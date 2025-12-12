Vận động viên thoát hiểm ở độ cao 4.500m khi dù mắc vào đuôi máy bay

Dù lượn của vận động viên mắc vào đuôi máy bay ở độ cao hơn 4.500m (Ảnh: ATSB).

Cục An toàn Giao thông Vận tải Australia (ATSB) hôm 12/12 công bố một đoạn video cho thấy khoảnh khắc kinh hoàng khi dù lượn của một vận động viên có tên gọi là P1 bị mắc vào đuôi máy bay.

Sự việc xảy ra vào tháng 9 khi P1 cùng với 16 vận động viên nhảy dù khác đang ở độ cao hơn 4.500m trên bầu trời Queensland.

Vận động viên nhảy dù chuẩn bị nhảy khỏi máy bay thì tay nắm của dù dự phòng “mắc vào cánh tà và xoay lại". Chiếc dù lập tức bung ra, kéo vận động viên ngược trở lại và hất một người nhảy dù khác đang ngồi cạnh họ “vào trạng thái rơi tự do”.

Chiếc dù màu cam vướng vào đuôi máy bay, và “P1 khi đó bị treo lơ lửng dưới phần đuôi ngang”.

P1 đã tự gỡ được mình ra bằng một dụng cụ chuyên dụng gọi là dao móc (hook knife) trước khi tiếp đất với thương tích nhẹ.

“Việc mang theo một dao móc, dù không phải yêu cầu theo quy định, có thể cứu mạng trong trường hợp dù dự phòng bung sớm ngoài ý muốn”, Ủy viên trưởng ATSB Angus Mitchell cho biết.

Quan chức này nói thêm: “Phi công nhớ lại rằng ông cảm thấy chiếc máy bay bất ngờ ngóc mũi lên và quan sát thấy tốc độ bay giảm nhanh”.

Ban đầu phi công nghĩ rằng máy bay trục trặc “nhưng khi được thông báo rằng có một vận động viên nhảy dù bị mắc ở phần đuôi ngang, ông đã giảm tốc độ lần nữa”.

Thoát hiểm ở độ cao 4.500m khi dù mắc vào đuôi máy bay (Video: ATSB)

Lo sợ máy bay sắp rơi, phi công cố gắng hết sức để giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn. Một thành viên tổ bay hướng dẫn những người nhảy dù khác rời máy bay để đảm bảo an toàn, và 13 người đã nhảy, còn lại 2 người ở lại để quan sát vận động viên bị mắc tìm cách tự giải thoát.

Trong khi đó, vận động viên bị mắc bắt đầu dùng dao móc cắt các dây dù dự phòng. Anh mất chưa đầy 1 phút để cắt 11 dây.

Sau khi những người nhảy dù còn lại rời máy bay để đảm bảo an toàn, phi công “ngoái nhìn lại và thấy phần còn lại của chiếc dù quấn quanh đuôi cùng thiệt hại ở mép trước của bộ cân bằng ngang”.

Khi liên lạc cầu cứu, phi công nói với kiểm soát không lưu rằng ông mang theo dù và sẵn sàng nhảy khỏi máy bay nếu đuôi máy bay rơi ra.

Điều đó đã không xảy ra. Báo cáo cho biết phi công có thể hạ cánh an toàn xuống sân bay Tully ở Queensland.

Dan Brodsky-Chenfeld, nhà vô địch nhảy dù thế giới, cho biết ông từng nghe về những tai nạn tương tự trong quá khứ, nhưng chưa từng chứng kiến trường hợp dù bị vướng vào máy bay trước khi nhảy.

Điều khiến vụ việc này trở nên đặc biệt là dù dự phòng bung chứ không phải dù chính. Thông thường, người nhảy dù sẽ tách chiếc dù bằng một hệ thống nhả đặc biệt, nhưng điều đó là không thể với dù dự phòng.

“Trường hợp này phức tạp hơn một chút. Bạn không thể tách rời dù dự phòng. Dù dự phòng là để luôn ở đó. Lựa chọn duy nhất là dùng dao móc và cắt dây cho đến khi bạn tách ra được”, ông nói.

Sarah Fien, điều tra viên phụ trách vụ việc, nhấn mạnh trong một video đăng trên Youtube của ATSB rằng dao móc có thể là thiết bị cứu mạng trong những sự cố như vậy.