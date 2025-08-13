Báo Dân trí tiếp tục hỗ trợ 300 triệu đồng tới người dân vùng lũ ở Nghệ An

Mang quà bạn đọc Dân trí đến với bà con vùng lũ

Ngày 12/8, Đoàn công tác báo Dân trí do nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo làm trưởng đoàn đã có mặt tại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An để thăm hỏi, động viên và trao quà đợt 2 của độc giả tới người dân nơi đây.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Dân trí trao đổi với Bí thư Chi bộ bản Xốp Tụ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tại các bản Xốp Tụ, Xiềng Tắm, Yên Hòa, Xằng Trên và Hòa L‎ý của xã Mỹ Lý, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn đã trao 60 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) tới 60 hộ gia đình. Tổng số tiền bạn đọc ủng hộ được trao trong đợt 2 là 300 triệu đồng.

Trên con đường dẫn vào xã Mỹ L‎ý, nơi những bản làng còn chưa kịp gượng dậy sau cơn lũ dữ cuối tháng 7, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cùng đoàn công tác băng qua những đoạn đường còn loang lổ bùn đất để trao tận tay số tiền hỗ trợ tới người dân, đại diện chính quyền địa phương.

Nhiều căn nhà ở bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý sau lũ còn lại đống đổ nát (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cũng đã ân cần hỏi thăm, lắng nghe bà con kể lại phút giây nước dâng ầm ầm, đèn pin chao đảo, người già bồng trẻ nhỏ chạy vội lên triền núi. Có nhà chỉ còn lại sợi dây phơi quần áo vướng trên cành cây, có nhà người chủ dựng tạm mấy cọc tre đánh dấu chỗ từng là bếp lửa hôm trước.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn hỏi thăm, chia sẻ với bà con bản Xốp Tụ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Qua câu chuyện về đêm lũ và những dự định sau mưa bão của người dân, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết khoản kinh phí lần này là tấm lòng của đông đảo bạn đọc báo Dân trí gửi về, không chỉ bù đắp phần nào mất mát vật chất mà còn là lời nhắn gửi rằng bà con không đơn độc.

“Chúng tôi mong rằng, từng đồng hỗ trợ sẽ trở thành những viên gạch để dựng lại mái nhà, khôi phục ruộng đồng, đưa cuộc sống của bà con trở lại bình yên như trước”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Cùng chung tay thắp lên hy vọng cho bà con vùng lũ

Đoàn công tác báo Dân trí trao quà cho bà con bản Xốp Tụ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Không còn nhà cửa, nhiều người dân các bản Xốp Tụ, Xiềng Tắm, Xằng Trên, Yên Hòa… mỗi ngày lại men theo lối bùn trở về nền nhà cũ. Họ đứng lặng trước dòng Nậm Nơn, mắt dõi về khoảng trống nơi từng có mái ấm, như gửi một lời ước không thành tiếng.

Hy vọng của họ về một ngày gần nhất, những căn nhà sẽ được dựng lại, bếp lửa lại đỏ lên, chỗ trú ngụ của gia đình sẽ hiện hình trở lại trên mảnh đất từng bị lũ cuốn.

Những phần quà, là tình cảm của bạn đọc báo Dân trí trong thời điểm này, góp thêm nguồn lực cùng với chính quyền, các đơn vị, cá nhân giúp người dân có thêm điểm tựa và niềm hy vọng vực dậy sau lũ, ổn định cuộc sống.

Trao quà tới các hộ dân bản Hòa Lý (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đón nhận món quà nghĩa tình từ báo Dân trí, bà Vi Thị Dơn (76 tuổi, trú tại bản Xiềng Tắm) bày tỏ niềm vui xen lẫn sự xúc động, bởi bà biết đó là sự san sẻ của bạn đọc khắp mọi miền dành cho gia đình mình cũng như người dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ trong những ngày khốn khó.

