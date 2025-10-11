Báo Dân trí trao yêu thương của bạn đọc đến học sinh vùng lũ Vị Xuyên

Ngày 11/10, đoàn công tác của báo Dân trí do Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn làm trưởng đoàn đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang), trao quà hỗ trợ tới các em học sinh bị ảnh hưởng do bão lũ.

Những suất quà gồm chăn, đệm, hòm tôn, vở, bút và các đồ dùng học tập khác với tổng trị giá 128.550.000 đồng do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ.

Tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí đã ân cần hỏi thăm, chia sẻ những khó khăn mà thầy cô và các em học sinh đã trải qua sau đợt bão lũ.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn trao biển biểu trưng số tiền do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng tới ông Lý Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên (Ảnh: Gia Khoa).

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết, với mong muốn san sẻ phần nào những khó khăn cùng học sinh vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, báo Dân trí đã kêu gọi các bạn đọc và các nhà hảo tâm trên cả nước cùng chung tay hỗ trợ.

“Món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em học sinh vững bước trên con đường học tập sau những ngày gian nan vì bão lũ...”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí mong muốn, với sự chia sẻ của những tấm lòng nhân ái, các em sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống để tiếp tục hành trình học tập phía trước. Tại chương trình này, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn trân trọng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã đồng hành, sẻ chia và lan tỏa yêu thương đến học sinh vùng chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua.

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền xã Vị Xuyên và cán bộ, giáo viên Trường THCS Lý Tự Trọng tại buổi trao tặng quà tới học sinh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra (Ảnh: Gia Khoa).

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Lý Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên cho biết, công tác tái thiết, khắc phục hậu quả do bão số 10 (Bualoi) gây ra của Trường THCS Lý Tự Trọng gặp rất nhiều khó khăn. Báo Dân trí là đơn vị đầu tiên tới trao tặng quà, gửi những tấm lòng yêu thương của bạn đọc cả nước đến với thầy và trò nơi đây.

"Giữa lúc khó khăn, mất mát, sự sẻ chia của các cấp lãnh đạo và bạn đọc cả nước đã làm sáng lên tinh thần "tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam. Những món quà đến đúng thời điểm là sự động viên tinh thần rất lớn không chỉ với các cháu học sinh, các thầy cô giáo mà còn là sự động viên, khích lệ đối với chính quyền địa phương", ông Tiến bày tỏ.

Những món quà đến đúng thời điểm là sự động viên tinh thần rất lớn đối với các em học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo (Ảnh: Gia Khoa).

Cùng các em học sinh đón nhận những suất quà bạn đọc báo Dân trí gửi tặng, bà Đặng Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí, bạn đọc và nhà hảo tâm trên cả nước đã luôn quan tâm, kịp thời hỗ trợ nhà trường và các em học sinh.

Bà Nhung cho biết, những món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng của tình người, của niềm tin và sự sẻ chia; giúp cho các em học sinh có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt, đồng thời cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng.

"Tình cảm của báo Dân trí cùng bạn đọc cả nước là nguồn động viên tinh thần to lớn, là ngọn lửa ấm lan tỏa niềm tin và lòng nhân ái, giúp chúng tôi thêm vững vàng, tiếp tục gieo chữ, vun trồng ước mơ cho thế hệ tương lai", bà Nhung nhấn mạnh.

Bà Đặng Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí và bạn đọc cả nước (Ảnh: Gia Khoa).

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, học sinh của Trường THCS Lý Tự Trọng chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, ở nội trú tại trường. Nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nên những phần quà bạn đọc báo Dân trí tặng là nguồn động viên kịp thời, giúp các em sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục học tập.

Em Hoàng Bảo An, học sinh lớp 7A2 cho biết, không chỉ em mà rất nhiều các bạn khác cũng bị mất hết đồ đạc trong bão lũ. Vì vậy, món quà của bạn đọc báo Dân trí tặng rất thiết thực. Bảo An cùng các bạn cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn.

Em Hoàng Bảo An, lớp 7A2, Trường THCS Lý Tự Trọng, đại diện học sinh nhà trường gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Gia Khoa).

Em Nguyễn Ngọc Trang Linh, học sinh lớp 8A3 cho biết: "Em đã vô cùng lo lắng khi bão lũ cuốn trôi hết quần áo, sách vở và đồ dùng. Hôm nay, nhận được những phần quà có cả đồ dùng học tập mới, em rất vui và yên tâm học tập".

Nụ cười hạnh phúc của học sinh trường THCS Lý Tự Trọng khi được nhận quà từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Gia Khoa).

Trước đó, ngày 4/10, theo thông tin từ chính quyền xã Vị Xuyên, nhiều nơi trên địa bàn ngập sâu sau bão Bualoi. Hơn 200 học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng phải sơ tán khắp nơi, chưa thể trở lại lớp, phần lớn tài sản của nhà trường và đồ dùng học tập của các em bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, không thể sử dụng.

Ngay lập tức, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã chỉ đạo khẩn cấp trích nguồn kinh phí từ Chương trình Nhân ái để kịp thời hỗ trợ đồ dùng thiết yếu tới học sinh trường THCS Lý Tự Trọng. Nhằm giúp các em học sinh có vở, bút, đồ dùng học tập, chăn, đệm, ga, hòm đựng đồ... khi trở lại trường lớp, toàn bộ quà tặng đã được chuyển đến trường từ ngày 6/10.

Bên cạnh đó, báo Dân trí tiến hành đăng tải bài viết "Trường ở Tuyên Quang tan hoang do lũ dữ, hơn 200 học sinh phải sơ tán, cần hỗ trợ", kêu gọi sự chung tay từ những tấm lòng hảo tâm.

Tính đến chiều 11/10, thông qua bài viết trên, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ số tiền 121.194.000 đồng.

Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn đọc, nhà hảo tâm khắp nơi luôn đồng hành cùng báo Dân trí. Nhờ sự chung tay, góp sức từ những tấm lòng nhân ái, hoạt động hỗ trợ khẩn cấp tới học sinh trường THCS Lý Tự Trọng, Vị Xuyên, Tuyên Quang đã được báo Dân trí hoàn thành sớm. Nay, chúng tôi xin thông báo đóng/khóa mã số 250503.