Các mốc thời gian triển khai thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Thông tin từ truyền thông Bộ GD&ĐT, phiên họp có sự tham dự của đại diện Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ sở giáo dục đại học.

Trước đó, ngày 29/9, Bộ đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng làm trưởng ban.

Phiên họp đầu tiên thảo luận về mốc thời gian, lộ trình triển khai, xây dựng ngân hàng câu hỏi, phần mềm thi và hệ thống văn bản pháp lý cho kỳ thi. Nhiều ý kiến cho rằng các trường học cần cho học sinh làm quen với hình thức thi trên máy tính trước khi thay đổi hình thức thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, việc chuẩn bị hạ tầng và quy trình kỹ thuật cho kỳ thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo kế hoạch, tháng 4-5/2026, Bộ sẽ thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính với quy mô khoảng 100.000 thí sinh, nhằm hoàn thiện ngân hàng câu hỏi và chuẩn bị cho kỳ thi diện rộng. Đến tháng 7/2026, Đề án sẽ được trình Chính phủ xem xét ban hành.

Từ tháng 10 đến 12/2026, Bộ GD&ĐT dự kiến ban hành quy trình, quy định thi trên máy tính, đồng thời hướng dẫn các địa phương lựa chọn điểm thi thí điểm cho năm 2027. Giai đoạn tháng 2-5/2027, việc thử nghiệm câu hỏi thi tại các điểm dự kiến tổ chức sẽ được tiến hành.

Đến tháng 6/2027, Bộ dự kiến tổ chức song song Kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm đủ điều kiện và thi trên giấy tại các điểm còn lại, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác thi cử quốc gia.