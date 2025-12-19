Thai phụ mất nhà sau lũ xúc động đón nhận món quà đặc biệt

Ngày 18/12, đại diện báo Dân trí cùng UBND xã Nhôn Mai (Nghệ An) tổ chức khánh thành, bàn giao nhà Nhân ái tặng hộ gia đình chị Lữ Thị Tư Bui (bản Xói Voi, xã Nhôn Mai).

Cùng dự lễ khánh thành có ông Lữ Xuân Hà, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, lãnh đạo UBND xã, UBMTTQ Việt Nam xã Nhôn Mai và đại diện Đồn Biên phòng Nhôn Mai.

Đại diện chính quyền xã Nhôn Mai và Đồn Biên phòng Nhôn Mai thay mặt độc giả báo Dân trí bàn giao nhà Nhân ái tới gia đình chị Lữ Thị Tư Bui (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau 2 tháng kể từ khi khởi công, với sự chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo xã Nhôn Mai và nỗ lực lớn từ đơn vị thi công trong hoàn cảnh giao thông đi lại khó khăn, vật liệu xây dựng khan hiếm, giá tăng cao, công trình nhà Nhân ái đã hoàn thiện.

Ngôi nhà 2 gian, xây gạch, lợp mái tôn, diện tích 27m2, tổng kinh phí 107 triệu đồng. Toàn bộ số tiền xây dựng nhà do bạn đọc Dân trí ủng hộ.

Trận lũ quét ngày 22/7 khiến căn nhà mới xây trị giá 100 triệu đồng từ nguồn chương trình xóa nhà tạm và tích cóp của gia đình chị Bui bị cuốn trôi xuống vực. Thời điểm đó, chị Bui đang mang thai 7 tháng.

Khánh thành nhà Nhân ái tặng hộ gia đình bị lũ quét tại xã Nhôn Mai, Nghệ An (Video: Hoàng Lam).

Toàn bộ tài sản tích góp cùng đồ nghề (chồng chị Bui làm nghề sửa xe máy) của gia đình chị Bui bị lũ cuốn trôi. Người phụ nữ này từng không biết bắt đầu lại từ đâu trong cảnh bụng mang dạ chửa.

UBND xã Nhôn Mai bố trí gia đình chị Bui cùng 4 hộ dân khác ở tạm tại điểm Trường Tiểu học Nhôn Mai trong khi chờ nguồn kinh phí hỗ trợ xây nhà. Đầu tháng 10, chị Bui hạ sinh cháu thứ 2 tại nơi ở tạm này.

Độc giả báo Dân trí trao hỗ trợ kinh phí mua sắm đồ dùng, vật dụng sinh hoạt đến chị Bui (Ảnh: Hoàng Lam).

Nay, ước mơ có mái nhà đủ vững chãi để yên tâm sinh sống, đảm bảo sức khỏe cho các con nhỏ của vợ chồng chị Bui đã trở thành hiện thực. Đón nhận món quà của độc giả báo Dân trí, người phụ nữ rưng rưng xúc động.

“Tôi thực sự không biết nói gì. Cảm ơn sự giúp đỡ của báo, của lãnh đạo xã và mọi người rất nhiều”, chị Bui ôm đứa con nhỏ hơn 3 tháng tuổi, chia sẻ.

Tại buổi lễ, Thiếu tá Đặng Thanh Hòa, Phó Trưởng Công an xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An, trao nhiều vật dụng sinh hoạt như tủ, giường đệm, bếp ga, bát đũa... trị giá 18,5 triệu đồng đến gia đình chị Bui. Đây là kinh phí do các nhà hảo tâm tin tưởng trao gửi qua kết nối của Thiếu tá Hòa.

Chị Lữ Thị Tư Bui cùng con nhỏ trước ngôi nhà Nhân ái do độc giả báo Dân trí hỗ trợ (Ảnh: Hoàng Lam).

Chia sẻ tại buổi lễ khánh thành, bàn giao nhà Nhân ái, ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai, cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của bạn đọc báo Dân trí đối với địa phương nói chung và với gia đình chị Lữ Thị Tư Bui nói riêng.

Ông Thái mong muốn, với sự ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí, các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước và địa phương, gia đình chị Bui yên tâm sinh sống, khôi phục sản xuất để sớm vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai cũng yêu cầu đơn vị thi công hoàn thiện phần sân và gian nhà bếp để gia đình chị Bui có thể chuyển vào ở trong thời gian sớm nhất.

Người dân địa phương hỗ trợ gia đình chị Bui vận chuyển đồ dùng vào nhà mới (Ảnh: Hoàng Lam).

Trước đó, khi cơn bão số 3 (bão Wipha, ngày 22/7) gây lũ quét trên địa bàn, nhiều hộ dân xã Nhôn Mai bị mất nhà cửa, thiệt hại lớn về tài sản, hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, báo Dân trí đã hỗ trợ nóng 320 triệu đồng đến 63 hộ dân bị mất nhà cửa cùng một hộ dân có thiệt hại về người tại địa bàn xã Nhôn Mai, giúp bà con phần nào vượt qua khó khăn trước mắt.