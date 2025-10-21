Tổng thống Trump sắp thăm 3 nước châu Á

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc trao đổi với các phóng viên khi gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese vào ngày 20/10, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đặt kỳ vọng vào một "thỏa thuận tuyệt vời" cho Mỹ và Trung Quốc.

Bất chấp căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Trump một lần nữa thể hiện sự lạc quan trước cuộc gặp có thể diễn ra vào tuần tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

"Chúng tôi sẽ có một thỏa thuận công bằng. Tôi muốn đối xử tốt với Trung Quốc. Tôi rất trân trọng mối quan hệ của mình với Chủ tịch Tập Cận Bình", ông Trump nói.

"Chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ là một nơi phù hợp để gặp gỡ, và chúng tôi sẽ gặp nhau. Tôi sẽ đến Malaysia, tôi sẽ đến Nhật Bản", ông Trump nói.

Trước đó, Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng ông dự kiến có cuộc hội đàm riêng với Chủ tịch Tập Cận Bình khi hai nhà lãnh đạo đến Hàn Quốc để tham dự hội nghị cấp cao APEC vào cuối tháng 10.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump công khai đề cập đến kế hoạch thăm Malaysia và Nhật Bản. Tổng thống Mỹ không tiết lộ thêm thông tin chi tiết về các chuyến thăm này.

Các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ có chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 27/10, sau khi tới Malaysia để tham dự một hội nghị khu vực có sự tham gia của các nước Đông Nam Á và các đối tác của họ.

Trong chuyến thăm tới Tokyo, Tổng thống Trump được dự đoán sẽ kêu gọi Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Mỹ và đóng vai trò lớn hơn trong việc duy trì an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo các nguồn tin, để chứng minh sức mạnh của liên minh Mỹ - Nhật đã tồn tại hàng thập niên, lịch trình của Tổng thống Trump có thể sẽ bao gồm việc thị sát một căn cứ hải quân Mỹ gần thủ đô Nhật Bản cũng như gặp gỡ Nhật hoàng Naruhito và nữ thủ tướng tương lai đầu tiên của nước này, bà Sanae Takaichi.

Các nguồn tin cho biết sau chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Trump sẽ tới Hàn Quốc.

Chuyến công du châu Á sắp tới sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Trump đến khu vực này kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của ông bắt đầu vào tháng 1.

Chính phủ Trung Quốc vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về cuộc gặp tiềm năng giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Trump.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 17/10 cho biết ông và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong có thể sẽ gặp nhau tại Malaysia vào cuối tuần này nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Vào ngày 20/10, Tổng thống Trump nói rằng ông muốn Trung Quốc phát triển thịnh vượng, nhưng mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới phải là "con đường hai chiều".

Ông Trump cho biết Trung Quốc nên mua đậu nành từ Mỹ như cách nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn làm trước khi căng thẳng thương mại giữa hai nước leo thang vào đầu năm nay.

"Tôi đang gặp gỡ nhiều quốc gia khác, nhưng đây dường như là quốc gia mà mọi người rất quan tâm. Tôi nghĩ khi chúng tôi kết thúc các cuộc họp tại Hàn Quốc, Trung Quốc và tôi sẽ cùng nhau đạt được một thỏa thuận thương mại thực sự công bằng và tuyệt vời”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã được mời đến thăm Trung Quốc và dự định sẽ thực hiện kế hoạch này “vào khoảng đầu năm sau”.