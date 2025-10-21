Bỏ thi nâng ngạch công chức, xử nghiêm thí sinh nhìn bài thi tuyển

Bỏ thi nâng ngạch công chức, siết chặt kỷ luật thi tuyển

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 22/2025/TT-BNV về thi tuyển công chức, xét tuyển công chức. Thông tư có hiệu lực từ 10/12, kèm theo nội quy và quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức.

Đặc biệt, thông tư đã bãi bỏ các quy định được áp dụng đối với công chức trong việc tuyển dụng, nâng ngạch công chức tại nội quy và quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 001/2025/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Liên quan đến thi tuyển, xét tuyển công chức, nội quy nêu rõ điều kiện cần thiết với thí sinh tham gia.

Cụ thể, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định. Nội quy cũng đưa ra những trường hợp cụ thể vẫn được dự thi khi đến muộn sau thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài.

Thí sinh cũng phải xuất trình thẻ căn cước công dân (bao gồm cả thẻ căn cước công dân trên ứng dụng VNeID) hoặc thẻ căn cước hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng.

Bên cạnh quy định ngồi đúng vị trí theo số báo danh hoặc theo vị trí do Hội đồng tuyển dụng quy định, nội quy còn đưa ra quy định những vật dụng được mang vào phòng thi.

Đặc biệt, người tham gia không được trao đổi thông tin, giấy thi, giấy nháp với người khác trong thời gian thi; không được nhìn bài làm của thí sinh khác hoặc có bất kỳ hành động gian lận nào khác.

Nội quy nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, truyền tải thông tin có liên quan đến câu hỏi và đáp án ra ngoài phòng thi hoặc nhận thông tin từ ngoài vào phòng thi.

Nếu gặp sự cố về máy tính thì thí sinh báo ngay cho giám thị để lập biên bản xác nhận sự cố. Đồng thời, thí sinh sẽ được làm lại bài thi ngay trong buổi thi hoặc trong ngày thi đó.

Trường hợp không thể làm lại bài thi ngay trong buổi thi hoặc trong ngày thi thì người này vẫn được bố trí cho làm lại bài thi vào ngày tiếp theo do chủ tịch hội đồng quyết định.

Thông tư cũng đưa ra nội quy nghiêm cấm thí sinh có các hành vi làm ảnh hưởng tới hệ thống máy vi tính phục vụ thi. Trường hợp vi phạm thì căn cứ vào động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể để xử lý bằng các hình thức quy định.

4 hình thức xử lý với thí sinh vi phạm

Có 4 hình thức xử lý đối với thí sinh vi phạm nội quy, quy chế thi gồm: Khiển trách; cảnh cáo; đình chỉ thi; hủy kết quả thi.

Thí sinh bị áp dụng hình thức khiển trách khi không vào đúng vị trí quy định sau khi đã bị nhắc nhở lần đầu; trao đổi với thí sinh khác và đã bị nhắc nhở lần đầu nhưng không chấp hành hoặc vẫn tái phạm.

Nội quy cũng nêu việc áp dụng hình thức cảnh cáo đối với thí sinh vi phạm khi đã bị xử lý bằng hình thức khiển trách mà tái phạm.

Đồng thời, người này còn trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; cho thí sinh khác chép bài hoặc chép bài của thí sinh khác; mang vào phòng thi các loại giấy tờ, tài liệu không theo yêu cầu của bài thi...

Trường hợp thí sinh bị đình chỉ khi đã xử lý bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm.

Người này đã sử dụng trong phòng thi: Các loại giấy tờ, tài liệu không theo yêu cầu của bài thi; điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác, trừ trường hợp có quy định khác; gây mất an toàn, trật tự làm ảnh hưởng đến phòng thi.

Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị hủy kết quả bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo (nếu có).

Trường hợp bị áp dụng hình thức hủy kết quả thi đối với thí sinh vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau: Viết, vẽ những nội dung không liên quan đến nội dung của bài thi vào tờ giấy thi của mình hoặc của thí sinh khác.

Người này có một trong các hành vi: Đánh tráo bài làm, làm hộ bài của thí sinh khác, để thí sinh khác làm hộ bài thi, thi hộ. Người này cũng đã bị đình chỉ thi theo quy định.

Nội quy cũng nêu chi tiết quy định đối với giám thị phòng thi, giám thị hành lang, kỹ thuật viên máy vi tính, thành viên ban phỏng vấn, thành viên ban vấn đáp, thành viên ban chấm đề án.

Bên cạnh đó, nội quy cũng dành 1 điều quy định việc xử lý vi phạm đối với cán bộ, công chức, viên chức tham gia tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển và cá nhân liên quan khác vi phạm nội quy, quy chế.