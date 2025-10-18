Cụ bà sống cô độc đau khổ khi chứng kiến nhà bị lũ đánh sập

Bất chấp hiểm nguy cứu bà cụ từ lằn ranh sinh tử

Anh Ngọ Quang Thư, xóm Đồng Áng, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, hàng xóm nhà cụ Dương Thị Bộ (77 tuổi) kể, chiều tối 6/10, nước lũ bắt đầu tràn về ngập tới ngang đầu gối, anh chạy sang tháo hộ cụ Bộ máy bơm nước.

Cụ bà 77 tuổi sống cô độc xót xa chứng kiến nhà bị lũ đánh sập (Video: Hồng Ngân - Hương Hồng).

Khi ấy, nước từ ngoài sông Cầu ầm ầm đổ về, dâng lên rất nhanh. Lũ cuốn phăng bức tường rào nhà anh đổ sập. Không còn vật cản, dòng nước lao thẳng vào nhà cụ Bộ.

Đối mặt với dòng lũ tử thần, bất chấp cụ Bộ còn chần chừ không muốn rời nhà, anh Thư chạy nhanh ra xốc nách, kiên quyết đưa cụ đi tránh lũ.

Quãng đường có trăm mét, nhưng phải mất tới 10 phút anh Thư mới đưa được cụ thoát khỏi dòng lũ dữ. Khi ngoái đầu nhìn lại, nước đã dâng cao chừng 1m, ngập ngang chân tường nhà cụ.

Anh Ngọ Quang Thư tâm sự, anh không muốn ai gọi mình là người hùng khi lên báo. Anh chỉ muốn mình là người bình thường, làm những việc mà ở hoàn cảnh của anh, có lẽ ai cũng hành động như vậy (Ảnh: Hồng Ngân).

Anh Thư kể, nước lũ chảy xiết nhiều lúc như muốn cuốn cả anh và cụ Bộ đi. Chỉ cần bước hụt, có thể cả 2 người phải trả giá bằng tính mạng.

“Sang tới nhà em, nhưng vẫn tiếc mấy bao ngô, bao thóc nên cụ cứ đòi về. Em phải bảo: Cụ ở đây, nhà có gì ăn nấy, hết lũ con đưa cụ về”, anh Thư nhớ lại.

Ngôi nhà 2 tầng kiên cố của gia đình anh Thư mấy hôm lũ lụt trở thành nơi trú ngụ của hàng xóm và người thân. Mặc dù mất điện nhưng gia đình anh dùng bếp gas nên sinh hoạt ăn, uống vẫn tạm ổn; lương thực, thực phẩm không bị thiếu.

“Toàn là hàng xóm láng giềng gần gũi hỗ trợ nhau lúc hoạn nạn nên mọi thứ sinh hoạt cũng thoải mái. Em thấy vui vì có thể giúp được nhau lúc khó khăn”, anh Thư tâm sự.

Sau khi lũ rút, trên nền nhà cũ của cụ Bộ giờ chỉ còn đống gạch đổ nát. Cụ bà ở cái tuổi gần đất xa trời xót xa, đau khổ khi căn nhà gắn bó bao năm đã sập hoàn toàn (Ảnh: Hồng Ngân).

“Khi lũ bắt đầu rút, nước vẫn còn chảy xiết, ngập ngang bụng, em đưa cụ Bộ ra cổng. Nhìn thấy nhà bị lũ đánh sập, cụ gào khóc, ngất mấy lần”, anh Thư kể.

Theo anh Thư, khu vực nhà anh gần sông Cầu, nước chảy xiết, lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận. Khi xuồng cứu hộ tới, anh buộc dây, hỗ trợ đưa cụ Bộ lên xuồng chở ra ngoài để lực lượng y tế chăm sóc.

Mẹ con cùng cảnh hẩm hiu, nhà sập hết rồi không biết ở đâu

Trở về nhà sau khi nước rút, chứng kiến cảnh nhà sập tan hoang, ngồi trên đống gạch đổ nát, cụ Bộ không giấu nổi vẻ bần thần trên khuôn mặt khắc khổ.

Cụ Bộ đau xót khi tài sản còn sót lại sau lũ chỉ là vài cái bát và ít đồ gia dụng ngâm trong bùn đất giờ trở thành phế liệu (Ảnh: Hồng Ngân).

