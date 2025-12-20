Bạn đọc Dân trí tiếp sức hơn 180 triệu đồng, tiễn người cha nghèo đoạn cuối

Bạn đọc Dân trí tiếp sức hơn 180 triệu đồng, tiễn người cha nghèo đoạn đường cuối (Video: Hương Hồng).

Sáng 20/12, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phóng viên báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao biển biểu trưng số tiền 149.476.488 đồng tới gia đình ông Chu Viết Động. Ông Động là hoàn cảnh trong bài viết “Vợ ung thư gục ngã khi chồng nguy kịch trong phòng hồi sức”.

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản gia đình ông Động trước đó, để gia đình trang trải chi phí điều trị và lo liệu hậu sự khi ông qua đời.

Ngoài khoản hỗ trợ thông qua báo Dân trí, nhiều nhà hảo tâm đã chuyển khoản trực tiếp giúp gia đình hơn 30 triệu đồng, trong đó Quỹ Thiện Tâm ủng hộ 20 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình ông Chu Viết Động được giúp đỡ là hơn 180 triệu đồng.

Phóng viên Dân trí cùng các y, bác sĩ trao biển biểu trưng số tiền 149.476.488 đồng bạn đọc giúp đỡ tới anh Chu Viết Tuân (con trai bệnh nhân Chu Viết Động) (Ảnh: CTV).

Trước đó, ông Chu Viết Động nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải điều trị hồi sức tích cực kéo dài. Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nhưng bệnh tình quá nặng, ông đã không qua khỏi. Sự ra đi của người cha để lại khoảng trống lớn trong gia đình vốn đã kiệt quệ vì bệnh tật và nghèo khó.

Anh Chu Viết Tuân (con trai ông Động), không giấu nổi xúc động khi thay mặt gia đình nói lời cảm ơn:

“Dù bố tôi không thể qua khỏi, nhưng gia đình tôi vô cùng biết ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm, các y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã không bỏ rơi bố tôi trong những ngày cuối đời. Nhờ sự giúp đỡ ấy, bố tôi được điều trị đến giây phút cuối cùng và gia đình tôi bớt đi phần nào gánh nặng khi lo hậu sự”.

Với gia đình anh Tuân, sự đồng hành của bạn đọc Dân trí không chỉ là số tiền hỗ trợ, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn trong những ngày rơi vào tận cùng bế tắc.

Chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm:

“Suốt quá trình điều trị, gia đình ông Động luôn trong tình trạng rất khó khăn, tinh thần suy sụp. Sự chung tay kịp thời của báo Dân trí và bạn đọc đã giúp gia đình không cảm thấy đơn độc trong những thời khắc đau đớn nhất.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những tấm lòng nhân ái đã đồng hành cùng bệnh nhân và gia đình!”.

Dù gia đình tận tình chăm sóc, bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng ông Chu Viết Động đã qua đời (Ảnh: Hương Hồng).

Theo chị Phương, với những trường hợp bệnh nhân nặng, gia cảnh éo le như ông Động, sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm không chỉ giúp giải quyết phần nào chi phí, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp thêm nghị lực để những người ở lại tiếp tục sống.

Ông Chu Viết Động đã rời xa cõi tạm, nhưng những gì bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dành cho ông và gia đình vẫn còn ở lại, đó là ân tình, là sự đồng hành đến cùng, không bỏ rơi một phận người giữa lúc gian nan nhất.