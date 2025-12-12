Ngân hàng Quân đội (MB) đồng hành cùng doanh nghiệp với chiến lược “Bền vốn vững tầm”

Tối ưu dòng tiền của doanh nghiệp

MB hiện cung cấp hệ thống giải pháp tài trợ vốn đa dạng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp ở nhiều quy mô và ngành nghề khác nhau.

Từ nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh thường xuyên, đến các gói tài trợ lưu động không cần tài sản bảo đảm dành cho doanh nghiệp có doanh thu từ 500 tỷ đồng, ngân hàng mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng trong những giai đoạn cần tốc độ và tính linh hoạt.

Song song đó, MB triển khai sản phẩm mua hẳn miễn truy đòi bộ chứng từ theo L/C nội địa do MB phát hành, phù hợp với doanh nghiệp sản xuất - xuất khẩu cần dòng tiền ngay sau khi giao hàng.

MB ứng trước nguồn vốn và trực tiếp thu hồi từ bên mua, giúp doanh nghiệp duy trì tiến độ sản xuất, giảm áp lực vốn ngắn hạn và tăng khả năng nhận đơn hàng lớn.

Với nhu cầu đầu tư dài hạn, ngân hàng cung cấp các gói tín dụng trung - dài hạn phục vụ mở rộng nhà xưởng, đầu tư dây chuyền hoặc nâng cấp công nghệ.

Ngoài ra, MB còn thiết kế các gói tài trợ vốn chuyên biệt theo từng lĩnh vực, đảm bảo doanh nghiệp nhận được giải pháp phù hợp nhất với đặc thù ngành và chiến lược phát triển của mình.

MB chú trọng tài trợ trung và dài hạn, giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch đầu tư phát triển công nghệ, mở rộng dây chuyền và nâng cao năng lực cạnh tranh (Ảnh: MB).

Đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng sản xuất dài hạn, đón đầu cơ hội

Trước nhu cầu mở rộng nhà máy và đón dòng vốn FDI, MB triển khai sản phẩm Tài trợ thuê đất trong khu công nghiệp, cho phép doanh nghiệp vay tới 80% giá trị tài sản thuê, giải ngân ngay từ thời điểm ký kết, ân hạn gốc tới 24 tháng và lãi suất từ 6,5%/năm.

Ngân hàng cũng chấp nhận quyền thuê đất và tài sản gắn liền làm bảo đảm, giúp doanh nghiệp giảm áp lực vốn trong giai đoạn đầu tư.

Giải pháp này được xem là một trong những sản phẩm chiến lược của MB, hỗ trợ doanh nghiệp củng cố hạ tầng sản xuất - yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đối tác quốc tế trong bối cảnh FDI tiếp tục dịch chuyển mạnh vào Việt Nam.

Doanh nghiệp được tiếp sức mở rộng hạ tầng sản xuất nhờ gói tài trợ thuê đất trong khu công nghiệp tới 80% giá trị của MB (Ảnh: MB).

Tối ưu tài sản “thời gian” của doanh nghiệp với nền tảng số BIZ MBBank

Trên nền tảng ngân hàng số doanh nghiệp BIZ MBBank, toàn bộ quy trình mở tài khoản cho tới tín dụng đều được số hóa từ đầu đến cuối. Doanh nghiệp có thể khởi tạo và phê duyệt hồ sơ vay ngay online, giải ngân tức thời khi đáp ứng điều kiện, đồng thời phát hành L/C nội địa mà không cần giao dịch trực tiếp tại quầy.

Các nghĩa vụ tín dụng, dòng tiền vào - ra và lịch giải ngân cũng được cập nhật theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp kiểm soát trạng thái tài chính liên tục và chính xác hơn, đặc biệt trong giai đoạn cần tốc độ và tính chủ động cao.

BIZ MBBank - nền tảng số giúp doanh nghiệp chủ động thời gian và tối ưu vận hành (Ảnh: MB).

Phát triển hệ sinh thái tài chính chuyên biệt

Theo đại diện MB, chiến lược trọng tâm của ngân hàng trong giai đoạn mới là xây dựng hệ sinh thái sản phẩm tài chính chuyên biệt cho doanh nghiệp - một “bộ giải pháp bền vốn, vững tầm” được thiết kế gắn liền với công nghệ số.

Thay vì chỉ cung cấp vốn, MB hướng tới vai trò đối tác tài chính chiến lược, giúp doanh nghiệp duy trì nền tảng vốn ổn định để phát triển bền vững trong mọi chu kỳ kinh tế.

Việc ứng dụng công nghệ vào quy trình cấp tín dụng, quản lý dòng tiền và vận hành tài chính giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng sản xuất và đón dòng vốn FDI tốt hơn.

Khi cấu trúc vốn được củng cố và khả năng chống chịu được tăng cường, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trước biến động kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh năm 2026 dự báo nhiều thách thức về thương mại và chi phí vốn.

Doanh nghiệp có thể liên hệ hotline 24/7 của MB theo số 19009045 hoặc liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch MB gần nhất để nhận thêm sự tư vấn từ đội ngũ MB.