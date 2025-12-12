Chủ xe mua VinFast Feliz bất ngờ trúng thêm Feliz Lite

Mua xe đúng dịp VinFast triển khai chương trình ưu đãi “Chuyển đổi xanh - Rinh ngay VF 7”, anh Lê Văn Thành (TPHCM) đã may mắn trở thành một trong những khách hàng trúng thưởng một chiếc Feliz Lite.

“Tôi vui lắm, ở đại lý, các anh em nhân viên cũng chia sẻ niềm vui với tôi”, vị khách hàng chia sẻ về cảm xúc khi biết mình được mua 1 tặng 1.

Anh Lê Văn Thành (TPHCM) đã may mắn trở thành một trong những khách hàng được trúng thêm xe Feliz Lite (Ảnh: VinFast).

“Chuyển đổi xanh - Rinh ngay VF 7” là chương trình bốc thăm trúng thưởng được VinFast triển khai tới hết tháng 12, đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng Việt. Với mỗi hóa đơn mua xe, người dùng có một lần bốc thăm để có cơ hội trúng ô tô hoặc xe máy điện. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới hơn 27,5 tỷ đồng.

May mắn đã đến với anh Thành khi đổi xe cũ để mua chiếc VinFast Feliz. Yếu tố thúc đẩy anh mạnh dạn xuống tiền là chương trình “Trạm đổi xăng lấy điện” đang được triển khai rộng rãi tại các đại lý trên toàn quốc.

“Khi biết đến chương trình, tôi đã quyết định bán luôn chiếc xe xăng để mua xe điện. Tôi đến đại lý VinFast gần nhà mua một chiếc Feliz”, anh Thành chia sẻ.

Vị khách hàng lựa chọn Feliz vì kiểu dáng nam tính, mạnh mẽ (Ảnh: VinFast).

Yêu thích xe điện đã lâu và dành tình cảm nhiều cho VinFast, anh Thành chỉ tìm hiểu về các mẫu xe của thương hiệu Việt.

“Các xe của VinFast đều có kiểu dáng đẹp và chất lượng tốt, độ tin cậy cao. Tôi thích thiết kế nam tính, mạnh mẽ nên đã chọn Feliz. Dáng xe rất hợp với tôi, nhìn khỏe khoắn, kích thước vừa vặn, không quá to nhưng ngồi rất thoải mái”, vị chủ xe cho biết lý do chọn mẫu xe này.

Với đặc thù công việc phải di chuyển trung bình 40km mỗi ngày, anh Thành cho rằng Feliz chính là lựa chọn phù hợp cho việc đi lại hàng ngày khi không tốn tiền nhiên liệu.

“Cứ đi 2 ngày tôi mới phải sạc một lần. Lúc đó pin vẫn còn khoảng 27-28% nhưng tôi không muốn để kiệt pin mới sạc. Cục sạc rất nhẹ nhàng và gọn gàng, không hề bất tiện chút nào”, anh Thành nhận định.

Về khả năng vận hành, chiếc Feliz đã chinh phục được nam chủ nhân. “Xe điện đi rất êm, không ồn ào. Cốp xe rộng rãi để đồ thoải mái, lại sạch sẽ nên rất ưng ý”, anh Thành nhận xét. Anh cũng đánh giá cao độ đầm chắc của khung gầm và hệ thống giảm xóc trên Feliz, mang lại cảm giác lái tự tin, không bị rung lắc.

Theo anh Thành, giá trị lớn nhất với vợ chồng anh là việc sở hữu được những chiếc xe máy điện chất lượng, tiết kiệm và góp phần bảo vệ môi trường. Anh cũng nhận định mức hỗ trợ 10% giá trị xe, 100% lệ phí trước bạ và chính sách miễn phí sạc tới hết tháng 5/2027 là những “đòn bẩy tài chính” giúp xe máy điện dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

“Tháng 12 mua xe là hợp lý, vừa có xe đẹp đi Tết, vừa có quà mang về. Tôi thấy còn nhiều giải thưởng, còn nhiều cơ hội may mắn cho người tiêu dùng”, anh Thành chia sẻ.