Trong một lần đi câu cùng bạn, em Trần Văn Hào (SN 2011), học sinh lớp 8 ở xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, bất ngờ bị dòng điện cao áp phóng xuống trúng người. Tai nạn điện giật đã cướp đi đôi tay lành lặn của em, để lại những vết thương bỏng sâu, cháy toàn bộ tổ chức mô mềm.

Nam sinh 14 tuổi nguy cơ phải cắt bỏ cả hai tay sau cú điện giật kinh hoàng (Video: Nguyễn Phê).

Các bác sĩ chẩn đoán, tay trái của Hào đã mất hoàn toàn chức năng; tay phải chỉ còn hy vọng giữ lại hai ngón trỏ và ngón cái, phần còn lại bị hoại tử nặng, không thể cứu chữa.

Ở tuổi 14, khi bạn bè đồng trang lứa đang khỏe mạnh đến trường, Hào lại nằm bất động trên giường bệnh, mỗi lần thay băng là run lên vì đau đớn.

Gia đình Hào thuộc diện hộ nghèo "khó ba đời". Sáu con người của ba thế hệ chen chúc trong căn nhà nhỏ được nhà nước hỗ trợ xây dựng năm 2024.

Ngày Hào được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với bàn tay bị điện phóng xé toạc… (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông bà nội tuổi cao, bệnh tật; bố mẹ của Hào là anh Trần Văn Hai và chị Nguyễn Thị Lan sức khỏe yếu, làm thuê quanh năm. Em trai của Hào là Trần Văn Quân, chậm phát triển, nay đã 12 tuổi nhưng mới học lớp 5.

Năm ngoái, Hào từng trải qua một cuộc phẫu thuật cột sống, gia đình phải vay nợ khắp nơi. Chưa trả được bao nhiêu thì tai nạn lần này xảy ra, quật ngã hoàn toàn hy vọng và khả năng xoay xở của họ.

Sau khi được làm các thủ thuật cấp cứu, Hào được băng bó toàn bộ vùng tổn thương…(Ảnh: Nguyễn Phê).

“Cháu nó ngoan lắm, đang học hành bình thường, vậy mà giờ đôi tay chẳng còn. Vợ chồng tôi chẳng biết làm gì để cứu con nữa…”, anh Hai nói.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành cho biết, gia đình anh Hai thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã.

“Tai nạn lần này quá nghiệt ngã, vượt xa khả năng của gia đình. Địa phương đã thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu nhưng nguồn lực hạn chế. Chúng tôi rất mong, qua báo Dân trí, Hào sẽ nhận được sự chung tay của cộng đồng để có cơ hội giữ được phần tay còn lại và tiếp tục cuộc sống”, ông Hà chia sẻ.

Từ ngày con bị tai nạn điện, anh Hai luôn túc trực bên giường bệnh để chăm sóc con (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bác sĩ Trịnh Văn Thông, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, cho biết tình trạng của Hào thuộc nhóm bỏng điện nặng nhất, gây hoại tử cơ sâu và tổn thương mạch máu nghiêm trọng vùng cổ tay.

“Chúng tôi đã thông báo với gia đình về nguy cơ phải cắt cụt chi, dù ê-kíp đang cố gắng từng giờ để giữ lại phần tay còn có thể bảo tồn”, bác sĩ nói.

Bệnh nhân sẽ phải đối mặt một quá trình điều trị dài và vô cùng phức tạp, có thể kéo theo hàng chục cuộc phẫu thuật, đòi hỏi sử dụng các vật liệu y khoa tiên tiến nhằm hạn chế nhiễm trùng và hoại tử lan rộng.

Bác sĩ giải thích về tình trạng bỏng điện của Hào, với nguy cơ phải cắt bỏ cả hai tay (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Những vật tư này bắt buộc phải dùng ngay để tăng hiệu quả điều trị và hạn chế nhiễm khuẩn, giảm đau đớn cho bệnh nhân. Chúng tôi đã huy động tối đa mọi nguồn lực có thể để cố gắng giữ lại tay cho cháu”, bác sĩ Thông khẳng định.

Mỗi sự giúp đỡ lúc này, dù nhỏ nhất, cũng là một cơ hội để Hào tiếp tục chiến đấu và cũng là nguồn động viên lớn lao giúp bố mẹ em có thêm sức mạnh vượt qua giai đoạn nghiệt ngã này.