Mẹ ung thư khẩn cầu cứu con trai trọng bệnh

Lật mở xấp giấy tờ khám bệnh của 2 mẹ con, chị Đinh Thị Bích Ngọc (SN 1984, trú tại số 21B, Tô Hiệu, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng) lặng người khi thấy giấy hẹn tái khám, mổ tim của con trai.

“Ngày mổ cận kề nhưng thực chất gia đình không còn khả năng lo chi phí để tiếp tục…”, chị Ngọc buồn bã tâm sự.

Chị Đinh Thị Bích Ngọc cùng con trai Huỳnh Thiên Hân (13 tuổi) bị bệnh tim (Ảnh: Minh Hậu).

Năm 2008, chị Đinh Thị Bích Ngọc là giáo viên mầm non, bén duyên và kết hôn cùng anh Huỳnh Phú Lộc (SN 1984), thầy giáo dạy âm nhạc. Lúc bấy giờ, dù mức lương không cao, cặp vợ chồng trẻ tích góp, vay mượn tiền mua đất, dựng nhà, ổn định cuộc sống.

Đầu năm 2012, vợ chồng chị Ngọc vỡ òa trong hạnh phúc, đón chào cậu con trai đầu lòng Huỳnh Thiên Hân. Niềm vui chưa tày gang, gia đình chị Ngọc nhận hung tin con trai mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Suốt nhiều năm liền, gia đình chị Ngọc chạy vạy ngược xuôi, dồn hết tiền bạc, của cải chữa bệnh cho con. Khi nguồn lực đã cạn, vợ chồng chị chấp nhận bán gia tài lớn nhất là căn nhà để lấy tiền lo chi phí phẫu thuật tim cho Thiên Hân.

Mẹ ung thư khẩn cầu cộng đồng cứu con trai trọng bệnh (Video: Minh Hậu).

“Bán nhà được 650 triệu đồng, vợ chồng tôi dùng 400 triệu đồng chữa bệnh cho con, phần còn lại chúng tôi mua miếng vườn nhỏ của người quen, làm nhà tiền chế (nhà khung sắt, lợp tôn) để có chỗ ở”, chị Đinh Thị Bích Ngọc chia sẻ.

Sau phẫu thuật tim, Thiên Hân trở về với gia đình, nhưng cơ thể vẫn ốm yếu, liên tục xuất hiện các bệnh hẹp động mạch phổi phải, cong vẹo cột sống, chân khoèo, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị. Hiện nay, bệnh tim của Thiên Hân tái phát, cần 650 triệu đồng để mổ thay van tim, níu kéo sự sống.

Chị Đinh Thị Bích Ngọc rơi nước mắt khi nhắc về hoàn cảnh éo le của gia đình (Ảnh: Minh Hậu).

Về phần chị Đinh Thị Bích Ngọc, trong lúc cùng chồng gồng gánh, kiếm tiền chữa bệnh cho con, chị nhận thấy sức khỏe thường xuyên sa sút, mệt mỏi. Năm 2020, khi đến bệnh viện khám bệnh, chị như ngã quỵ khi hay tin mình bị bệnh ung thư vú. Đến năm 2024, chị Ngọc tiếp tục được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh bị ung thư ác tính tuyến giáp, ung thư vú di căn phổi, viêm phổi…

Mang trong mình trọng bệnh, sức khỏe suy giảm nên chị Ngọc không thể tiếp tục làm việc như trước đây. Mọi chi phí sinh hoạt, chữa bệnh cho 2 mẹ con chị Ngọc đều do người chồng là anh Huỳnh Phú Lộc gánh vác. “Chồng dạy âm nhạc nhưng những lúc rảnh, anh làm thêm nghề sơn nước, làm mộc để kiếm thêm tiền lo cho gia đình”, chị Ngọc chia sẻ.

Nói về tương lai, chị Ngọc bật khóc tâm sự: “Bệnh tình của tôi trở xấu và tôi sống được đến thời điểm này đã là phép màu. Bây giờ, chúng tôi không còn khả năng kinh tế, chỉ mong cộng đồng thương xót, hỗ trợ gia đình mổ tim cho Thiên Hân, để cháu được sống”.

Hiện nay, Huỳnh Thiên Hân phải gánh chịu bệnh tim tái phát cùng bệnh hẹp động mạch phổi phải, cong vẹo cột sống (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng), xác nhận, chị Đinh Thị Bích Ngọc mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng không thể duy trì các phác đồ điều trị do hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

“Con bị bệnh tim nặng, mẹ bệnh hiểm nghèo, đây là sự bất hạnh của gia đình chị Ngọc. Ngoài sự vận động của hội, chúng tôi khẩn cầu bạn đọc gần xa, cộng đồng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ để gia đình chị Ngọc có điều kiện chữa bệnh cho cả 2 mẹ con”, ông Lực nói.