Bạn đọc Dân trí tiếp nguồn động viên người dân bị thiệt hại do bão Bualoi

Sự hỗ trợ của bạn đọc góp phần quan trọng tái thiết cuộc sống của người dân sau bão lũ

Chiều 20/10, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên, thay mặt báo Dân trí trao 100 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cơn bão Bualoi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An), buổi trao quà có sự tham dự của ông Thái Huy Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

Nhà báo Trần Duy Tuyên trao 100 triệu đồng từ chương trình "Chung tay tái thiết cuộc sống người dân sau bão lũ" của báo Dân trí tới các hộ dân bị thiệt hại do bão Bualoi tại Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Nguyễn Hữu Phúc thông tin, cơn bão Bualoi đổ bộ và quần thảo nhiều giờ nhưng nhờ chủ động trong công tác ứng phó, kịp thời triển khai sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm nên địa phương không để xẩy ra thiệt hại về con người. Tuy nhiên, thiên tai đã khiến nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng về công trình nhà ở, trong đó có 1 hộ bị sập hoàn toàn, nhiều hộ dân bị tốc mái, hư hỏng công trình...

Thay mặt độc giả báo Dân trí, nhà báo Trần Duy Tuyên cùng đại diện chính quyền xã Hưng Nguyên Nam đã trao 75 triệu đồng, hỗ trợ 15 hộ dân bị thiệt hại nặng trên địa bàn, mỗi hộ dân 5 triệu đồng.

Đón nhận món quà của độc giả báo Dân trí, bà Nguyễn Thị Hòa (66 tuổi, xóm 1A, xã Hưng Nguyên Nam) không nén được xúc động.

Bà Nguyễn Thị Hòa xúc động đón nhận món quà của độc giả báo Dân trí (Ảnh: Hoàng Lam).

Cách đây 7 năm, bà Hòa bị tai nạn, phải cắt cụt cánh tay trái lên tận vai. Cuộc sống của bà vốn đã nhiều khó khăn, sau biến cố này càng khó khăn gấp bội. Nhiều năm qua, bà sống với con gái và cháu ngoại trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ.

“Bão tốc hết mái, toàn bộ gian bếp đổ sập. Bão tan, nhìn nhà cửa như thế, lại nhìn mình tàn tật, ốm yếu, con dại, cháu nhỏ, tôi thực sự không biết bấu víu vào đâu”, bà nghẹn ngào.

Chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hết sức quan tâm, động viên, hỗ trợ bà Hòa gia cố tạm mái nhà, ưu tiên các nguồn hỗ trợ để giúp gia đình sớm ổn định lại cuộc sống.

Bà Hòa tâm sự, với hoàn cảnh của gia đình bây giờ, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức “dẫu một đồng thôi cũng quý lắm”. Số tiền 5 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ bà Hòa sẽ góp cùng các khoản hỗ trợ của địa phương trước đó lợp lại mái nhà, để mùa đông sắp tới không lo mưa rét.

Đại diện xã Hưng Nguyên Nam trao những món quà của bạn đọc báo Dân trí tới các hộ dân bị thiệt hại do bão Bualoi trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Lam).

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Thái Huy Dũng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí đối với các hộ dân bị thiệt hại do bão Bualoi trên địa bàn.

Ông Dũng khẳng định, nguồn hỗ trợ này không chỉ giúp các hộ dân có thêm kinh phí sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống mà còn đồng hành cùng địa phương trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Món quà của báo Dân trí động viên đôi vợ chồng già cùng mắc bệnh ung thư

Cũng trong chiều 20/10, 5 phần quà của bạn đọc báo Dân trí đã được trao đến 5 hộ dân phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi trao quà, nhà báo Trần Duy Tuyên khẳng định, trong những năm qua, báo Dân trí kiên định với tinh thần nhân văn - nhân bản - nhân ái, là cầu nối kết nối những tấm lòng hảo tâm sẻ chia, đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Trong các đợt mưa bão kéo dài từ tháng 7 đến đầu tháng 10 tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc, bên cạnh thông tin kịp thời về hoạt động phòng chống thiên tai, báo Dân trí đã triển khai nhiều hoạt động cứu trợ hướng về đồng bào bị thiệt hại.

Trong đó, tại miền Trung nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, báo Dân trí đã mở các mã số kêu gọi độc giả chung tay hỗ trợ, giúp người dân tái thiết cuộc sống.

Nhà báo Trần Duy Tuyên thông tin về các chương trình hỗ trợ người dân bị thiệt hại do các đợt bão lũ tại miền Trung và miền Bắc của báo Dân trí (Ảnh: Hoàng Lam).

“Chúng tôi mong rằng, món quà của bạn đọc báo Dân trí sẽ hỗ trợ sẽ phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn sau mưa bão, sớm ổn định cuộc sống”, nhà báo Trần Duy Tuyên phát biểu.

Ông Nguyễn Huy Đức (SN 1957, trú xóm Lương Lương, phường Vinh Hưng) là 1 trong 5 hộ dân nhận hỗ trợ từ báo Dân trí lần này.

Vợ chồng ông có 4 người con trai thì 2 nguời đoản mệnh do tai nạn giao thông. Thế nhưng số phận thêm một lần thử thách vợ chồng ông Đức khi cả hai ông bà lần lượt bị mắc căn bệnh ung thư chỉ cách nhau vài tháng.

Vậy nhưng, ông trời thêm một lần nữa thử thách sức chịu đựng của đôi vợ chồng già khi bão Bualoi quét qua, khiến căn nhà vốn đã cũ kỹ tốc hết mái, công trình phụ bị đổ sập.

“Vợ chồng tôi như ngọn đèn trước gió, cũng chẳng biết gắng gượng kiểu gì, tính là để tạm vậy đã. Vừa rồi, phường và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ một phần, nay hai ông bà lại được nhận quà của báo...”, ông xúc động tâm sự, bàn tay xương xẩu vuốt vuốt mái đầu đã lưa thưa tóc sau những lần điều trị hóa chất.

Ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Vinh Hưng (bên trái) và nhà báo Trần Duy Tuyên trao quà bạn đọc báo Dân trí đến các hộ dân bị thiệt hại do bão Bualoi (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Đức cho biết, nhờ khoản ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí cùng phần hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, ông sẽ sớm sửa sang lại mái nhà, còn công trình phụ hư hỏng sẽ khắc phục dần.

Với ông Đức, đây không chỉ là sự hỗ trợ về kinh tế, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp vợ chồng ông vững tâm hơn trong cuộc sống và trong chặng đường chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Vinh Hưng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của các nhà hảo tâm, bạn đọc và báo Dân trí đã dành cho các hộ dân trên địa bàn.

Ông Kiên mong muốn, trong thời gian tới, báo Dân trí sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.