Huy động hơn 300 người mở đường, dọn dẹp đống đổ nát sau bão lũ

Kể từ sau cơn bão số 3 (tháng 7) đến nay, xã biên giới Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ), tỉnh Nghệ An, vẫn đang oằn mình với những "vết thương" chưa lành. Hàng loạt tuyến giao thông sạt lở, đứt gãy, đất đá vùi lấp và nền đường bị cuốn trôi.

Các tuyến đường từ bản Xằng Trên sang Xốp Dương và Cha Nga chỉ còn lại vách núi dựng đứng và bãi đá lởm chởm.

Chính quyền xã Mỹ Lý đã huy động hàng trăm người dân mở đường vào bản sau nhiều tháng bị chia cắt do ảnh hưởng của bão số 3 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cuộc sống của người dân Mỹ Lý rơi vào bế tắc. Hàng trăm hộ dân bị cô lập, học sinh phải băng rừng, lội suối hàng chục cây số để đến trường; nông sản mắc kẹt trên nương không thể vận chuyển ra thị trường.

"Con ốm muốn đưa xuống trạm xá cũng không đi được, bắp với lúa để trên nương thì không chở ra chợ bán", anh Lương Văn Hoan, người dân bản Xốp Dương, chia sẻ trong hơi thở dốc khi đang bẩy một tảng đá lớn.

Trước tình hình đó, chính quyền xã Mỹ Lý đã phát động phong trào toàn dân làm đường giao thông nông thôn. Hàng trăm người, từ cán bộ chiến sĩ công an, biên phòng, kiểm lâm, y tế, giáo viên đến người dân của 12 bản, đã cùng nhau ra quân.

Từ ngày 10/12, trong đợt đầu ra quân, hơn 300 người đã có mặt, mang theo xà beng, cuốc chim, búa tạ, quyết tâm mở lại con đường bị chia cắt suốt nhiều tháng.

Ông Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý, cho biết đoạn từ Xằng Trên đi Xốp Dương vào Cha Nga là một trong những khu vực bị tàn phá nặng nhất, gần như tê liệt hoàn toàn. Việc khắc phục bằng máy móc hoặc đầu tư bài bản đòi hỏi kinh phí rất lớn, vượt khả năng địa phương.

Lực lượng chức năng cùng người dân dùng xà beng và các dụng cụ phá những phiến đá lớn chắn lối, mở đường vào các bản (Ảnh: Nguyễn Phê).

"Nếu không khôi phục thì đời sống bà con sẽ còn khó khăn kéo dài. Lương thực, thuốc men, việc học của trẻ đều bị ảnh hưởng. Vì vậy, ngay khi thời tiết cho phép, xã thống nhất huy động tổng lực mở tuyến, mục tiêu trước mắt là thông được xe máy", ông Đoài nhấn mạnh.

Chiến dịch mở đường không chỉ nhằm xử lý hậu quả thiên tai mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, chủ động vượt khó của cộng đồng.

"Chúng tôi thiếu máy móc, kinh phí hạn chế, nhưng bà con rất quyết tâm. Ngày đầu thông được 260m đường là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh nội lực của người dân vùng biên", ông Đoài chia sẻ.

Trung tá Hoàng Thế Ngọc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý, cho biết đơn vị đã điều động 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng xã và các cơ quan đứng chân trên địa bàn tham gia mở lại tuyến đường huyết mạch này.

"Đường bị chia cắt nghĩa là bà con không thể sinh hoạt, trẻ em không thể đến trường, mọi hoạt động bị đình trệ. Địa hình hiểm trở, đá cứng, mỗi nhát búa đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và cả sự nguy hiểm nhưng bà con cần thì bộ đội phải có mặt", Trung tá Ngọc bày tỏ.

Phụ nữ nhóm bếp ngay bên bìa rừng, nấu cơm tiếp sức cho đoàn mở đường vào bản (Ảnh: Nguyễn Phê).

Không có máy xúc hay xe ủi, các lực lượng và người dân phải dùng sức người đục phá đá, bẩy từng tảng lớn, san gạt những đoạn đất đá đổ tràn xuống đường.

Tiếng búa tạ vang vọng giữa màn sương núi, tiếng động viên nhau át cả tiếng nước suối. Mỗi mét đường mở ra là một phần khó khăn được dỡ bỏ, là tia hy vọng trở lại trên vùng đất còn nhiều thử thách.

Đợt ra quân từ ngày 10/12, với quyết tâm thông toàn tuyến Xằng Trên - Xốp Dương - Cha Nga, mở đường cho hàng hóa lưu thông, giáo viên và học sinh đi lại an toàn hơn, sinh kế của bà con được nối lại.