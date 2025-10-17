"Bạn đọc Dân trí giúp đồng bào miền Trung sớm ổn định cuộc sống sau bão"

"Sự giúp đỡ của bạn đọc không chỉ mang ý nghĩa về vật chất"

Đại diện báo Dân trí và bà Hoàng Thị Quỳnh Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mai Phụ cùng đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Lê Văn Nam (39 tuổi, trú tại thôn Hữu Ninh, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại buổi thăm hỏi, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung và Tây Nguyên, thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao tặng gia đình anh Nam số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng.

Nhà báo Trần Duy Tuyên cùng đại diện chính quyền địa phương, đoàn thể trao số tiền của bạn đọc Dân trí hỗ trợ gia đình anh Nam (Ảnh: Dương Nguyên).

Gia đình anh Nam là hộ chịu thiệt hại nặng nề khi bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ đêm 28, rạng sáng 29/9. Căn nhà của gia đình anh bị cuốn bay mái, đổ sập tường, các con bị thương. Anh Nam là Trung đội trưởng Trung đội dân quân tự vệ xã Mai Phụ, nên thời điểm xảy ra sự việc, anh đang đi tham gia công tác sơ tán dân, trực bão.

Đêm đó, khi nghe tin vợ báo, anh Nam vội vã vượt mưa bão trở về. Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, ngay trong đêm, cả 3 người con của vợ chồng anh được đưa đến bệnh viện. Cháu đầu và cháu thứ 3 bị thương nhẹ, còn cậu con trai thứ hai Lê Tiến Lâm chấn thương nặng.

Cơn cuồng phong trong đêm đã khiến toàn bộ tài sản, đồ dùng, vật dụng trong nhà bị gạch vữa đè bẹp, hư hỏng hoàn toàn. Căn nhà này vợ chồng anh chắt góp, vay mượn xây dựng từ năm 2022 nợ còn chưa trả hết.

Nửa tháng kể từ ngày bão dữ đổ bộ, ngôi nhà của vợ chồng anh vẫn còn ngổn ngang, đổ nát.

Mái ấm của gia đình anh Nam giờ chỉ còn mấy bức tường chơ vơ (Ảnh: Dương Nguyên).

Đón nhận món quà từ bạn đọc Dân trí, anh Nam xúc động chia sẻ: "Thời gian qua, gia đình tôi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể và mạnh thường quân. Hôm nay, chúng tôi chúng tôi tiếp tục đón nhận tình cảm, quà hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí. Những tình cảm, lời động viên, sự hỗ trợ này sẽ giúp gia đình tôi sớm vượt qua khó khăn".

Tiếp đó, đại diện báo Dân trí cùng đại diện chính quyền, các tổ chức, đoàn thể đã đến thắp hương, chia buồn, trao hỗ trợ 5 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ đến gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc (47 tuổi, trú tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ).

Nhà báo Trần Duy Tuyên thay mặt bạn đọc báo Dân trí trao tặng gia đình bà Ngọc số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng (Ảnh: Dương Nguyên).

Cơn bão Buloi khiến ngôi nhà của gia đình bà Ngọc bị tốc ngói. Chiều 29/9, chồng bà là ông Lê Văn Quang (SN 1968) trèo lên mái để sửa chữa, khắc phục nhưng không may rơi xuống đất dẫn đến tử vong.

Ông bà có 3 người con, trong đó con đầu đã lập gia đình, con thứ 2 vừa học xong đại học, con út đang tuổi ăn học.

Tại gia đình, đại diện báo Dân trí, chính quyền địa phương gửi lời động viên, mong gia đình bà Ngọc sớm vượt qua đau thương, mất mát.

Cũng tại xã Mai Phụ, đại diện báo Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương đã trao 6 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ 6 hộ gia đình chịu thiệt hại về nhà cửa trong cơn bão Bualoi vừa qua. Đây là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, gia đình chính sách.

Ông Lê Văn Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mai Phụ, thay mặt bạn đọc Dân trí, trao 6 suất quà tới 6 gia đình khó khăn, chịu thiệt hại về nhà cửa trong cơn bão vừa qua (Ảnh: Dương Nguyên).

Thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương, bà Hoàng Thị Quỳnh Oanh gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, báo Dân trí đã quan tâm, sẻ chia và kịp thời hỗ trợ 8 hộ dân (40 triệu đồng) chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão vừa qua.

"Sự giúp đỡ của quý báo và bạn đọc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp bà con vững vàng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai", bà Oanh bày tỏ.

Bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung sau cơn bão chồng bão

Tại Quảng Trị, thay mặt bạn đọc, phóng viên Dân trí đã trao hỗ trợ tới 2 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề sau bão Bualoi.

Hai người được nhận hỗ trợ là bà Phạm Thị Luyện (SN 1957) và bà Phạm Thị Khoa (SN 1954), cùng trú tại thôn Hưng Lộc, xã Quảng Trạch, mỗi trường hợp nhận 5 triệu đồng.

Cơn bão dữ đi qua, làng quê nghèo Hưng Lộc còn ngổn ngang dấu tích. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ của bà Luyện bị tốc toàn bộ mái, phần bếp sập hoàn toàn, nhiều mảng tường nứt toác đến nay chưa thể sửa chữa. Còn với bà Khoa, mái ngói bị gió cuốn bay, tường nhà nứt nghiêng, chỉ cần một cơn gió mạnh có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương trao món quà của bạn đọc tới gia đình bà Phạm Thị Khoa (Ảnh: Nhật Anh).

Đón nhận sự hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí, bà Luyện và bà Khoa không giấu nổi niềm xúc động. Trong khó khăn chồng chất sau cơn bão dữ, số tiền ấy không chỉ là nguồn kinh phí quý giá để họ sửa lại mái nhà đã hư hỏng, mà còn là sự sẻ chia ấm áp, tiếp thêm cho hai người phụ nữ nghèo nghị lực đứng dậy sau mất mát.

"Bão phá hỏng hết nhà, không có tiền sửa nên tôi phải ở nhờ nhà hàng xóm hơn chục ngày qua. Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, tôi mừng lắm. Sự quan tâm của mọi người giúp tôi thấy mình không đơn độc, có thêm kinh phí sửa lại nhà", bà Luyện nói.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Dương Ngọc Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trạch, gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí đã kịp thời quan tâm, chia sẻ với người dân vùng bão.

Bà Phạm Thị Luyện xúc động khi nhận món quà hỗ trợ của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Tiến Thành).

Từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9, miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Bắc miền Trung đã liên tiếp hứng chịu 2 cơn bão mạnh là Kajiki và Bualoi, gây ra thiệt hại nặng nề về người, tài sản của người dân, hạ tầng công cộng.

Hôm 2/10, báo Dân trí đã đăng tải bài viết Miền Trung bão chồng bão: "Nhà mất, nợ còn, không biết bắt đầu lại từ đâu", kêu gọi sự hỗ trợ cho các gia đình chịu thiệt hại nặng nề.

Ngay sau bài viết này, bạn đọc Dân trí trên khắp mọi miền đã sẻ chia, chung tay ủng hộ.

Những ngày tới, đại diện báo Dân trí sẽ tiếp tục trao những suất quà của bạn đọc hỗ trợ tới các gia đình tại Thanh Hóa, Nghệ An.