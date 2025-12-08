Bạn đọc tiếp tục hỗ trợ học sinh vùng lũ tại Nghệ An

Ngày 7/12, một đoàn thiện nguyện từ Hà Nội đã vượt chặng đường hơn 300km đèo dốc để đến xã miền núi Yên Hòa, huyện Tương Dương cũ, Nghệ An, mang theo hàng trăm phần quà ý nghĩa gửi tặng học sinh Trường THCS Yên Hòa - nơi gánh chịu hậu quả nặng nề từ trận lũ lịch sử.

Đoàn đã trao tặng những phần quà thiết yếu như hơn 1.000 cuốn vở, 100 áo ấm, 85 chăn ấm và 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tới các em học sinh.

Đại diện báo Dân trí trao 85 chăn ấm tại trường Trường THCS Yên Hòa (Ảnh: Ha Na).

Chị Nguyễn Thị Bảo Giang, đại diện nhóm thiện nguyện chia sẻ: “Thông qua bài viết trên báo Dân trí phản ánh thiệt hại nặng nề tại Trường THCS Yên Hòa, chúng tôi đã biết được hoàn cảnh khó khăn của thầy trò nơi đây. Chúng tôi hy vọng, những món quà nhỏ này sẽ giúp các em có một mùa đông ấm áp hơn và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập”.

Ông Nguyễn Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa bày tỏ: “Xã Yên Hòa là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua. Hôm nay, các học sinh nhận được món quà rất ý nghĩa từ những tấm lòng hảo tâm ở Hà Nội, giúp giảm bớt gánh nặng cho nhiều gia đình”.

Ông Nguyễn Duy Thuấn (bên trái), đại diện nhóm thiện nguyện Hà Nội trao hơn 1.000 quyển sách vở tới học sinh Trường THCS Yên Hòa (Ảnh: Nguyễn Phê).

Em Lô Lâm U Han, học sinh lớp 6A, đại diện các bạn học sinh nhận quà, gửi lời cảm ơn: “Chúng cháu rất vui khi được nhận áo ấm và vở mới. Sau lũ, nhiều bạn không còn sách vở để học. Chúng cháu biết ơn các cô chú đã giúp đỡ!”.

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh về hoàn cảnh khó khăn của thầy trò Trường THCS Yên Hòa sau bão số 10 và trận lũ dữ cuối tháng 9: Bão lũ dồn dập: "Sách vở con hỏng hết rồi, quần áo cũng không còn nữa...".

Chị Lê Thị Giang - đại diện nhóm thiện nguyện từ Hà Nội trao 100 áo ấm tới học sinh Trường THCS Yên Hòa (Ảnh: Nguyễn Phê).

Chỉ trong một đêm, nước lũ dâng cao hơn 1 mét, tràn vào toàn bộ khuôn viên trường, cuốn theo bùn đất và gây hư hỏng gần như toàn bộ cơ sở vật chất. Gần 1.400 cuốn sách và tài liệu học tập bị rách nát; nhiều bộ bàn ghế, thiết bị dạy học, đồ dùng bán trú, quần áo và chăn màn của học sinh bị hư hỏng hoàn toàn.

Đa số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống vốn đã khó khăn nên không thể tự mua sắm lại đồ dùng học tập.

Ông Nguyễn Duy Thuấn trao các suất học bổng tới học sinh Trường THCS Yên Hòa (Ảnh: Nguyễn Phê).

Những ngày sau lũ, thầy cô giáo cùng chính quyền địa phương đã dốc sức dọn dẹp, nhưng thiệt hại quá lớn khiến việc dạy học gặp nhiều trở ngại. Hơn 60 học sinh bán trú phải ăn ở tạm bợ do khu bán trú bị hư hỏng nặng.

Sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm là nguồn động viên, giúp học sinh sớm ổn định việc học, vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai.

Nước lũ tràn vào Trường THCS Yên Hòa, tỉnh Nghệ An ngày 29/9 (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Đoàn thiện nguyện và nhà trường gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã lan tỏa yêu thương, tiếp sức cho học trò vùng lũ tại Nghệ An.