“Chỉ trong chớp mắt, nước dâng cuồn cuộn, cuốn phăng cả căn nhà, không còn lại gì. Hôm đó, hai ông bà ở nhà, thấy nước lên vội chạy, chẳng kịp mang theo thứ gì. Mất trắng cả rồi. Hôm giờ cũng được các đoàn cứu trợ ít nhiều, nhưng vẫn phải ở nhờ con cháu trong khe… khổ lắm chú ơi!”, bà Dơn chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn trao phần quà cho bà Vi Thị Dơn, bản Xiềng Tắm) (Ảnh: Nguyễn Phê).

Đứng cạnh bà Dơn, chị Lô Thị Duy (SN 2000, trú tại bản Xiềng Tắm) bế con nhỏ, mắt dõi theo dòng sông Nậm Nơn về phía căn nhà nay đã bị bùn đất vùi lấp. Chị kể, hôm lũ ập đến, chồng vắng nhà, chị chỉ kịp ôm con chạy vội lên đường núi. Lúc quay lại, tất cả đã chìm trong biển nước. Nước rút rồi, dấu vết căn nhà không còn, chỉ còn áng chừng vị trí gần gốc cây lớn.

“Hôm đó tôi chỉ kịp bế con chạy lên cao tránh lũ, mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá nguy hiểm. Nhà cửa, tài sản bị cuốn sạch. Hôm nay mẹ con tôi được nhận món quà của bạn đọc báo Dân trí, thật xúc động lắm, tôi xin cảm ơn rất nhiều!”, chị Duy nói.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn trao phần quà cho chị Lô Thị Duy, trú bản Xiềng Tắm bế con nhỏ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ L‎ý, cho biết trận mưa lũ cuối tháng 7 đã giáng xuống mảnh đất biên viễn này những thiệt hại chưa từng có.

Toàn xã chịu tổn thất hơn 513 tỷ đồng, nhà bị ảnh hưởng, bị cuốn trôi hoặc vùi lấp hoàn toàn. Hoa màu, trường học, công trình hạ tầng bị tàn phá nặng nề, để lại những khoảng trống hoang tàn và nỗi lo sinh kế bủa vây khắp bản làng.

Đoàn công tác báo Dân trí trao hỗ trợ cho các hộ dân thiệt hại nặng nề bản Xiềng Tắm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Sau lũ, từ Trung ương đến địa phương, nhiều đoàn công tác, đoàn thiện nguyện đã không quản đường sá xa xôi, vượt hàng trăm km để về với Mỹ L‎ý, thăm hỏi, sẻ chia và trao tận tay những phần quà cứu trợ, tiếp thêm sức mạnh để người dân gượng dậy sau mất mát.

“Thay mặt chính quyền và nhân dân xã nhà, tôi thực sự xúc động, biết ơn tấm lòng của đồng bào cả nước đã hướng về Mỹ L‎ý trong những ngày gian khó. Đặc biệt, hôm nay Ban Biên tập báo Dân trí đã không quản ngại đường xa, mang đến những món quà đầy ý nghĩa, kịp thời tiếp sức cho bà con bị thiệt hại nặng nề”, ông Đoài bày tỏ.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn trao món quà nhỏ cho bà con bản Xằng Trên (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trận lũ lịch sử cuối tháng 7 xảy ra trên địa bàn xã Mỹ L‎ý đã gây thiệt hại nặng nề chưa từng có. Toàn xã có 439 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 221 căn bị cuốn trôi hoặc vùi lấp hoàn toàn, hoa màu, trường học... ước tính tổng thiệt hại hơn 513 tỷ đồng.

Không chỉ thiệt hại về nhà cửa và hạ tầng, hơn 100ha hoa màu, vườn cây ăn quả, rẫy ngô bị nước cuốn phăng. Gần 700 con gia súc và 9.000 con gia cầm của người dân cũng bị lũ cuốn mất, để lại những chuồng trại trống trơn và ánh mắt bất lực của người nông dân vùng biên giới.

Đoàn công tác báo Dân trí trao quà cho các hộ dân ở bản Xằng Trên (Ảnh: Nguyễn Phê).