé Dỉu là những tháng ngày gian khó. Ngoài những lúc cắp sách đến trường, Dỉu miệt mài trên nương, trên rẫy phụ giúp bố mẹ. Bữa ăn hằng ngày của gia đình Dỉu thường là cơm độn sắn, khoai, hiếm khi có cá, thịt.

Chính cuộc sống khốn khó đã hun đúc trong cô bé người dân tộc Thái ý chí vươn lên. Dỉu thi đỗ vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau 4 năm miệt mài đèn sách nơi giảng đường, Dỉu trở về quê hương Điện Biên, mang trong mình khát vọng giúp học trò miền núi thoát nghèo bằng tri thức.

Số tiền cho ca phẫu thuật ghép tủy lên tới cả tỷ đồng, vượt quá khả năng của gia đình cô giáo Dỉu (Ảnh: Hương Hồng).

Hơn 10 năm đứng trên bục giảng, cô giáo Dỉu luôn được học sinh yêu mến, đồng nghiệp kính trọng. Những giờ giảng say sưa, những buổi tối đến tận nhà phụ đạo cho học sinh, hay những khi trèo đèo lội suối đến các bản hẻo lánh động viên học sinh trở lại trường…, tất cả đã trở thành hình ảnh quen thuộc về một người gieo chữ tận tụy.

Thế nhưng, số phận thật nghiệt ngã, khi đang tiến những bước vững chắc trong sự nghiệp trồng người, thì tai họa bất ngờ giáng xuống đầu cô giáo trẻ. Tháng 11/2024, trong lúc đang dạy học, cô giáo Dỉu bất ngờ ngã lăn ra bục giảng, ngất xỉu. Mọi người hoảng hốt đưa cô Dỉu đi bệnh viện cấp cứu.

Sau một loạt các xét nghiệm cận lâm sàng, kết quả khiến gia đình, đồng nghiệp và các em học sinh choáng váng, cô giáo Dỉu mắc ung thư máu (bạch cầu cấp dòng tủy M2).

Từ đó, cuộc sống của cô giáo dạy Toán gắn chặt với bệnh viện. Những đợt hóa trị liên tiếp khiến sức lực cô Dỉu suy kiệt, cơ thể phù nề, tóc rụng hết, xuất huyết triền miên…

Cô giáo vùng cao ước có đủ tiền ghép tủy để tiếp tục “lên non gieo chữ” (Ảnh: NVCC).

Nhưng giữa những cơn đau đến tận xương tủy, trong cả những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, cô giáo Dỉu vẫn tìm thấy khát vọng sống từ tình yêu nghề và sự quan tâm dành cho các em học sinh thân yêu.

Nằm viện dài ngày, nhiều lần cận kề cửa tử, nhưng cô Dỉu vẫn liên lạc thường xuyên với học trò, động viên các em ôn luyện, giữ vững niềm tin và không ngừng nỗ lực.

Anh trai sẵn sàng hiến tủy cứu em, nhưng gia đình bất lực trước chi phí phẫu thuật lên tới tiền tỷ

Anh Lò Văn Thảo chia sẻ, từ khi vợ lâm bệnh phải nằm viện điều trị, cuộc sống của anh đảo lộn, quay cuồng đến “tối tăm mặt mũi”.

Ngoài công việc của một Công an xã, anh còn chăm sóc bố mẹ già, lo cho 2 con nhỏ là bé trai Lò Tiến Vinh (6 tuổi) và bé gái Lò Bích Ngọc (2 tuổi) rồi lại thu xếp thời gian đến bệnh viện chăm vợ…

Ở quê nhà, 2 đứa trẻ ngày đêm mong ngóng mẹ về (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Hiện tại, cả gia đình anh Thảo sống trong căn nhà sàn cũ. Bố mẹ đã già yếu, mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men đều trông vào đồng lương của vợ chồng anh Thảo.

Con trai lớn của anh chị là bé Lò Tiến Vinh lại bị thiếu máu, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị. Nay chị Dỉu mắc bệnh hiểm nghèo, lấy “bệnh viện là nhà”, gia đình vốn đã khó khăn lập tức rơi vào cảnh túng quẫn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thị Nhung, Phó Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết:

“Bệnh nhân Lường Thị Dỉu được chẩn đoán mắc Lơ xê mi cấp dòng tủy (ung thư máu). Cơ hội duy nhất lúc này cho bệnh nhân là ghép tế bào gốc, với chi phí 1- 1,2 tỷ đồng, xác suất 5% có thể lên đến 3 tỷ đồng.

Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm dang rộng vòng tay, cứu giúp cô giáo vùng cao (Ảnh: Hương Hồng).

Điều vô cùng may mắn là anh trai bệnh nhân hợp tủy và sẵn sàng hiến tủy để cứu em. Nhưng ngặt nỗi, số tiền quá lớn, gia đình hoàn toàn bất lực. Nếu được ghép tủy, chị Dỉu có cơ hội khỏi bệnh, trở về nuôi con nhỏ, tiếp tục đứng lớp "gieo chữ" cho học trò vùng cao.

Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc báo Dân trí và những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ, để mang lại cho chị Dỉu cơ hội sống”.