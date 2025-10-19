Người đàn ông trụ cột làm nghề phụ hồ “gánh” mẹ bị mù lòa, vợ bệnh nặng

Mỗi sáng thứ hai, anh Phạm Thanh Lợi (SN 1990, trú thôn Phước Đức, xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng) lại bắt đầu hành trình gần 50km trên chiếc xe máy cũ kỹ để đến trung tâm thành phố, mưu sinh bằng nghề phụ hồ.

Là trụ cột chính trong gia đình, anh Lợi đang gồng gánh một cuộc sống đầy khó khăn, khi mẹ già mù lòa, vợ mắc bệnh hiểm nghèo và con nhỏ đang tuổi ăn học.

Gia đình anh Lợi có 4 người, mẹ già bị mù, đi lại rất khó khăn; vợ bị bệnh hiểm nghèo; con nhỏ dại (Ảnh: Công Bính).

Với thu nhập 300.000 đồng mỗi ngày, công việc phụ hồ vất vả nhưng bấp bênh, không đủ để anh trang trải cho gia đình. Anh Lợi cho biết, do mắc bệnh gai cột sống và sẹo võng mạc, sức khỏe anh ngày càng suy giảm, không thể làm thợ chính, đành chấp nhận công việc thợ phụ với mức lương ít ỏi.

Gia đình anh Lợi có 4 thành viên, nhưng 3 người đều mang bệnh tật. Mẹ anh, bà Trần Thị Bốn (SN 1958) đã mù hơn 10 năm nay, chỉ ngồi một chỗ. Chị A Lăng Thị Đướt (SN 1997, vợ anh Lợi) mắc bệnh viêm cơ tim và hẹp thanh khí quản. Con trai đầu lòng, Phạm Thanh Duy Phát đang học lớp 3.

Năm 2019, chị Đướt phải nhập viện điều trị viêm cơ tim dài ngày. Sau khi xuất viện, chị tiếp tục gặp khó khăn trong hô hấp và được chẩn đoán mắc thêm bệnh xẹp, hẹp thanh quản, buộc phải phẫu thuật đặt ống thở.

Con trai thứ 2 của anh Lợi là bé H. bị bệnh não úng thủy khi vừa sinh ra đầu năm 2024, cuối năm cháu mất (Ảnh: Công Bính).

Đến cuối năm 2022, chị Đướt mới được rút ống thở, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, chị không thể tiếp tục dùng thuốc hay tái khám định kỳ.

Năm 2024, gia đình anh Lợi đón thêm con trai thứ hai, P.T.G.H.. Tuy nhiên, cháu bé không may mắc bệnh não úng thủy từ khi chào đời. Dù đã cố gắng vay mượn để đưa con đi chữa trị tại nhiều bệnh viện lớn, nhưng đến cuối năm 2024, cháu H. qua đời, để lại nỗi đau khôn nguôi cho vợ chồng anh Lợi.

Anh Lợi tâm sự: "Mặc dù bản thân đã cố gắng hết sức nhưng với thu nhập bấp bênh của một người phụ hồ, không kiếm được nhiều tiền, không thể trang trải cho cuộc sống hàng ngày, nói gì đến việc đưa vợ và mẹ già đi chữa bệnh".

Anh mong muốn có một công việc ổn định hơn để có tiền chữa bệnh cho vợ và mẹ.

Hàng tuần, anh Lợi phải chạy xe máy từ quê ra trung tâm thành phố làm nghề phụ hồ, tiền công chỉ 300.000 đồng/ngày, công việc cũng bấp bênh (Ảnh: Công Bính).

Ông Phan Duy Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Sơn Trung, xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Lợi.

"Mẹ bị mù, vợ bị bệnh, nhà cửa không có gì đáng giá. Gia đình anh Lợi rất cần nhiều thứ, nhưng trước mắt là cần có tiền để chữa bệnh cho con", ông Thanh chia sẻ.

Hiện tại, mẹ anh Lợi nhận được 1,2 triệu đồng hỗ trợ hàng tháng từ nhà nước, nhưng anh Lợi và vợ chưa nhận được hỗ trợ do vướng mắc về giấy tờ.

Qua báo Dân trí, ông Thanh tha thiết kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh Lợi, để anh có điều kiện chữa bệnh cho mẹ già và vợ, vượt qua giai đoạn khó khăn này.