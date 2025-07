Tiếp nhận thêm 100 triệu đồng ủng hộ người dân Nghệ An bị lũ lụt

Sáng 28/7, ông Nguyễn Văn Lương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành thông qua báo Dân trí ủng hộ 100 triệu đồng, giúp người dân tỉnh Nghệ An bị lũ lụt tái thiết cuộc sống sau cơn bão số 3 (Wipha).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí (bên phải) trân trọng đón nhận số tiền 100 triệu đồng từ ông Nguyễn Văn Lương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành, ủng hộ người dân bị lũ lụt tại Nghệ An (Ảnh: Hải Long).

Trân trọng đón nhận số tiền ủng hộ từ ông Nguyễn Văn Lương, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí bày tỏ:

"Thay mặt báo Dân trí và người dân ở Nghệ An bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua, tôi trân trọng cảm ơn sự chung tay đóng góp của Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành cũng như bạn đọc, các nhà hảo tâm đã chung tay cùng Dân trí tái thiết cuộc sống cho người dân. Đó là điều rất đáng quý, thể hiện nghĩa cử truyền thống cao đẹp của người dân Việt Nam.

Số tiền ủng hộ trên sẽ được báo Dân trí nhanh chóng chuyển tới tận tay người dân bị lũ lụt theo đúng địa chỉ mà phía công ty ủng hộ".

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí trân trọng đón nhận biển biểu trưng số tiền ủng hộ từ ông Nguyễn Văn Lương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành (Ảnh: Hải Long).

Tại buổi trao tiền ủng hộ, ông Nguyễn Văn Lương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Minh Trí Thành chia sẻ, đọc được thông tin cập nhật liên tục trên báo Dân trí về tình hình mưa lũ nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề cho người dân ở một số vùng của tỉnh Nghệ An, khiến ông rất xót xa.

Thông qua báo Dân trí, ông Lương và người lao động của công ty mong muốn, góp một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ người dân ở vùng lũ của tỉnh Nghệ An vơi bớt những khó khăn.

Ông Lương bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao các chương trình từ thiện của báo Dân trí, đồng thời mong muốn số tiền ủng hộ sẽ được báo Dân trí sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.

"Tôi mong muốn số tiền ủng hộ này sẽ được báo Dân trí làm cầu nối nhanh chóng ủng hộ tới người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang bị thiệt hại sau cơn bão số 3 vừa qua”, ông Lương bày tỏ.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí cho biết, ngay sau khi cơn bão số 3 gây thiệt hại nghiêm trọng cho đồng bào ở Nghệ An, báo Dân trí đã viết bài mở mã số 250501, kêu gọi bạn đọc, nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay ủng hộ người dân.

Trong thời điểm khẩn cấp, báo Dân trí đã quyết định trích 320 triệu đồng từ nguồn Chương trình Nhân ái, hỗ trợ nóng 63 hộ dân bị mất hoàn toàn nhà cửa và một hộ dân có người thân thiệt mạng do lũ quét tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. Mỗi hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 26/7, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Dân trí (thứ 5 từ phải sang), dẫn đầu đoàn công tác báo Dân trí trao số tiền 320 triệu đồng, hỗ trợ khẩn cấp 64 hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngày 26/7, đoàn công tác của báo Dân trí do Phó Tổng biên tập Nguyễn Xuân Toàn làm trưởng đoàn đã tới xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, trao số tiền 320 triệu đồng, hỗ trợ khẩn cấp 64 hộ dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra tại xã Nhôn Mai (theo danh sách đề xuất ngày 25/7 của UBND xã Nhôn Mai).

Cùng với đó, 3 tạ gạo, 30 thùng mì tôm và 47 két nước sạch của độc giả báo Dân trí cũng đã được đoàn trao tới đại diện chính quyền xã Nhôn Mai để kịp thời hỗ trợ người dân.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Dân trí bê hàng cứu trợ người dân xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Tính đến 14 giờ ngày 28/7, tổng số tiền bạn đọc gửi về qua báo Dân trí để hỗ trợ đồng bào vùng lũ ở Nghệ An là 433.635.469 đồng.

Theo nhà báo Phạm Tuấn Anh, trong lúc người dân bị lũ dữ chia cắt thì việc ủng hộ lương thực, thực phẩm như mì tôm, xúc xích, lương khô, bánh mì, gạo, nước uống… là điều khẩn thiết. Sau khi cơn lũ qua đi, người dân trở về thì nhà cửa mất trắng, họ phải sắm lại từ cái xoong nồi, quạt điện, bếp đun... Vì thế, việc hỗ trợ tiền, vật chất là cần thiết để người dân tái thiết cuộc sống.

Tổng biên tập báo Dân trí bày tỏ mong muốn, bạn đọc, nhà hảo tâm chung tay mạnh mẽ hơn, giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn.