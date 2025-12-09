Tấm lòng bạn đọc nâng đỡ một gia đình bên bờ vực tuyệt vọng

Tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, anh Đào Văn Sang (46 tuổi, xã Chương Dương, Hà Nội) mệt nhọc ngồi tựa vào thành ghế. Sau nhiều đợt hóa trị, cơ thể anh gầy rộc đi nhưng trên gương mặt đã thoáng chút tươi tỉnh.

Luôn túc trực chăm sóc anh Sang tại bệnh viện là con gái Đào Diệu Linh (19 tuổi) - người đã trở thành điểm tựa của gia đình giữa lúc biến cố dồn dập ập đến.

Anh Sang đang đáp ứng hóa trị khá tốt, có cơ hội kéo dài sự sống (Ảnh: Vân Hà).

Trước đây, gia đình anh Sang có 6 người gồm vợ chồng anh, 2 con và bố mẹ già. Anh Sang là lao động chính, còn vợ anh chủ yếu làm việc nhà hoặc ai thuê gì làm nấy. Dù vợ chồng anh rất chăm chỉ, nhưng mỗi tháng thu nhập cũng chỉ khoảng 7-8 triệu đồng, đủ cho 6 nhân khẩu cơm rau đạm bạc qua ngày, không có khoản nào phòng đau ốm.

Cuối tháng 6/2024, chị Đặng Thị Thanh Thủy (42 tuổi, vợ anh Sang) phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. 4 tháng sau, anh Sang cũng phát hiện mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3.

Khi cả 2 vợ chồng anh cùng mắc ung thư, gia đình dần rơi vào cảnh khốn cùng. Con trai cả là Đào Phương Tú (SN 2004) vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự và đang theo học nghề sửa xe máy, buộc phải dừng học để đi chạy xe ôm, kiếm tiền lo viện phí. Con gái út Đào Diệu Linh (SN 2006), cũng đành gác lại ước mơ đi học.

Sau gần 1 năm chống chọi với bệnh tật, ngày 15/4, chị Thủy đã qua đời, để lại anh Sang và 2 con chênh vênh giữa vòng vây của bệnh tật và nợ nần.

Đào Phương Tú phải dừng việc học nghề để đi chạy xe ôm kiếm tiền viện phí cho bố mẹ và tiền sinh hoạt cho gia đình (Ảnh: Vân Hà).

Trước hoàn cảnh thương tâm ấy, bài viết “Bố mẹ ung thư, con gái bỏ học, con trai chạy xe ôm kiếm từng đồng viện phí”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 24/10, đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ những tấm lòng nhân ái. Bạn đọc và nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đã chung tay hỗ trợ gia đình anh Sang số tiền 184.016.242 đồng.

Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới số tài khoản của anh Sang. Nhận được số tiền ủng hộ, anh Sang xúc động rưng rưng nước mắt, nói: “Không có sự giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm, 3 bố con tôi không biết sẽ đi đâu, về đâu… Tôi vô cùng cảm ơn những tấm lòng nhân ái đã cứu gia đình tôi trong lúc tuyệt vọng nhất!”.

Anh Sang cho biết sẽ dùng phần lớn số tiền để thanh toán viện phí, thuốc men sau 3 đợt truyền hóa chất và các ca phẫu thuật. Phần còn lại, anh dành để tiếp tục điều trị 5 đợt hóa chất sắp tới theo chỉ định bác sĩ.

"Nếu còn dư tiền, tôi sẽ cho con gái đi học trở lại", anh Sang nói, đôi bàn tay run run đan chặt vào nhau.

Anh Sang xúc động, đôi bàn tay run run đan vào nhau khi gửi lời cảm ơn đến bạn đọc đã dang tay giúp đỡ gia đình trong thời điểm khó khăn nhất (Ảnh: Vân Hà).

Theo các bác sĩ khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, anh Sang đang đáp ứng hóa trị khá tốt. Cơ hội để anh kéo dài sự sống vẫn còn, nếu quá trình điều trị được duy trì liên tục và gia đình đủ điều kiện tài chính.

Các bác sĩ chia sẻ rằng, tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí chính là chiếc phao duy nhất để anh Sang bám vào và nuôi hy vọng. Sự hỗ trợ kịp thời của những tấm lòng hảo tâm không chỉ là giúp đỡ vật chất, mà còn nâng đỡ tinh thần của 3 bố con trong những ngày tăm tối nhất.

Trong căn phòng bệnh chật hẹp, người đàn ông đã trải qua nhiều đau thương bày tỏ sự biết ơn chân thành: “Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn cộng đồng đã giúp đỡ. Nhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí mà tôi có thêm cơ hội tiếp tục sống để phụng dưỡng cha mẹ già và lo cho các con”.

Trên hành trình đầy khó khăn và mất mát của gia đình anh Đào Văn Sang, nghĩa cử của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã trở thành điểm tựa cuối cùng. Đó không chỉ là khoản tiền để chữa bệnh, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, nâng đỡ một gia đình tưởng chừng đã rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng.