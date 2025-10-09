Bão lũ dồn dập: "Sách vở con hỏng hết rồi, quần áo cũng không còn nữa..."

Lũ tràn vào trường nhấn chìm sách vở, quần áo học sinh

Ngày 7/10, Trường THCS Yên Hòa (xã Yên Hòa, Nghệ An) bắt đầu buổi học đầu tiên sau gần 10 ngày bị gián đoạn do bão số 10 và cơn lũ ngày 29/9. Lim Thị Vân Anh (lớp 6B, Trường THCS Yên Hòa) học chung sách với bạn. Khuôn mặt cô bé buồn rười rượi, chia sẻ: “Sách vở con hỏng hết rồi, quần áo cũng không còn nữa”.

Vân Anh là người dân tộc Khơ Mú, trú bản Yên Hương, xã Yên Hòa. Em là 1 trong số 111 học sinh (trên tổng số hơn 300 học sinh của trường) được thụ hưởng chính sách bán trú của nhà nước.

Nước lũ tràn vào Trường THCS Yên Hòa, tỉnh Nghệ An sau cơn lũ ngày 29/9 (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Nhà Vân Anh rất nghèo, nhưng từ đầu năm học, bố mẹ cũng cố gắng sắm sửa cho con một số vật dụng cần thiết để em chuyển vào khu nhà bán trú ở cùng các bạn. Sáng thứ 2, Vân Anh đến trường, chiều thứ 6, bố mẹ sẽ đến đón về nhà.

Trước khi cơn bão số 10 (Bualoi) đổ bộ vào đất liền, Vân Anh và các bạn đã được nhà trường cho nghỉ học, bố mẹ đến đón về. Bão tan, cơn lũ lớn quét xuống xã Yên Hòa, cuốn theo đất đá khiến nhiều công trình, nhà dân bị ngập sâu, trong đó có Trường THCS Yên Hòa và khu nhà ở bán trú của Vân Anh và các bạn.

Ông Nguyễn Đăng Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Hòa vẫn nguyên vẹn cảm giác bàng hoàng, bất lực khi có mặt tại trường sau cơn lũ quét. Trường ngập trong nước hơn 1m, bùn lỏng tràn khắp nơi. Phòng học, phòng thực hành, khu ký túc xá, nhà ăn cho học sinh bán trú... ngập sâu trong nước lũ.

Thống kê của Trường THCS Yên Hòa, mưa lũ khiến khoảng 1.000m3 đất bùn tràn vào khuôn viên, gần 1.400 cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo bị ngâm nước, 60 bộ bàn ghế học sinh, 4 bộ bàn ghế giáo viên, 2 bộ thiết bị dạy học và công trình vệ sinh bị hư hỏng.

Nhiều đồ dùng phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú của trường như nồi cơm điện, tủ đông... cũng bị ngập nước, hư hỏng.

Em Vân Anh (áo đỏ) và các học sinh bán trú của Trường THCS Yên Hòa bị mất hết sách vở, quần áo sau khi lũ tràn vào trường gây ngập sâu (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Nước lũ tràn vào 6 phòng ở bán trú, khiến toàn bộ cơ sở vật chất gồm giường chiếu, chăn màn, quần áo... của 60 học sinh bị hư hỏng hoàn toàn.

Nước rút, thầy cô cùng chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự bắt tay vào dọn dẹp, đón học sinh trở lại trường.

Học sinh ngủ ghép giường, học ghép bàn

Theo thầy Nguyễn Đăng Huy, trước mắt nhà trường bố trí học sinh học chung sách giáo khoa, dồn bàn ghế từ các phòng học ở tầng 2 xuống tầng 1.

“Theo quy định, 2 học sinh chung 1 bàn nhưng hiện nay, nhà trường phải bố trí 3-4 học sinh/bàn. Đối với học sinh bán trú, trường phải dồn 60 học sinh thuộc 6 phòng bị ngập nước, hư hỏng sang các phòng bán trú còn lại. Biết là các em rất chật chội, bất tiện nhưng thời điểm này trường chưa thể làm cách khác được”, ông Huy tâm sự.

Song song với công tác dạy học, Trường THCS Yên Hòa đang tích cực triển khai khắc phục hậu quả bão lũ. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Yên Hòa và Ban Giám hiệu nhà trường đang kết nối, kêu gọi các tấm lòng hảo tâm, tổ chức thiện nguyện hỗ trợ học sinh quần áo, sách vở để các em yên tâm học tập.

“Trường đóng trên địa bàn miền núi khó khăn, phụ huynh đa phần là đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú. Bởi vậy, việc bố trí kinh phí để mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học, tổ chức bán trú cho các học sinh vượt quá khả năng của nhà trường.

Chúng tôi rất mong muốn các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức... quan tâm, chia sẻ để đồng hành với nhà trường, sớm ổn định dạy, học cũng như chăm sóc, quản lý các em”, ông Huy chia sẻ.

Giáo viên, phụ huynh Trường THCS Yên Hòa bới bùn đất tìm sách vở cho học trò (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Bà Lô Thị Đài Trang, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Yên Hòa cho biết, cơn bão Bualoi và trận lũ ngày 29/9 gây thiệt hại nặng nề đối với địa phương về mọi mặt, trong đó có ngành giáo dục.

UBND xã Yên Hòa đã huy động nhân lực, thiết bị để khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm đưa học sinh trở lại trường học. Đến ngày 7/10, tất cả trường học trên địa bàn đã tổ chức dạy và học bình thường.

“Trước mắt, địa phương đề nghị Ban Giám hiệu và thầy cô giáo các trường, đặc biệt là Trường THCS Yên Hòa khắc phục khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất sớm ổn định việc dạy và học.

Xã cũng đang làm đề xuất gửi các cơ quan chức năng có phương án bố trí kinh phí để trang bị sách vở, đồ dùng học tập, cơ sở phục vụ bán trú cho học sinh trên địa bàn”, bà Lô Thị Đài Trang thông tin.