Chứng khoán sẽ diễn biến thế nào sau phiên giảm mạnh nhất lịch sử?

Thị trường chứng khoán đã trải qua ngày giao dịch 20/10 đầy bất ngờ khi lực bán giá thấp đột ngột xuất hiện khiến chỉ số giảm mạnh. VN-Index giảm mạnh nhất lịch sử (giảm gần 95 điểm), về 1.636,43 điểm, đánh mất toàn bộ thành quả gần một tháng trước đó.

Đa số nhóm ngành mất điểm với biên độ lớn, trong đó nhóm bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, thép - tôn mạ, hàng không, thực phẩm đồ uống,… ghi nhận loạt mã trụ giảm hết biên độ hoặc giảm hơn 4-6% như VIC, VHM, VRE, TCB, CTG, BID, SSI, HCM, HPG, VJC, MSN, VNM.

Chứng khoán giảm mạnh, nhà đầu tư được khuyên hạn chế bán tháo (Ảnh: Hữu Khoa).

Nhận định thị trường, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng phiên giảm mạnh đưa chỉ số VN-Index quay về vùng tích lũy 1.610-1.690 điểm. Các chỉ báo động lượng duy trì trong vùng suy yếu.

Nếu tiếp tục đánh mất vùng biên dưới 1.610 điểm, chỉ số có thể bước vào xu hướng giảm ngắn hạn với hỗ trợ kế tiếp quanh vùng 1.560-1.570 điểm. Ngược lại, mốc kháng cự tiềm năng của các nhịp hồi phục kỹ thuật được xác định quanh vùng 1.660-1.670 điểm.

Chứng khoán TPBank dự báo VN-Index đang tiến sát về ngưỡng hỗ trợ 1.610 điểm - vùng điểm số then chốt quyết định xu hướng kế tiếp của thị trường, nếu giữ vững vùng hỗ trợ này. Chỉ số có thể bảo lưu được xu hướng tăng, ngược lại nếu vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng, VN-Index nhiều khả năng sẽ bước vào nhịp điều chỉnh mở rộng.

Nhà đầu tư được khuyên cần theo dõi sát sao lực cầu tại vùng hỗ trợ này để có thể cân nhắc, ra quyết định phù hợp.

Cùng quan điểm, Chứng khoán ACBS cho rằng xu hướng ngắn hạn đã chuyển sang trạng thái giảm điểm và mốc hỗ trợ kỳ vọng hiện nay là ngưỡng 1.600-1.610 điểm. Xu hướng trung hạn cũng hạ từ tăng sang đi ngang với kênh giá 1.550-1.750 điểm.

Dự báo thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm trong phiên hôm nay (21/10), Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ 1.600 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên có thể sớm xác lập vùng cân bằng trong 1-2 phiên tới.

Theo quan sát của đơn vị này, thị trường sớm cân bằng trở lại sau 1 phiên giảm mạnh kế tiếp hoặc cũng sẽ nhanh chóng kết thúc sau nhịp giảm mạnh trên 5%.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung bị hạ từ mức tăng xuống giảm. Do đó, công ty chứng khoán này khuyến nghị các nhà đầu tư ưu tiên hạ margin (giao dịch ký quỹ) hoặc đưa tỷ lệ margin về mức an toàn và không cần thiết bán tháo ở giai đoạn hiện tại.

Còn Chứng khoán ACB dự báo khả năng thị trường sẽ có diễn biến cân bằng do lực cầu bắt đáy nhưng nhìn chung nhà đầu tư cần tập trung việc quản trị rủi ro danh mục và hạn chế sử dụng margin trong giai đoạn này.