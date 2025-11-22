Báo Dân trí đã trao nóng 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Gia Lai

Những ngày qua, trận “đại hồng thủy” đã nhấn chìm nhiều địa phương thuộc các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có Gia Lai.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã gây thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng, làm 85 người chết, mất tích, 168 nhà bị hư hỏng, hàng chục ngàn nhà dân bị ngập nước...

Nhà báo Trần Duy Tuyên thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao bảng biểu trưng 1 tỷ đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước tình hình đó, báo Dân trí đã quyết định hỗ trợ nóng 3 tỷ đồng từ Chương trình Nhân ái do bạn đọc báo ủng hộ, nhằm kịp thời chia sẻ phần nào những khó khăn với người dân vùng lũ ở Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

Ngày 22/11, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thay mặt Ban biên tập, bạn đọc báo Dân trí trao số tiền 1 tỷ đồng của bạn đọc ủng hộ tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Gia Lai là một trong những địa phương bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Bên cạnh việc truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời về tình hình bão lũ, báo Dân trí đã luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người dân địa phương.

Ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai trao thư cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Phạm Hoàng).

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Đinh Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban biên tập và quý bạn đọc báo Dân trí.

Ông Hải nhấn mạnh, tỉnh Gia Lai vừa chịu thiệt hại rất nặng nề do bão số 13 và trận lũ lụt lịch sử những ngày vừa qua.

Qua 2 đợt bão và lũ, hàng nghìn nhà dân bị sập, nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trung tâm y tế bị hư hỏng… Ước tính, 2 đợt thiên tai vừa qua gây thiệt hại cho địa phương khoảng 7.000 tỷ đồng.

Người dân tỉnh Gia Lai hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão, lũ vừa qua (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của bạn đọc báo Dân trí, tỉnh sẽ có thêm nguồn lực để hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Sau khi nhận kinh phí, chúng tôi sẽ khẩn trương hỗ trợ đến bà con bị thiệt hại do thiên tai, đồng thời cam kết sẽ sử dụng nguồn tiền sớm nhất và đảm bảo công khai minh bạch”, ông Hải nói.

Ông Hải cũng thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và phóng viên địa bàn đã thông tin kịp thời, đưa những hình ảnh về tình hình thiệt hại trong đợt mưa bão.

Qua báo Dân trí cũng như các cơ quan báo chí truyền thông, thời gian qua, tỉnh Gia Lai nhận được nhiều sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước kịp thời hỗ trợ người dân.

“Hy vọng, báo Dân trí sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của một tờ báo uy tín, khẳng định được vị trí trong công tác thông tin tuyên truyền”, ông Hải bày tỏ.