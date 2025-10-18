Thai phụ bị lũ cuốn trôi nhà được bạn đọc Dân trí giúp đỡ 107 triệu đồng

Ngày 17/10, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Nhôn Mai (Nghệ An) tổ chức khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình chị Lữ Thị Tư Bui (bản Xói Voi, xã Nhôn Mai).

Trận lũ quét ngày 22/8 khiến căn nhà mới trị giá 100 triệu đồng từ nguồn chương trình xóa nhà tạm và tích cóp của gia đình bị cuốn trôi xuống vực. Thời điểm này, chị Bui đang mang thai 7 tháng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ (Ảnh: Hoàng Lam).

Mất nhà cửa, mất sạch tài sản, chị Bui hoang mang không dám nghĩ đến những ngày sắp tới, khi đón người con thứ 2 chào đời.

Cả gia đình 4 người nhà chị Bui (vợ, chồng, con trai chị Bui và mẹ chồng) được UBND xã Nhôn Mai bố trí ở tạm trong điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nhôn Mai đóng tại bản Xói Voi. Cách đây hơn 1 tháng, thai phụ này đã hạ sinh một bé gái.

Cuộc sống tạm bợ trong điểm trường khiến việc ăn ở, chăm sóc con cái của gia đình chị Bui gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi hoàn cảnh chị Bui được đăng tải, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ, giúp đỡ gia đình chị hơn 107 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà.

Ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cho biết, trên địa bàn có hơn 100 hộ dân bị thiệt hại nhà cửa do các đợt bão lũ từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 9. Do địa hình đồi núi dốc hoặc vướng đất của rừng phòng hộ nên xã khó khăn trong tìm mặt bằng để tái định cư cho các hộ dân nêu trên.

Bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gia đình chị Lữ Thị Tư Bui hơn 107 triệu đồng để xây dựng nhà (Ảnh: Vĩnh Khang).

Sau thời gian tìm kiếm, lãnh đạo xã Nhôn Mai và Ban quản lý bản Xói Voi quyết định bố trí thửa đất trước khu vực điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nhôn Mai để xây dựng nhà ở cho gia đình chị Bui.

Theo thiết kế, căn nhà được xây gạch, lợp mái tôn, diện tích 27m2, 2 gian, tổng kinh phí 100 triệu đồng.

Trong lễ khởi công, chị Lữ Thị Tư Bui hết sức phấn khởi. “Lũ cuốn mất nhà, gia đình tôi lo không có tiền để làm lại. Giờ sắp có nhà mới để ở, vui lắm, các con cũng không phải ở tạm bợ chật chội trong điểm sơ tán nữa”, người mẹ trẻ không giấu nổi niềm vui.

Ông Lê Hồng Thái gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, ủng hộ của báo Dân trí và các độc giả đối với người dân địa phương.

Sau cơn bão số 3 cuối tháng 7 vừa qua, 62 hộ dân xã Nhôn Mai bị thiệt hại về nhà cửa, 1 gia đình có người tử vong đã được báo Dân trí hỗ trợ nóng 320 triệu đồng.

Sắp tới gia đình chị Bui không còn phải ở trong điểm sơ tán chật chội, thiếu thốn (Ảnh: Hoàng Lam).

“Báo Dân trí và quý độc giả đã hỗ trợ kịp thời người dân tái thiết cuộc sống sau lũ, nay tiếp tục hỗ trợ kinh phí để gia đình chị Lữ Thị Tư Bui xây nhà. Công trình không chỉ giúp gia đình chị Bui an cư, mà có ý nghĩa rất lớn cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người dân có cuộc sống tốt hơn”, ông Thái chia sẻ.

Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình chị Bui, ông Thái gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, động viên, hỗ trợ thiết thực từ bạn đọc báo Dân trí và chương trình Xây dựng nhà Nhân ái của báo Dân trí.

Tại lễ khởi công, ông Lô Văn Luận, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng miền tây Nghệ An - đơn vị thi công - cam kết sẽ thực hiện công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng.

“Địa hình, giao thông khó khăn, vật liệu xây dựng khan hiếm nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành công trình trong thời gian hơn 1 tháng để gia đình sớm vào ở”, ông Luận thông tin.