Ngã giàn giáo, người đàn ông nằm liệt giường, mẹ già và 3 con nhỏ chờ mong

Ngã giàn giáo, người đàn ông nằm liệt giường, 3 con nhỏ mong cha về nhà (Video: Huyền Nguyễn).

Tai nạn lao động khiến người đàn ông từng là trụ cột gia đình nằm bất động

Tại khoa Ngoại Thần kinh Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, mọi người đã quen mặt chị Vũ Thị Ngân (SN 1986), một người vợ tần tảo đã túc trực suốt mấy tháng trong bệnh viện để chăm sóc chồng.

Chồng chị là anh Lê Văn Diễn (SN 1979, trú tại phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh). Anh Diễn trước đây có một xưởng mộc nho nhỏ, nhưng sau dịch Covid-19 việc ít, anh bỏ nghề mộc đi làm thợ xây cho người quen. Chị Ngân thì làm phụ xây, nhưng hai vợ chồng mỗi người làm một nơi.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Kiên kiểm tra tình trạng phổi cho bệnh nhân Lê Văn Diễn (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Ngày 28/8, khi đang làm việc ở công trường xây dựng, anh Diễn bị ngã giàn giáo tầng 3 (độ cao khoảng 9m) phải nhập viện cấp cứu. Anh bị chấn thương sọ não, ngực và vùng chậu, gãy đầu trên xương cánh tay...

Bác sĩ Nguyễn Xuân Kiên, người trực tiếp điều trị cho anh Diễn cho biết: “Bệnh nhân Lê Văn Diễn nhập viện từ cuối tháng 8 do tai nạn lao động. Bệnh nhân đã được điều trị tại khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trong khoảng nửa tháng.

Tuy nhiên, sau đó, bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc, phải chuyển ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Nữ điều dưỡng kiểm tra huyết áp của bệnh nhân hàng ngày (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Sau một thời gian điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, tình trạng nhiễm khuẩn đỡ, bệnh nhân được chuyển trở lại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

Do tình trạng đa chấn thương khá nặng, bệnh nhân yếu toàn bộ tứ chi, phải thở qua ống mở khí quản, ăn qua sonde dạ dày, phổi vẫn còn viêm nhiễm. Dự kiến quá trình điều trị và phục hồi sẽ kéo dài”.

3 đứa trẻ mong ngóng cha mẹ trở về

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Ngân cho biết, gia đình chị có mẹ già 75 tuổi và 3 con còn nhỏ. Con gái lớn vừa học xong lớp 12, thấy bố bị tai nạn chấn thương nặng đã gác lại việc học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Hiện, cháu làm công nhân tại Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Ninh).

Hai người con còn lại lần lượt đang học lớp 9 và lớp 4. Suốt 3 tháng qua, bà nội và 3 cháu nhỏ đùm bọc, chăm sóc nhau khi anh Diễn và chị Ngân đều vắng nhà. Tụi trẻ nhớ bố, nhớ mẹ và cầu mong bố mau bình phục để cả gia đình được đoàn tụ.

Vì chồng bị chấn thương vùng ngực, vùng chậu và cánh tay phải đang bó bột nên chị Ngân phải hết sức khéo léo khi vệ sinh và chăm sóc chồng (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Từ khi chồng bị tai nạn lao động, chị Ngân phải nghỉ làm để vào viện chăm sóc. Cả gia đình 6 người vốn trông chờ vào đồng lương ít ỏi của hai vợ chồng, nay nguồn thu nhập đã không còn nữa. Trong khi đó, chi phí điều trị, phục hồi chức năng và sinh hoạt ngày càng lớn, vượt quá khả năng của gia đình.

Giữ chặt tay chồng khi anh Diễn lên cơn co cơ, chị Ngân kể, nhà tuy đông người nhưng mẹ đã già, con thì đứa đi làm, đứa đi học nên hầu như chỉ có một mình chị túc trực trong bệnh viện chăm chồng.

Suốt 3 tháng nay, chị Ngân ân cần chăm sóc chồng trong bệnh viện (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Đa chấn thương, sức khỏe yếu, anh Diễn ăn được rất ít. Nhìn chồng gầy rộc, không cử động, không nói năng được gì, chị Ngân vô cùng đau lòng.

Vất vả chăm sóc chồng đằng đẵng suốt 3 tháng trời, chị Ngân không hề thở than. Nhưng bằng đấy thời gian chồng nằm viện, bao khoản tiền tích cóp của hai vợ chồng chị đã tiêu tan theo các hóa đơn.

Bạn bè, họ hàng có hỗ trợ vợ chồng chị phần nào nhưng quá trình điều trị phục hồi chức năng của anh Diễn sẽ còn kéo dài, chị Ngân không biết sau này sẽ xoay xở như thế nào.

Trong lá thư gửi tới tòa soạn báo Dân trí, chị Ngân bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm để chồng chị có thêm cơ hội điều trị, giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.