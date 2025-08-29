Bé Thùy Dương mắc dị tật khuyết hộp sọ được giúp hơn 516 triệu đồng

Hơn 516 triệu đồng đến với bé Thùy Dương mắc dị tật khuyết hộp sọ (Video: Hương Hồng).

Chiều 28/8, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm và trao biển biểu trưng số tiền 416.148.236 đồng do bạn đọc ủng hộ qua tài khoản báo Dân trí, tới gia đình bé Nguyễn Ngọc Thùy Dương.

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản chị Nguyễn Thị Hương (mẹ bé Thùy Dương), để phục vụ việc chăm sóc và điều trị cho bé.

Chị Hương cho biết, ngoài số tiền trên, qua số tài khoản cá nhân và tại bệnh viện, chị được các nhà hảo tâm ủng hộ khoảng 100 triệu đồng. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, gia đình bé Thùy Dương được bạn đọc báo Dân trí và nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 516 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao biển biểu trưng số tiền 416.148.236 đồng do bạn đọc giúp đỡ tới gia đình bé Thùy Dương (Ảnh: CTV).

Bé Thùy Dương là nhân vật trong bài báo “Bé 7 tháng tuổi khuyết hộp sọ, mẹ nghèo khẩn cầu cơ hội sống cho con”, đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Thùy Dương mắc dị tật khuyết hộp sọ vùng đỉnh, rò dịch não tủy, thoát vị não, một căn bệnh vô cùng hiếm gặp và nguy hiểm. Ngay sau khi bài báo được đăng tải, hình ảnh bé bỏng, gương mặt ngây thơ nhưng phải chịu đau đớn của em bé, cùng lời khẩn cầu trong nước mắt của người mẹ nghèo, đã lay động trái tim hàng nghìn bạn đọc.

Sinh ra không được lành lặn như những đứa trẻ bình thường, cuộc sống của Thùy Dương (7 tháng tuổi) gắn chặt với bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).

Từ khắp mọi miền đất nước, những tấm lòng nhân ái đã cùng chung tay gửi đến bé Thùy Dương và gia đình không chỉ sự hỗ trợ về vật chất mà còn là niềm tin, hy vọng và tình yêu thương vô giá.

Nhờ số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ và sự nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bé Thùy Dương đã được phẫu thuật kịp thời. Sau ca mổ, sức khỏe của bé có tiến triển khả quan. Bé đã được các bác sĩ cho tạm xuất viện về nhà tiếp tục chăm sóc và hẹn ngày tái khám định kỳ.

Nhìn con gái được thở bình thường, nằm ngủ yên giấc trong vòng tay mẹ, chị Nguyễn Thị Hương xúc động chia sẻ:

“Gia đình em biết ơn bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ vô cùng! Giờ đây, con em đã được phẫu thuật, được tiếp tục điều trị. Từ tận đáy lòng, xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những tấm lòng nhân ái đã cứu giúp Thùy Dương và gia đình em”.

Chị Nguyễn Thị Hương (mẹ bé Thuỳ Dương) gửi lời cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc cùng các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã yêu thương và giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Đoàn Quang Dũng, khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Trường hợp của bé Thùy Dương là hiếm gặp và phức tạp. Khó khăn nhất không chỉ ở kỹ thuật phẫu thuật mà còn ở hoàn cảnh gia đình bé.

Nhờ sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, bé đã có cơ hội được phẫu thuật và chăm sóc đầy đủ. Chúng tôi vô cùng trân trọng và biết ơn tình cảm của báo Dân trí và bạn đọc dành cho bé Thùy Dương”.

Chia tay gia đình bé Thùy Dương tại bệnh viện, phóng viên Dân trí vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc lắng đọng. Câu chuyện của bé một lần nữa khẳng định rằng, lòng nhân ái có thể làm nên những phép màu.

Báo Dân trí xin gửi lời tri ân sâu sắc tới quý bạn đọc, các nhà hảo tâm đã đồng hành, sẻ chia và tiếp tục viết nên những câu chuyện nhân ái đầy xúc động.