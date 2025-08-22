Đau xé lòng cảnh người mẹ bất lực nhìn chồng con nguy kịch trong bệnh viện (Video: Hương Hồng).

Chồng và 2 con gặp nạn, người phụ nữ nghèo quỵ ngã giữa hành lang bệnh viện

Trong phòng bệnh của khoa Nội - Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), không khí đặc quánh, ngột ngạt. Bà Trần Thị Vững (SN 1971, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) ngồi “hóa đá” bên giường bệnh của đứa con trai út (em Nguyễn Trọng Hùng, SN 2008).

Sau gần 1 tháng nhập viện, Hùng vẫn nằm bất động, hơi thở yếu ớt, sự sống mong manh hoàn toàn dựa vào máy móc hỗ trợ.

Trên giường bệnh khoa Nội - Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, em Nguyễn Trọng Hùng vẫn hôn mê sâu, sự sống mong manh hoàn toàn dựa vào máy móc hỗ trợ (Ảnh: Hương Hồng).

Người mẹ tội nghiệp run rẩy đưa tay lau nước mắt, giọng đứt đoạn: “Cháu nó gặp tai nạn giao thông sáng ngày 10/7. Bác sĩ nói cháu bị đa chấn thương nặng, não, phổi và gan đều bị tổn thương nghiêm trọng.

Cháu đã phẫu thuật nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ cho biết, thằng bé sẽ phải mổ thêm nhiều lần nữa…”. Nhìn con trai vẫn nằm thiêm thiếp, bà Vững bỏ dở câu nói oà khóc nức nở.

Nén nỗi đau đang đè nặng tâm can, bà Vững thổn thức kể, khi cả nhà vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn của con trai út, thì chỉ 2 ngày sau, trong lúc đang chăm con ở Hà Nội, bà nhận tin chồng (ông Nguyễn Trọng Sơn, SN 1971) bị điện giật khi đi làm đồng.

Gương mặt thất thần, bà Vững ngồi lặng bên giường bệnh con trai út. Nhiều ngày qua, kể từ khi tai họa liên tiếp đổ xuống gia đình, người phụ nữ này chưa có một giấc ngủ trọn vẹn (Ảnh: Hương Hồng).

Hiện, ông Sơn điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Trước đó không lâu, người con trai lớn Nguyễn Trọng Tùng (SN 1994) cũng gặp tai nạn lao động bị đứt gân chân và phải phẫu thuật. Tùng đang điều trị ngoại trú, chưa thể đi lại được.

Chỉ trong vòng 1 tháng, chồng và 2 con trai liên tiếp gặp nạn khiến bà Vững gục ngã. Người phụ nữ nghèo mất phương hướng, không biết bấu víu vào đâu.

Điều khiến bà Vững thêm tuyệt vọng là cả chồng và 2 con đều không có Bảo hiểm y tế (BHYT). Mỗi ngày trôi qua, chi phí điều trị của 3 bố con cứ tăng lên chồng chất… Chỉ riêng Hùng, sau gần 1 tháng điều trị hồi sức tích cực, tổng chi phí đã hơn 200 triệu đồng.

Người phụ nữ này đã gồng mình làm tất cả những gì có thể để giữ mạng sống cho chồng, con… nhưng bà đã lâm vào cảnh “lực bất tòng tâm” (Ảnh: Hương Hồng).

“Cả đời tôi làm ruộng, lo ăn hàng ngày còn chật vật, có tích cóp được gì đâu. Một lúc cả 3 bố con gặp nạn, cần nhiều tiền, tôi vay khắp làng trên xóm dưới được hơn 300 triệu đồng nhưng vẫn không đủ. Sắp tới, tôi không biết phải trông vào đâu”, bà Vững ôm mặt khóc nấc.

Lời khẩn cầu xé lòng bên giường bệnh của người phụ nữ nghèo: “Xin cứu lấy chồng, con tôi!”

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Phạm Đức Hiếu, khoa Nội - Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết:

“Bệnh nhân Nguyễn Trọng Hùng được chuyển đến từ tuyến dưới trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng sau tai nạn giao thông. Em bị chấn thương sọ não, máu tụ màng cứng, dập não; chấn thương hàm mặt phức tạp; đụng dập phổi 2 bên và chấn thương gan độ 1”.

Trong lúc con trai đang nguy kịch trong phòng hồi sức, ông Nguyễn Trọng Sơn (SN 1971, bố của Hùng), bị bỏng điện, điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Ảnh: Hương Hồng).

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp lấy máu tụ trong não, cầm máu, giải toả não 2 bên. Một phần hộp sọ của Hùng hiện đang được bảo quản tại bệnh viện, chờ đến khi sức khỏe em ổn định sẽ tiến hành ghép lại.

Hiện tại, Hùng vẫn hôn mê sâu, phải thở máy, được hồi sức tích cực từng giờ, tiên lượng bệnh rất nặng. Theo bác sĩ Hiếu, nếu vượt qua được giai đoạn nguy kịch này, Hùng sẽ còn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nữa mới mong có cơ hội hồi phục.

Một điều khiến các y, bác sĩ thêm phần xót xa là hoàn cảnh gia đình bệnh nhân vô cùng éo le. Trong khi Hùng đang nguy kịch tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thì bố em bị điện giật phải điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Còn anh trai của Hùng vừa trải qua ca phẫu thuật do bị tai nạn lao động nghiêm trọng.

Cả 3 bố con đều không có BHYT khiến chi phí điều trị đội lên tới hàng trăm triệu đồng, một con số khổng lồ với gia đình lao động nghèo.

Mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay, giúp chàng trai trẻ có thêm cơ hội tái sinh! (Ảnh: Hương Hồng).

“Hùng còn rất trẻ. Chúng tôi đã nỗ lực làm tất cả để giữ lại sự sống cho em. Nhưng chặng đường phía trước còn quá gian nan, trong khi gia đình em đã kiệt quệ. Chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay, giúp Hùng có thêm cơ hội hồi phục, trở về bên gia đình”, bác sĩ Hiếu xúc động bày tỏ.

Nhìn người phụ nữ quanh năm tần tảo với ruộng đồng, giờ đây phải oằn mình dưới sức nặng của 3 biến cố quá lớn, khó ai có thể cầm lòng. Bà Vững vẫn ngồi đó, hướng đôi mắt thất thần về phía giường bệnh, nơi đứa con trai út đang giành giật sự sống.

Đã rời khoa Nội - Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhưng ánh mắt tuyệt vọng, lời khẩn cầu của người phụ nữ thuần nông nghèo khó “Xin ông, bà, cô, bác cứu chồng, con tôi với!" vẫn ám ảnh chúng tôi mãi không thôi.