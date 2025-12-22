Nỗi khốn khổ đến cùng cực của cha già 75 tuổi và 3 người con tật nguyền

Trong căn nhà nhỏ, xuống cấp ở thôn 2, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, hình ảnh ông Đào Văn Chín (75 tuổi) với mái tóc bạc phơ, dáng người gầy gò, đang cố gắng dồn chút sức lực yếu ớt để giữ chiếc xe lăn cho con trai Đào Thanh Cung (52 tuổi) lên đi vệ sinh, khiến nhiều người chứng kiến rất xót xa.

Sau một hồi gắng sức, ông Chín thở dốc chia sẻ về gánh nặng đang đè lên đôi vai già nua của mình: "Mấy đêm nay tôi ở dưới viện chăm thằng út tên Đào Thanh Tùng. Trời lạnh, mất ngủ nên người tôi không còn sức.

Cha già 75 tuổi vất vả nuôi 3 người con tật nguyền (Video: Trung Thi).

Tùng bị gãy xương chân, lại mắc tiểu đường nặng nên vết thương không lành, nhiễm trùng, cuối cùng phải cắt bỏ chân phải. Hôm nay tôi nhờ bà con dưới bệnh viện trông giúp để về lo cho thằng lớn”.

Ngoài anh Cung và anh Tùng, ông Chín còn người con thứ ba là Đào Minh Tâm (41 tuổi), mắc bệnh tâm thần và thường lang bạt nhiều nơi, đến khi đói khát mới trở về nhà.

Trong số 5 người con của ông Chín, 2 người đã lập gia đình nhưng đều làm lao động phổ thông, không có điều kiện hỗ trợ nhiều cho các anh em mắc bệnh.

Ông Chín cho biết, anh Đào Thanh Cung bị teo cơ từ năm 2 tuổi, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc vào gia đình. Hai người con còn lại, khi trưởng thành mới đổ bệnh.

Ông Chín cùng người con trai lớn Đào Thanh Cung (Ảnh: Trung Thi).

Năm 2009, vợ ông Chín đột ngột qua đời vì bệnh tật, để lại một mình ông gánh vác trách nhiệm chăm sóc 3 người con bệnh tật.

"Nhiều lúc tôi không còn chút sức lực nào, tưởng chừng ngã quỵ. Nhưng nghĩ nếu mình có mệnh hệ gì thì 3 con sẽ sống ra sao, tôi lại cố gắng”, ông Chín chua xót nói.

Hiện tại, căn nhà của 4 cha con đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều thanh gỗ bị mối mọt phá hỏng, tường loang lổ, mái ngói mục nát khiến mỗi khi trời mưa, nước dột khắp nơi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Anh Đào Thanh Tùng (con trai út của ông Chín) vừa bị cắt một chân, đang nằm điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Trung Thi).

Về kinh tế, 4 cha con ông Chín hiện sống dựa vào nguồn trợ cấp xã hội hàng tháng 2,25 triệu đồng. Ngoài ra, nhà nước còn hỗ trợ một con bò giống để ông chăn nuôi. Mong muốn lớn nhất của ông là nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa căn nhà, giúp 4 cha con thoát cảnh mưa dột.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Lãnh, xác nhận gia đình ông Đào Văn Chín thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Gia đình ông Chín sống nhờ vào tiền hỗ trợ của 2 người con lớn, tổng cộng 2,25 triệu đồng/tháng. Riêng người con út Đào Thanh Tùng bị cụt một chân đang được làm hồ sơ để thụ hưởng chính sách”, bà Linh chia sẻ.

Bên trong căn nhà của ông Chín và 3 người con đang ở (Ảnh: Trung Thi).

Ông Trần Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãnh, cho biết địa phương luôn quan tâm đến gia đình ông Chín, hỗ trợ bò giống và xét duyệt các chính sách trợ cấp xã hội.

Về tình trạng căn nhà xuống cấp, ông Huy cho biết địa phương sẽ vận động các nguồn hỗ trợ trong khu vực để giúp ông Chín một phần kinh phí xây nhà. Đồng thời, ông cũng mong nhận được sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí, nhằm giúp gia đình ông Chín có một ngôi nhà kiên cố và thêm kinh phí dự phòng cho những lúc ốm đau, bệnh tật.