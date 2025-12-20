Thoát cửa tử sau tai nạn bỏng, người bố nghèo tập đi những bước đầu tiên

Từ phòng hồi sức đến những bước đi của người bố bị tai nạn bỏng 75% cơ thể (Video: Hương Hồng).

Những ngày cuối năm, trong khu phục hồi chức năng của Bệnh viện Bỏng Quốc gia, anh Lê Đức Thị (SN 1980, trú tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa), người đàn ông từng nằm mê man giữa ranh giới sống và chết, đang chậm rãi tập những động tác đầu tiên.

Cách đây chưa lâu, anh Thị nằm trong phòng Hồi sức tích cực, toàn thân phủ kín băng gạc, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc. Các y, bác sĩ khi đó từng thận trọng tiên lượng anh Thị có nguy cơ tử vong rất cao. Thế nhưng hôm nay, dù cơ thể còn yếu, từng cử động vẫn gây đau đớn, anh đã có thể ngồi dậy, tập đi, ánh mắt dần lấy lại sự tỉnh táo.

Anh Lê Đức Thị tập những bước đi đầu tiên tại khoa Phục hồi chức năng, dấu mốc cho hành trình trở lại cuộc sống sau tai nạn bỏng đặc biệt nghiêm trọng (Ảnh: Hương Hồng).

Tai nạn xảy ra vào chiều 27/9, khi anh Thị làm thuê tại một cơ sở nấu mỡ bò. Trong lúc bất cẩn, anh trượt chân ngã vào chảo mỡ đang sôi, bị bỏng 75% cơ thể, trong đó khoảng 30% là bỏng sâu độ 3, 4, 5, mức độ cực kỳ nguy hiểm.

Anh Thị được chuyển tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Những ngày sau đó là quãng thời gian dài đằng đẵng trong phòng hồi sức với nhiều lần ghép da tự thân, can thiệp phẫu thuật, nỗi đau thể xác nối tiếp nỗi lo sinh tử.

Với gia đình vốn nghèo khó, anh Thị là lao động chính, tai nạn bất ngờ khiến mọi thứ gần như sụp đổ. Chi phí điều trị tăng lên từng ngày, trong khi chị Lê Thị Gái (vợ anh Thị) phải bám trụ bệnh viện, sống nhờ những suất cơm từ thiện.

Bất ngờ gặp tai nạn khiến anh Thị bỏng 75% cơ thể. Trong phòng Hồi sức tích cực, các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã nỗ lực điều trị, theo dõi sát từng diễn biến, giành giật sự sống cho anh (Ảnh: Hương Hồng).

Trong lúc bế tắc nhất, hoàn cảnh của anh Thị được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Ngã vào chảo mỡ bò đang sôi, người bố 2 con bỏng 75% cơ thể”. Ngay sau khi bài báo đăng tải, hàng nghìn bạn đọc đã chung tay ủng hộ gia đình anh Thị.

Ngày 19/12, tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, phóng viên báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao biển biểu trưng số tiền 184.092.844 đồng tới gia đình anh Thị. Trước đó, toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển vào tài khoản của chị Gái để kịp thời chi trả viện phí.

Anh Nguyễn Trung Tơn, Hành chính trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, trao biển biểu trưng số tiền 184.092.844 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình anh Lê Đức Thị (Ảnh: Hương Hồng).

Bên cạnh đó, trực tiếp tại bệnh viện, gia đình anh Thị còn nhận được khoảng 120 triệu đồng từ bạn đọc và các nhà hảo tâm, trong đó Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 50 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền anh Thị được giúp đỡ đến nay là hơn 300 triệu đồng. Đây là nguồn động viên lớn lao trong hành trình hồi sinh đầy gian nan của người bố 2 con.

Anh Nguyễn Trung Tơn, Hành chính trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, xúc động cho biết: “Nhờ sự chung tay của báo Dân trí và bạn đọc, anh Thị đã có thêm điều kiện để điều trị liên tục. Hiện sức khỏe anh đã qua cơn nguy kịch, được chuyển sang khoa Phục hồi chức năng và có nhiều tiến triển tích cực”.

Sau những ngày cận kề cửa tử, vợ chồng anh Thị nở nụ cười rạng rỡ khi anh đã qua nguy hiểm, sẵn sàng bước vào chặng đường hồi phục phía trước (Ảnh: Hương Hồng).

Trên giường bệnh, người đàn ông từng nằm bất động nay đã có thể nâng bàn tay còn đầy sẹo lên chào mọi người. Động tác còn chậm và run, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy anh đang trở lại với sự sống.

Đứng bên cạnh chồng, chị Gái không giấu được xúc động. Người phụ nữ gầy gò ấy đã đi qua những tháng ngày tưởng chừng không thể gượng dậy.

“Gia đình em nghèo lắm! Anh Thị bị nạn, 2 con bệnh tật, mẹ già đau yếu, em từng nghĩ không còn đường nào nữa. Nhờ các bác sĩ, báo Dân trí và bạn đọc, chồng em như được sinh ra lần thứ hai”, chị Gái nghẹn ngào.

Dù còn phải tiếp tục điều trị, tập phục hồi chức năng trong thời gian dài, nhưng việc anh Thị qua cơn nguy kịch, có thể tự tập đi là tín hiệu đầy hy vọng. Đó không chỉ là kết quả của y học, mà còn là thành quả của sự chung tay, sẻ chia từ những tấm lòng nhân ái và nghị lực của bản thân người bệnh.