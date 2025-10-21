Phòng khách chật hơn vì 5 lỗi, chuyên gia chỉ cách sửa

Phòng khách là bộ mặt của ngôi nhà, nơi thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ. Nhưng đôi khi chỉ vài thói quen tưởng chừng hợp lý, bạn lại khiến căn phòng trở nên bí bức, thiếu sức sống. Dù thế, các lỗi này đều có thể được khắc phục dễ dàng nếu như bạn hiểu đúng nguyên tắc bố trí.

Kê đồ sát tường - ảo tưởng khoảng trống

Không ít người cho rằng đẩy toàn bộ bàn ghế, tủ kệ sát tường sẽ giúp phòng trông rộng hơn song đây thực ra lại là một sai lầm phổ biến.

Theo các nhà thiết kế, việc ép đồ nội thất vào tường khiến không gian bị đóng khung, mắt người nhìn bị giới hạn bởi 4 bức tường và cảm giác chật hẹp càng rõ. Khoảng trống giữa phòng vì thế trở nên lạnh lẽo, thiếu gắn kết, giống phòng chờ hơn là nơi tiếp khách ấm cúng.

Cách khắc phục:

Hãy thả nổi nội thất. Kéo sofa cách tường một khoảng nhỏ để tạo lối đi phía sau, dùng thảm lớn làm tâm điểm khu vực trò chuyện. Đặt chân trước của sofa và ghế lên thảm giúp không gian có chiều sâu và liên kết hơn.

Nhiều người chọn thảm quá nhỏ, chỉ vừa bàn trà khiến góc tiếp khách trông rời rạc và thiếu gắn kết Ảnh: Getty)·

Mất cân đối tỷ lệ giữa các món đồ

“Tỷ lệ là tất cả”, chuyên gia Meredith Stern nhấn mạnh. Một chiếc sofa quá khổ trong phòng nhỏ, hay tấm thảm bé xíu lọt thỏm dưới bàn trà đều phá vỡ sự cân bằng thị giác, khiến phòng trông rối và chật.

Những lỗi thường gặp là sofa quá lớn che khuất cửa sổ, lò sưởi, đồng thời cản trở lối đi hoặc thảm quá nhỏ khiến khu vực tiếp khách rời rạc, như đặt đồ “bơi giữa phòng”.

Cách khắc phục:

Đo đạc kỹ trước khi mua sắm. Sofa lý tưởng nên dài bằng 2/3 bức tường, bàn trà bằng 1/2-2/3 chiều dài sofa, còn thảm đủ lớn để chân trước của các món nội thất đều nằm trên đó.

Khi mọi thứ hài hòa, căn phòng sẽ trông rộng và tinh tế hơn hẳn.

Chặn lối đi tự nhiên

Một phòng khách tiện nghi phải cho phép bạn di chuyển dễ dàng mà không phải luồn lách giữa các món đồ. Tuy nhiên, nhiều người lại đặt sofa quay lưng ra cửa, tạo cảm giác như bức tường chắn ngay lối vào.

Chuyên gia Amy Peltier cho rằng đây là lỗi khiến không gian bị chia cắt, tạo cảm giác bị “đóng” khi vừa bước chân vào nhà.

Cách khắc phục:

Giữ lối đi chính rộng tối thiểu 90cm. Nếu không gian hạn chế, chọn sofa nhỏ hơn hoặc thay bàn trà cồng kềnh bằng hai bàn phụ gọn nhẹ.

Hãy sắp xếp sao cho khi mở cửa, người bước vào nhìn thấy ngay “mặt tiền” của khu vực tiếp khách - điều này khiến căn phòng thân thiện và cởi mở hơn.

Quên mất chiều cao của không gian

Khi toàn bộ đồ nội thất đều thấp và ngang tầm nhau, phòng khách sẽ trông phẳng, nặng nề và mất cảm giác cao thoáng.

Giải pháp: Tạo điểm nhấn theo chiều dọc để “kéo” ánh nhìn lên trần:

Kệ sách cao kịch trần: Vừa lưu trữ, vừa làm điểm nhấn kiến trúc.

Rèm cửa cao: Treo sát trần và chạm sàn để tường trông cao hơn.

Gương lớn hoặc cây cảnh dáng cao: Thêm chiều sâu và phá vỡ sự đơn điệu.

Chỉ cần vài chi tiết kéo tầm nhìn lên cao, căn phòng sẽ lập tức nới không gian thêm đáng kể.

Quá nhiều chi tiết trang trí sẽ khiến không gian bị rối mắt (Ảnh: Ideiclub).

Tham chi tiết - căn bệnh phổ biến nhất

Rất nhiều người nghĩ rằng càng nhiều đồ trang trí, phòng càng ấm cúng. Nhưng thực tế, việc lấp đầy mọi khoảng trống chỉ khiến mắt không có điểm nghỉ, tạo cảm giác bừa bộn và bí bách.

Cách khắc phục:

Giảm đồ trang trí: Chọn vài món thật sự yêu thích, trưng bày theo “quy tắc bộ ba” - nhóm 3 vật có kích thước, hình dáng khác nhau để tạo điểm nhấn tự nhiên.

Giới hạn chỗ ngồi: Chỉ nên có tối đa 2 ghế đơn bên cạnh sofa; nếu cần thêm, dùng ghế đôn hoặc băng ghế có thể cất gọn.

Đôi khi, khoảng trống lại là yếu tố trang trí hiệu quả nhất, giúp căn phòng thở và mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái.

Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong cách bố trí, bạn có thể biến phòng khách chật hẹp thành không gian mở, thoáng và giàu cảm xúc hơn. Hãy thử “buông bỏ” vài món đồ, kéo sofa ra khỏi tường, treo rèm cao hơn một chút và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy căn phòng của mình như được giải phóng hoàn toàn.