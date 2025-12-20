Bạn đọc Dân trí chung tay hỗ trợ xây nhà tặng người dân vùng lũ

Sáng 20/12, UBND xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng đã triển khai "Chiến dịch Quang Trung" nhằm xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị sạt lở, lũ cuốn trôi trong đợt mưa lũ cuối tháng 10.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết, trận lũ lụt lịch sử cuối tháng 10, địa phương chịu tổn thất lớn về tài sản và nhiều công trình. Toàn xã có 85 ngôi nhà bị sạt lở, sập, với 18 căn bị sập đổ, cuốn trôi. Nhiều tuyến đường, diện tích hoa màu, cây trồng và vật nuôi cũng bị hư hại nghiêm trọng, cuộc sống của nhiều hộ dân gặp khó khăn.

Chính quyền xã Trà Tân khởi công xây dựng lại nhà người dân bị sập hoàn toàn do mưa lũ (Ảnh: UBND xã Trà Tân).

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân nhấn mạnh, xã đang tập trung toàn bộ lực lượng, huy động mọi nguồn lực và dồn tâm huyết khắc phục hậu quả, nỗ lực từng ngày giúp bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Người dân xã Trà Tân đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm từ các cấp, ngành, tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm. Đặc biệt, bạn đọc báo Dân trí đã kịp thời hỗ trợ 75 triệu đồng tới 15 gia đình bị sập nhà hoàn toàn, góp phần giúp các hộ dân từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái" tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Anh Phạm Xuân Bi, 1 trong 15 hộ dân được bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây lại nhà mới (Ảnh: Bình An).

Ông Nguyễn Hồng Lai chia sẻ: "Sự kiện khởi công xây dựng nhà mới cho nhân dân hôm nay là sự kết tinh phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam, khi hoạn nạn luôn kề vai sát cánh, khi khó khăn luôn được cộng đồng chia sẻ, thương người như thể thương thân để không ai bị bỏ lại phía sau".

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cũng bày tỏ lòng biết ơn tới sự quan tâm, chung tay giúp đỡ, hỗ trợ quý báu của các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng địa phương.

Theo kế hoạch, chính quyền xã Trà Tân sẽ xây dựng 18 căn nhà cho 18 hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi tại các thôn Ngọc Tu, Sông Y, Ngọc Giác.

Kinh phí hỗ trợ xây dựng mỗi căn nhà 200-250 triệu đồng, từ nguồn kinh phí nhà nước và các nguồn vận động. Nhân lực tham gia xây dựng sẽ do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 65 người từ Trung đoàn Bộ binh 885, dân quân xã và các hội, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Dự kiến, việc xây dựng mới nhà ở cho người dân sẽ hoàn thành trước ngày 31/1/2026, để bà con kịp đón Tết Bính Ngọ.

Anh Phạm Xuân Bi (SN 1986, trú tại thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân), 1 trong 15 hộ dân được bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây dựng lại nhà mới, cho biết: "Trong những ngày bão lũ vừa qua, nhà cửa và tài sản của tôi bị cuốn trôi gần hết, đời sống gặp nhiều khó khăn.

Trong lúc gian khó đó, nhờ sự quan tâm và giúp đỡ kịp thời của các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm, tôi sớm xây dựng lại căn nhà, ổn định cuộc sống và chăm lo cho gia đình".