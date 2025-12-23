“Nếu dừng điều trị tích cực, cháu bé sẽ không còn cơ hội sống”

Bác sĩ kêu gọi cứu bé trai 10 tuổi sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch (Video: Hương Hồng).

Bé trai 10 tuổi duy trì mạng sống với chi phí hơn 20 triệu đồng mỗi ngày

Những ngày cuối năm, tại khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, không khí luôn đặc quánh sự căng thẳng. Tiếng máy thở, máy lọc máu, tiếng monitor theo dõi nhịp tim vang lên đều đều sau cánh cửa phòng bệnh.

Giữa không gian ấy, bé Nguyễn Đăng Khánh (SN 2015, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Đống Đa, TP Hà Nội) đang tiếp tục cuộc chiến sinh tử đã kéo dài gần 2 tháng.

Bé Nguyễn Đăng Khánh (SN 2015) đang được điều trị hồi sức tích cực, những thiết bị y tế hiện đại nhất giúp níu giữ từng nhịp thở cho bé (Ảnh: Hương Hồng).

Trên giường bệnh, cơ thể cậu bé 10 tuổi gầy rộc, bất động, chằng chịt dây dẫn và ống thở. Mỗi nhịp thở của con đều phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc. Bên ngoài phòng bệnh, chị Nguyễn Thanh Hằng (SN 1991, mẹ bé Khánh) lặng lẽ ngồi tựa vào bức tường lạnh, đôi mắt thâm quầng sau những đêm thức trắng.

“Có những lúc bác sĩ báo cháu ngừng tim, em tưởng đã mất con. May mắn là các bác sĩ cấp cứu kịp thời… Nhưng từ đó đến nay, con vẫn chưa thể rời máy thở”, chị Hằng không kìm được nước mắt khi nhắc đến hành trình giành giật sự sống của bé Khánh.

Chị Hằng là giáo viên mầm non. Chồng chị, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989), từng gặp tai nạn giao thông, để lại di chứng nặng ở tay và mắt, khả năng lao động hạn chế, công việc bấp bênh. Gia đình 3 người đang ở nhờ nhà họ hàng. Bé Khánh là con duy nhất, là tất cả hy vọng của vợ chồng chị Hằng.

Cơ thể cậu bé 10 tuổi gầy rộc, chằng chịt dây dẫn sau gần hai tháng giành giật sự sống trong gang tấc (Ảnh: Hương Hồng).

“Gần 2 tháng qua, tiền điều trị cho con đều là đi vay mượn, nhà cửa không có, tài sản cũng không còn gì để bán. Em sợ, nếu không có tiền, việc điều trị phải dừng lại thì em sẽ mất con...”, người mẹ trẻ bật khóc.

Là người trực tiếp theo dõi bệnh nhân, TS.BS Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, không giấu được sự lo lắng:

“Bệnh nhi Nguyễn Đăng Khánh nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch: sốc nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết nặng, thủng tạng rỗng, suy đa tạng trên nền viêm mao mạch dị ứng”.

Các y, bác sĩ Trung tâm Nhi, Bệnh viện Bạch Mai tận tâm theo dõi, hồi sức tích cực, dốc sức giành giật từng cơ hội sống cho bé Khánh (Ảnh: Hương Hồng).

Chi phí điều trị vượt hơn 1 tỷ đồng, người mẹ nghẹn ngào khẩn cầu nhà hảo tâm giúp con trai

Theo TS.BS Nguyễn Trung Kiên, ngay khi nhập viện ngày 1/11, tình trạng của cháu Khánh đã ở mức báo động. Các y, bác sĩ buộc phải triển khai đồng loạt những biện pháp hồi sức tích cực: đặt thở máy, lọc máu liên tục, thay huyết tương, sử dụng thuốc vận mạch liều cao và kháng sinh phổ rộng thế hệ mới, phẫu thuật khẩn cấp do thủng tạng rỗng.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi đã phải trải qua 3 ca phẫu thuật lớn và dự kiến sẽ còn phải thực hiện 2 ca phẫu thuật nữa. Đến thời điểm hiện tại, cháu Khánh đã thoát sốc, song vẫn phải thở máy, ý thức còn lơ mơ, tiếp tục được hồi sức tích cực, theo dõi sát từng giờ.

Ngoài cánh cửa phòng bệnh, người mẹ kiệt quệ lặng lẽ dõi theo từng cử động nhỏ của con trai, đôi mắt thâm quầng sau những đêm thức trắng (Ảnh: Hương Hồng).

TS.BS Nguyễn Trung Kiên cho biết thêm, chi phí điều trị của cháu Khánh đến nay đã hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, riêng tiền kháng sinh phổ rộng nằm ngoài danh mục Bảo hiểm y tế lên tới 20 triệu đồng/ngày.

“Các y, bác sĩ đã nỗ lực hết sức để giành giật sự sống cho cháu, nhưng chặng đường phía trước rất dài và đầy gian nan, trong khi gia đình đã rơi vào cảnh kiệt quệ. Nếu dừng điều trị tích cực, cháu sẽ không còn cơ hội sống.

Cháu Khánh mới 10 tuổi, vẫn còn cơ hội trở về cuộc sống bình thường nếu được tiếp tục điều trị tích cực. Vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, tiếp sức cho cháu và gia đình”, TS.BS Nguyễn Trung Kiên bày tỏ.

Gia đình nhỏ của bé Khánh trước khi biến cố ập đến (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Mỗi ngày trôi qua tại khoa Hồi sức tích cực đều căng như dây đàn. Các y, bác sĩ vừa điều trị, vừa theo dõi sát từng chỉ số sinh tồn của bé Khánh, bởi chỉ một biến động nhỏ cũng có thể khiến tình trạng của cháu chuyển xấu.

Ngoài cánh cửa phòng bệnh, người mẹ vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chị không dám rời bệnh viện nửa bước, chỉ mong mỗi lần cửa mở ra là thêm một tin tốt về con.

Cuộc chiến giành giật sự sống của bé Nguyễn Đăng Khánh vẫn đang rất cam go. Phía trước là những ca phẫu thuật, những đợt hồi sức kéo dài và những khoản chi phí khổng lồ mà gia đình đã kiệt quệ, không thể tự gánh vác.

“Em không thể xoay xở, vay mượn thêm ở đâu được nữa. Xin các cô chú, anh chị, bạn đọc Dân trí giúp đỡ cháu. Em mong con được tiếp tục điều trị, một ngày nào đó được trở về nhà”, chị Hằng bật khóc trong sự bế tắc đến cùng cực.