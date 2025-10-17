Người mẹ đau buồn kể về thời khắc trắng đêm tìm con mất tích trong mưa lũ

Trắng đêm tìm con trong vô vọng

Hơn nửa tháng đã trôi qua kể từ khi trận lũ sau bão Bualoi tàn phá làng mạc, căn nhà nhỏ của gia đình bà Nguyễn Thị Đề (SN 1963, trú tại thôn Tân Thắng, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) vẫn còn lạnh lẽo với làn khói hương nghi ngút.

Bà Đề sinh được 3 người con (2 gái, 1 trai). Trận lũ vừa qua đã cướp đi người con trai duy nhất của gia đình - anh Nguyễn Đình Lợi (SN 1995). Kể từ ngày con mất, bà Đề thẫn thờ, nhớ con đến hao mòn thân thể.

Bà Nguyễn Thị Đề đau buồn kể về giây phút con trai bị nước lũ cuốn trôi (Ảnh: Thanh Tùng).

Nhớ lại ngày đau buồn nhất cuộc đời, bà kể, anh Lợi có tuổi thơ thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa. Khi còn nhỏ, trong một trận sốt nặng, anh lên cơn co giật và bị ảnh hưởng đến trí não. Từ một đứa trẻ nhanh nhẹn, anh trở nên khờ khạo, chậm chạp.

Suốt 30 năm qua, do anh Lợi thường xuyên đau ốm, lên cơn co giật và hay bỏ nhà đi lang thang, vợ chồng bà Đề phải vất vả trăm bề, thay nhau túc trực chăm sóc con. Thế nhưng trời đã không thương, lại dồn tai ương xuống gia đình bà.

“Chiều muộn 29/9, do ảnh hưởng của bão Bualoi, trên địa bàn mưa lớn, nước ngập khắp nơi. Nhà tôi cũng bị ngập đến nửa nhà. Khi nước lũ dâng cao, vợ chồng tôi xuống bếp vác lúa lên cao, lúc quay trở lên thì con đã đi ra ngoài rồi”, bà Đề nghẹn ngào kể.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm và chính quyền địa phương trao hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng đến gia đình bà Đề (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo bà Đề, do nước lũ chảy xiết, suốt đêm hôm ấy, vợ chồng bà tỏa đi tìm nhưng không thấy con. Đến ngày hôm sau, vợ chồng bà đau đớn khi nghe tin con đã tử vong, thi thể được tìm thấy ở bờ mương gần nhà.

“Nghe tin con mất, tôi ngất lịm. Nước lũ chảy xiết, đến gặp con lần cuối cũng không kịp. 30 năm qua, ngày nào cũng bên con, giờ con không còn nữa, nhìn căn nhà trống vắng, tôi đau buồn lắm”, bà Đề nói, nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen.

Chung tay sẻ chia nỗi đau

Thấu hiểu nỗi mất mát quá lớn của gia đình, ngày 17/10, đại diện Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup cùng chính quyền xã Nông Cống đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình bà Đề số tiền 100 triệu đồng.

Tại buổi thăm hỏi, bà Đoàn Thị Nga, đại diện Quỹ Thiện Tâm gửi lời chia buồn, động viên vợ chồng bà Đề.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm và lãnh đạo địa phương thăm hỏi, động viên gia đình có người thân mất do bão lũ (Ảnh: Thanh Tùng).

Đón nhận món quà từ Quỹ Thiện Tâm, bà Đề xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc và hứa sẽ sử dụng số tiền một cách hợp lý, ý nghĩa, để không phụ tấm lòng của các nhà hảo tâm.

Cũng trong ngày 17/10, đoàn công tác của Quỹ Thiện Tâm đã đến thăm và trao hỗ trợ gia đình chị Đỗ Thị Sang (SN 1971) và bà Hà Thị Nhánh, đều trú tại xã Nông Cống, mỗi gia đình 100 triệu đồng. Bà Sang có chồng mất, còn bà Nhánh mất con trong cơn lũ lịch sử.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm và lãnh đạo địa phương trao hỗ trợ 100 triệu đồng đến gia đình bà Hà Thị Nhánh (Ảnh: Thanh Tùng).

Đón nhận số tiền hỗ trợ, bà Nhánh và chị Sang xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến Quỹ Thiện Tâm.

“Giữa lúc mất mát lớn, gia đình được đón nhận sự quan tâm, chia sẻ của các nhà tài trợ. Hôm nay, được Quỹ Thiện Tâm đến thăm hỏi, động viên, gia đình rất cảm kích và xúc động. Tôi xin cảm ơn Quỹ cùng chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ trong thời gian qua”, chị Sang bày tỏ.

Ông Ngô Thế Anh, Trưởng ban Tuyên giáo - Vận động xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, gửi lời cảm ơn đến Quỹ Thiện Tâm.

“Trong đợt mưa bão vừa qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề. Với tinh thần tương thân, tương ái, Quỹ Thiện Tâm đã quyết định trích 500 tỷ đồng để hỗ trợ người dân vùng bão lũ bị thiệt hại về người và tài sản. Mong rằng, với sự giúp đỡ của Quỹ, các gia đình được nhận hỗ trợ hôm nay có điều kiện khắc phục thiệt hại, tái thiết lại cuộc sống”, ông Thế Anh nói.

Đại diện Quỹ Thiện Tâm và lãnh đạo địa phương trao hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng đến gia đình chị Đỗ Thị Sang (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Trương Công Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nông Cống, cũng gửi lời cảm ơn đến đại diện Quỹ Thiện Tâm.

“Hôm nay, địa phương may mắn đón nhận sự hỗ trợ, quan tâm của Quỹ Thiện Tâm đối với các hộ dân bị thiệt hại sau mưa bão. Chúng tôi mong các gia đình sớm ổn định tinh thần để tiếp tục lao động, sản xuất. Thay mặt địa phương, xin chúc Quỹ Thiện Tâm tiếp tục phát triển để hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa”, ông Tuấn chia sẻ.