Đúng hôm trời hửng nắng, tôi gặp cụ Bộ mang bao thóc còn sót lại sau trận lũ ra phơi. Đại úy, Bùi Văn Tú, Phó Trưởng Công an xã Phú Bình, đi cùng bảo, cụ tiếc của chứ thóc lẫn toàn bùn đất, đen xì như này cũng chẳng ăn được.

Cụ Bộ nói rằng, nhà sập rồi giờ chẳng biết ở đâu. Hàng xóm thương cụ nằm đất lạnh nên cho cái giường, nhưng cũng chẳng có chỗ kê, đành gửi nhờ nhà con gái.

“Nhà nó cũng sập hết, còn lại mỗi chỗ phòng thờ, nhưng tường thì nứt toác, đổ cả mảng phía sau”, cụ Bộ kể.

Trở về từ bệnh viện, chị Dương Thị Thuận, con gái cụ Bộ đôi mắt đỏ hoe nhìn căn nhà cấp bốn của 3 mẹ con giờ chỉ còn đống gạch đổ nát. Chị bảo, 4 bà cháu ở trong phòng thờ, tường nứt toác, lại bị đổ một phần, cũng sợ sập nhưng chẳng biết đi đâu.

Chị Thuận kể, hôm lũ về các con sang nhà dì chơi, chị thì nằm viện điều trị, chứ không giờ cũng chẳng biết số phận mấy mẹ con ra sao.

Những hạt thóc ngâm trong bùn đất lâu ngày chuyển màu đen xì. Mọi người bảo, thóc này không thể ăn được, nhưng cụ Bộ tiếc của cứ giữ lại mang ra phơi (Ảnh: Hồng Ngân).

Cụ Bộ tâm sự, 2 cụ có với nhau được 4 mặt con, 2 trai, 2 gái. Con trai cả và con gái út đều lập gia đình ở xa nhà, hoàn cảnh cũng khó khăn.

Cụ ông mất được thời gian, nỗi đau còn chưa nguôi ngoai thì người con trai thứ ở gần với cụ Bộ bị tai nạn qua đời, để lại người vợ góa và 2 đứa con thơ bệnh tật.

“2 đứa trẻ sinh ra, 1 đứa thì bị bệnh xương khớp, 1 đứa thì bị điếc”, chị Dương Thị Hoa, con dâu cụ Bộ cho biết. Nhà chị cũng bị đổ sập hết công trình phụ, lũ rút rồi nhưng không có tiền để xây lại.

Cụ Bộ kể với phóng viên Dân trí về đêm chạy lũ: “Tính tôi lẩn thẩn, nghĩ tiếc bao thóc, bao ngô nên cứ chạy ra, chạy vào tìm chỗ kê lên cao. May có anh hàng xóm xốc nách đưa sang nhà, chứ không lũ cuốn giờ có mà chết rồi”.

Cụ Bộ bảo, tháng 10 âm lịch này là tới ngày giỗ chồng, nhưng giờ nhà sập hết, không biết lấy chỗ nào mà làm giỗ.

Chị Dương Thị Thuận, con gái cụ Bộ, là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Nhà ở của chị cũng bị sập đổ hoàn toàn, chỉ còn sót lại gian phòng thờ nhưng bị đổ bức tường, phần còn lại đang nứt toác, rất nguy hiểm (Ảnh: Hồng Ngân).

Lãnh đạo Công an xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, hoàn cảnh của mấy mẹ con cụ Bộ rất đáng thương. Cụ Bộ là hộ nghèo, sống đơn thân, thường xuyên ốm đau, bệnh tật.

Con dâu ở cạnh cụ thì chồng mất, nuôi 2 đứa con gái đều mắc bệnh, hoàn cảnh cực kì khó khăn. Vừa rồi, toàn bộ công trình phụ cũng bị lũ làm sập.

Còn chị Dương Thị Thuận, con gái cụ Bộ cũng thuộc diện hộ nghèo. Chị là mẹ đơn thân của 2 đứa con. Nhà ở và công trình phụ bị sập trong đợt lũ vừa rồi.

Chính quyền địa phương rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ mẹ con cụ Bộ xây dựng lại ngôi nhà để cụ và các con, cháu có chỗ chui ra chui vào cho đỡ khổ.